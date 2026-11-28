La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

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La Municipalidad de Chorrillos no ha dispuesto el cierre de sus playas ni ha prohibido el ingreso de visitantes, pero exhortó a los bañistas a mantenerse lejos del mar por oleaje anómalo.

La medida se aplica durante la alerta de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN), que advirtió sobre el incremento del oleaje en la costa y motivó restricciones parciales en la Costa Verde.

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La comuna pidió a vecinos, deportistas náuticos, pescadores y público general evitar la orilla, las rompientes y las zonas rocosas. El aviso especial se extiende hasta el domingo 29 de noviembre.

La municipalidad señaló que mantiene activo el monitoreo del borde costero con autoridades marítimas y equipos de primera respuesta, mientras evalúa las condiciones en los accesos.

“Se sugiere suspender las actividades pesqueras artesanales, deportivas y recreativas en el mar hasta el restablecimiento de las condiciones normales, respetando en todo momento la señalización preventiva, el eventual cierre temporal de accesos a playas y las disposiciones del personal de Defensa Civil, Serenazgo y la Policía Nacional”, refiere el comunicado. La recomendación incluye no atravesar espacios donde las olas puedan alcanzar zonas de tránsito.

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Chorrillos recomienda evitar el mar, pero no ordenó el cierre de playas

La DHN explicó que el oleaje coincide con un aumento del nivel del mar por anomalías positivas vinculadas al Fenómeno El Niño y al Niño Costero, además de la fase de luna llena. Esa combinación eleva la amplitud de las mareas y puede llevar el agua hacia tierra adentro, sobre todo en playas abiertas, semiabiertas o de poca pendiente. El llamado de Chorrillos no equivale, por ahora, a una restricción formal de acceso.

Ante esto, la comuna edil pidió informarse mediante sus canales oficiales y los de la Marina de Guerra. “Se pide a los vecinos mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la comuna y de la Marina de Guerra del Perú”, finalizó el pronunciamiento. No informó la suspensión de actividades comerciales o recreativas mediante una orden municipal.

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Chorrillos es conocido por sus increíbles playas. Foto: Urbania

Miraflores y Barranco sí restringieron el ingreso a varias playas

A diferencia de Chorrillos, las municipalidades de Miraflores y Barranco sí dispusieron restricciones temporales para el ingreso y la permanencia de personas en varias playas durante este fin de semana.

Miraflores anunció la medida para Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos, desde las 00:00 del viernes 27 hasta las 05:00 del domingo 29 de noviembre. La disposición responde a las condiciones oceanográficas comunicadas por la DHN.

“En el contexto del fenómeno El Niño y de condiciones oceanográficas extraordinarias, la comuna continuará evaluando las condiciones de seguridad de las playas y sus accesos, e informará oportunamente a la población conforme a los pronunciamientos que emita la Dirección de Hidrografía y Navegación de La Marina”, indicó el municipio miraflorino.

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La medida alcanza tanto la entrada como la permanencia en los balnearios mencionados y estará vigente dentro del periodo señalado por la Municipalidad de Miraflores.

Barranco, en cambio, restringió el acceso y la permanencia en Las Cascadas, Barranquito, Los Pavos, Baños de Barranco, Los Yuyos y Las Sombrillas hasta el domingo 29. El Decreto de Alcaldía N.° 014-2026-MDB suspendió las actividades comerciales, turísticas, deportivas, recreativas y de prestación de servicios, aun con autorización municipal.

La excepción alcanza al personal de seguridad, emergencia, rescate o contingencias. La comuna deberá evaluar si levanta o amplía la disposición antes del vencimiento previsto.

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