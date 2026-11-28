Un lobo marino con signos de desnutrición fue registrado en el muelle de Chorrillos, en Lima, mientras se desplazaba entre puestos de pesca y cajas de pescado en busca de alimento. En el lugar también se observaron pelícanos alrededor de los restos marinos. Comerciantes y pescadores de la zona reportaron la presencia del animal en el área y solicitaron la intervención de las autoridades ambientales. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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Con las costillas marcadas, el cuerpo extremadamente delgado y apenas fuerzas para desplazarse, un lobo marino llegó hasta el muelle de Chorrillos en busca de algo que comer. El animal lleva aproximadamente un mes deambulando por el litoral, según los pescadores de la zona, que alertaron sobre su preocupante estado de salud.

Las imágenes difundidas por Buenos Días Perú mostraron al mamífero arrastrándose por el pavimento e intentando acercarse a las mesas donde los trabajadores colocan el pescado que consiguen durante sus jornadas. Su deterioro físico llamó la atención de comerciantes y pescadores, quienes también observaron cómo los pelícanos disputaban los pocos alimentos disponibles.

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La escasez de pesca agrava el panorama para las especies que llegan hasta este sector del litoral limeño. Frente a esta situación, se pidió la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de la Municipalidad de Chorrillos para que atiendan al animal, cuyo estado generó preocupación entre los trabajadores del muelle.

Un lobo marino con signos de desnutrición permanece sobre el muelle de Chorrillos, en Lima, donde los pescadores reportaron la falta de alimento para la fauna marina. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

Pescadores alertan por el estado de salud del lobo marino

El ejemplar lleva cerca de un mes recorriendo los alrededores del muelle, de acuerdo con los testimonios recogidos por el equipo periodístico. Durante ese tiempo, los pescadores lo vieron acercarse reiteradamente a los puestos de venta, aparentemente atraído por el olor del pescado que descargan y comercializan.

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“Es que no hay pesca, pues, ¿de qué se alimenta si no hay pesca? El animal tiene que venir a prácticamente morir acá a las orillas, a la costa. Tiene que venir acá a buscar pescado”, comentó uno de los trabajadores.

Las imágenes evidenciaron la condición física del lobo marino. Sus costillas sobresalían notablemente y su columna vertebral también podía distinguirse bajo la piel. En varios momentos, el animal parecía tener dificultades para desplazarse, pero continuaba avanzando hacia las mesas en busca de comida.

Un lobo marino con signos de desnutrición descansa sobre el pavimento del muelle de Chorrillos, en Lima. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

La escena también involucró a los pelícanos, que llegaron al mismo punto para disputar los trozos de pescado. La competencia por conseguir alimento dejó al descubierto las dificultades que atraviesan distintas especies que dependen de los recursos disponibles en el mar.

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Temor y preocupación por la presencia del lobo marino en el muelle

Algunos trabajadores decidieron entregarle pequeños trozos de pescado al lobo marino al verlo en esas condiciones. Sin embargo, explicaron que su presencia también genera dificultades en el muelle, pues el animal intenta subir hasta las mesas y llevarse los productos que tienen para vender.

Uno de los pescadores aseguró que estos ejemplares pueden morder y recordó que algunos de sus compañeros sufrieron agresiones. Por esa razón, los trabajadores mantienen cierta distancia, pese a la preocupación que les genera observar al animal en busca de alimento.

A ello se suma la prohibición de alimentar a la fauna silvestre. Durante la transmisión, un pescador explicó que podrían recibir sanciones si las autoridades los encuentran entregando pescado a los animales.

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Un lobo marino busca alimento junto a un grupo de pelícanos en el muelle de Chorrillos, donde pescadores locales señalaron la falta de peso del animal. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

“Nosotros nos regimos a lo que dice el Ministerio. Viene el Ministerio y nos castiga”, manifestó. También aseguró que solicitaron ayuda a las autoridades, pero que todavía no recibían una respuesta sobre su presencia en el lugar.

Piden a Serfor atender al lobo marino que permanece en el muelle de Chorrillos

Ante las condiciones en las que se encuentra el ejemplar, la reportera de Buenos Días Perú hizo un llamado a Serfor para que envíe personal especializado al muelle y coordine acciones con la Municipalidad de Chorrillos. La intención es que las autoridades evalúen al animal y determinen cómo proceder frente a su deteriorado estado.

Durante el enlace, el lobo marino incluso consiguió superar una barrera colocada por los pescadores y volvió a desplazarse hacia las mesas donde se encontraba el pescado. Su insistencia por conseguir comida contrastó con las pocas fuerzas que parecía tener para movilizarse.

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Un lobo marino con signos de desnutrición descansa sobre el suelo del muelle de Chorrillos tras ingresar a la zona en busca de alimento. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión)

La falta de recursos también golpea a los trabajadores del muelle, quienes aseguraron que la cantidad de pescado disponible disminuyó considerablemente. Uno de ellos expresó su malestar por la falta de apoyo al sector y recordó que deben continuar saliendo a trabajar para sostener a sus familias, incluso cuando las condiciones del mar representan un peligro.

Mientras los pescadores enfrentan las dificultades para conseguir productos, el estado del lobo marino mantiene la preocupación entre quienes presencian su deterioro. Los trabajadores esperan que las autoridades respondan al llamado para que el ejemplar reciba atención especializada.