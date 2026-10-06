Machu Picchu: liberan más de 90.000 entradas para los próximos tres meses tras eliminar las reservas previas de boletos de ingreso

El Ministerio de Cultura ha lanzado una plataforma llamada Tu Boleto - crédito composición Infoabe / Freepik / Andina

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Más de 90.000 entradas para visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu quedaron disponibles para los próximos tres meses luego de los cambios aplicados por el Ministerio de Cultura al sistema de venta de boletos. La nueva modalidad eliminó las reservas previas y exige que el visitante complete la compra para asegurar el acceso.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que todavía existen más de 1.000 boletos disponibles para octubre, cerca de 29.000 para noviembre y más de 60.000 para diciembre. Según explicó en una entrevista con Radio Programas del Perú, estas cifras contrastan con la situación registrada semanas atrás, cuando no figuraban entradas disponibles para esos periodos.

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El funcionario atribuyó esa diferencia al desbloqueo de boletos que permanecían separados por personas que, según su explicación, buscaban adquirirlos después para revenderlos. “Lo que hemos hecho es desbloquearlas”, señaló Beingolea al referirse a la medida adoptada por su sector.

El nuevo procedimiento forma parte de una etapa de “marcha blanca” que se extenderá hasta el 22 de octubre. Durante este periodo, el Ministerio de Cultura evalúa el funcionamiento de las modificaciones introducidas para la adquisición de boletos, tanto mediante la plataforma digital como de forma presencial en Machupicchu Pueblo.

El nuevo sistema elimina las reservas de entradas

Nuevo sistema: desde el 22 de septiembre, Tu Boleto aplica una nueva modalidad para comprar entradas a Machu Picchu y los Caminos Inca. Composición: Infobae

Uno de los principales cambios consiste en la eliminación de la posibilidad de reservar boletos sin completar el proceso de compra. Beingolea explicó que la modificación quedó incorporada en el reglamento para el expendio de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu.

“Ya no puedes reservar. Por tanto, tienes que comprar. Cómo ocurre en cualquier caso, ingresas (a la página web), pones tu DNI, tu nombre y pagas”, declaró el titular del Ministerio de Cultura a Radio Programas del Perú.

Con este mecanismo, una persona que pretenda acceder a un boleto debe completar sus datos y efectuar el pago dentro del proceso de adquisición. La medida busca evitar que las entradas permanezcan bloqueadas sin una compra efectiva.

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La disponibilidad reportada por el ministro comprende los tres últimos meses del año. Para octubre todavía quedaban más de 1.000 entradas; noviembre contaba con 29.000 y diciembre superaba las 60.000.

Ministerio de Cultura reporta cambios en la venta presencial

La adquisición de boletos no quedó limitada al portal web. El Ministerio de Cultura mantiene la alternativa de comprar entradas de forma directa en Machupicchu Pueblo.

Beingolea sostuvo que el mecanismo presencial también presenta cambios respecto de la situación previa. “Ahora se hace de manera fluida, ya no hay colas, ya no hay molestias, hay cinco ventanillas”, afirmó durante la entrevista con Radio Programas del Perú.

El ministro vinculó estos resultados con los primeros días de aplicación de las nuevas disposiciones. De acuerdo con su reporte, los resultados recibidos por el sector son favorables durante la etapa inicial de implementación.

La modalidad de venta continuará bajo evaluación hasta el 22 de octubre, fecha prevista para el término de la “marcha blanca”. Durante ese periodo, el procedimiento podrá ser observado antes de que concluya esta fase de implementación.

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Beingolea afirma que ya no existen bloqueos para la compra

Adiós a la reserva de tres horas: el sistema ya no contempla ese periodo previo antes de completar el pago.

El ministro de Cultura también se refirió al problema que, según su versión, generaba la separación anticipada de boletos. Hasta hace dos semanas, sostuvo, no existían entradas disponibles debido a que algunas personas las mantenían bloqueadas con el objetivo de comprarlas posteriormente para su reventa.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Cultura optó por retirar las reservas y liberar los boletos que permanecían separados. La medida permitió incorporar nuevamente esas entradas al sistema de venta para los visitantes interesados en programar su ingreso al santuario.

“Parece evidentemente que se acabó el tema de las mafias. Todo el día puedes entrar (a la página web) y puedes encontrar entradas para Macchupicchu sin dificultad”, manifestó Beingolea.

El ministro también señaló que las modificaciones buscan que la adquisición pueda realizarse durante el día mediante la plataforma digital, sin depender de una reserva previa.

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Ministerio de Cultura prepara programa piloto en Machu Picchu

Además de referirse al sistema de venta, Beingolea adelantó que visitará en los próximos días el Santuario Histórico de Machu Picchu para participar en el inicio de un programa piloto relacionado con la ciudad incaica.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. De acuerdo con el ministro, esta entidad participa con tecnología destinada al trabajo arqueológico en el sitio.

“Está invirtiendo en una tecnología de punta para el trabajo arqueológico”, expresó Beingolea al explicar la participación de la agencia japonesa en el programa.

El anuncio se produce en paralelo a las modificaciones aplicadas al sistema de acceso turístico, aunque el programa piloto corresponde a labores vinculadas con la ciudad incaica y el trabajo arqueológico.

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