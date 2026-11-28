La madrugada del 6 de enero se reportó huaicos en Chanchamayo, Junín. (COEN - Indeci)

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió que podrían activarse quebradas en 21 regiones por lluvias de ligera a extrema intensidad.

El Aviso N.º 232-2026 estará vigente hasta la 13:00 de este sábado 28 de noviembre y contempla descargas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas alertadas.

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El reporte identifica provincias de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. Sin embargo, la alerta roja concentra el riesgo en los siguientes departamentos y jurisdicciones:

Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

Apurímac: Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Cusco: Acomayo, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Quispicanchi y Urubamba.

Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Junín, Satipo y Yauli.

La Libertad: Ascope, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Trujillo.

Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque.

Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

El COEN señaló que el escenario requiere atención en rutas cercanas a quebradas, laderas y cauces. La activación ocurre cuando el agua acumulada desciende por canales naturales con fuerza variable y puede afectar caminos, viviendas o áreas de cultivo. La entidad no informó un detalle de daños previstos ni precisó en qué localidades se registrarían las mayores precipitaciones.

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El Niño - huaico

Indeci pidió revisar rutas de evacuación y preparar alertas tempranas

Ante el aviso por activación de quebradas, Indeci exhortó a gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas. También solicitó comprobar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, ante una eventual emergencia. Para la población, recomendó acordar un sistema de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades, además de preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias.

El organismo indicó que monitoreará los departamentos bajo alerta y coordinará con autoridades regionales y locales. La finalidad, según el comunicado, es resguardar a la población y facilitar una respuesta ante los efectos del fenómeno meteorológico. Indeci pidió que las autoridades mantengan contacto permanente con sus comunidades para comunicar las medidas de preparación y atender las necesidades que surjan.

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El Gobierno prevé cinco días de lluvias, desde el 25 hasta el 29 de noviembre, con atención en Piura, Tumbes y Lambayeque. El ministro Marco Vinelli afirmó: “Vamos a tener lluvias hoy día miércoles, mañana jueves, viernes, sábado y domingo. Vienen cinco días de lluvias en diferentes partes del país”.

Durante una sesión del Comando ante el Fenómeno El Niño, el Ejecutivo también informó que vigila carreteras expuestas a deslizamientos, lluvias o crecidas de ríos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones identificó a la IRSA Norte y la Autopista del Sol como vías de alto riesgo, mientras que Provías Nacional y las empresas concesionarias mantienen maquinaria en puntos críticos.

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