Valeria Villar se funde en un abrazo con 'Lupita' Rodríguez tras anotar el 2-0 de Perú vs República Dominicana. Crédito: Instagram La Bicolor.

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La selección peruana femenina inició con triunfo su serie de amistosos frente a República Dominicana en Chincha. El equipo dirigido por Antonio Spinelli se impuso por 2-0 en La Videnita, con goles de las juveniles Valeria Villar y Kaylee Hanna, ambas de 16 años.

El encuentro se disputó a puerta cerrada y no tuvo transmisión televisiva. La Federación Peruana de Fútbol no difundió un reporte oficial del resultado al término de la jornada, aunque Infobae Perú pudo conocer que la ‘bicolor’ se impuso en el compromiso de preparación disputado en Ica.

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La actuación de Villar y Hanna dejó una señal para el proceso que encabeza Spinelli. Las dos futbolistas, de origen peruano-estadounidense, forman parte de una apuesta de la Federación por captar talentos con posibilidad de representar al país. Dos juveniles marcaron en una convocatoria que reunió a jugadoras de distintas procedencias.

Hanna abrió el marcador con una acción individual por el sector derecho. La atacante recibió el balón cerca del área, encaró a su marca, recortó hacia el centro y sacó un remate colocado que ingresó por el ángulo de la portería dominicana. Su definición rompió la paridad en un partido de escasas referencias públicas.

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La futbolista de 16 años que estudia y compite en Estados Unidos marcó el primero de la tarde en Chincha frente al conjunto centroamericano. Crédito: Instagram La Bicolor.

El segundo tanto llegó tras una jugada directa. Luana Chamochumbi envió un balón largo hacia la zona ofensiva, donde Alessia Sanllehi encontró el espacio para asistir a Villar con un cabezazo. La joven defensora apareció en posición de remate y definió de derecha para establecer el 2-0. Villar selló la victoria en el primer examen de la fecha internacional.

El duelo se desarrolló bajo disposiciones pactadas entre ambos comandos técnicos. Por esas condiciones, el partido no reúne los requisitos reglamentarios para ser considerado un amistoso internacional oficial de la FIFA, pese a que enfrentó a dos selecciones nacionales absolutas.

La selección peruana busca cerrar el año con una mayor continuidad competitiva. El cuerpo técnico convocó a futbolistas de la Liga Femenina, representantes de clubes extranjeros y jugadoras formadas en Estados Unidos, una línea que se ha vuelto habitual en la construcción del actual plantel.

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¿Cuándo vuelven a jugar Perú y República Dominicana?

Perú y República Dominicana volverán a enfrentarse este domingo 29 de noviembre en Chincha. A diferencia del primer compromiso, el segundo partido tendrá carácter de amistoso internacional oficial de la FIFA y se jugará a las 11:00 horas de Perú, mediodía en territorio dominicano.

La programación permitirá a Spinelli evaluar variantes antes del siguiente desafío de la ‘bicolor’. El técnico podrá observar nuevamente a las jugadoras jóvenes que participaron en el primer duelo y medir la respuesta del grupo en un encuentro que sí contará para los registros internacionales.

La 'bicolor' derrotó a su par centroamericano en el marco de su primer partido amistoso de la fecha FIFA. Crédito: La 'bicolor'.

Hasta el momento, no existe una confirmación sobre la transmisión televisiva del partido. La ausencia de difusión para el primer amistoso generó dudas entre los seguidores de la selección, que no pudieron seguir el estreno de Villar y Hanna con la camiseta nacional. No hay TV confirmada para el duelo oficial.

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El encuentro del domingo será la última prueba de Perú en Chincha antes del viaje a Brasil. La selección buscará cerrar de forma positiva la serie ante República Dominicana y sostener el impulso de una convocatoria que mezcla experiencia, jugadoras del torneo local y nuevos valores captados fuera del país.

Fecha FIFA histórica

La agenda de la selección peruana femenina continuará con un amistoso frente a Alemania el viernes 4 de diciembre. El partido se jugará a las 16:00 horas de Perú en el estadio São Januário, ubicado en Río de Janeiro, Brasil. Será el primer enfrentamiento entre ambos combinados.

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Perú chocará con Alemania en duelo amistoso femenino el próximo viernes 4 de diciembre.

El amistoso representa una exigencia distinta para el plantel nacional, que se medirá con una selección de amplio recorrido internacional. Perú llegará a ese compromiso después de los dos encuentros ante República Dominicana, una etapa que permitirá al comando técnico ajustar aspectos tácticos antes de su presentación en Brasil.

La Federación y Spinelli mantienen el trabajo tras la campaña de Perú en la Liga de Naciones Femenina, en la que quedó cerca de acceder al repechaje para el Mundial de Brasil 2027. Alemania será la prueba más exigente del calendario de cierre de año para el conjunto nacional.