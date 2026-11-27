El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Silencio sísmico en el Perú
Perú no registró nuevos sismos desde el miércoles 25 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su red de vigilancia sísmica. El último parte disponible mantiene como referencia los movimientos reportados hace dos días, mientras el organismo continúa con el monitoreo permanente de la actividad en todo el territorio nacional.
El Instituto Geofísico del Perú analiza las señales recogidas por sus estaciones para determinar la magnitud, la profundidad, el epicentro y la intensidad de cada movimiento telúrico. Esa información se publica después de la evaluación técnica del Centro Sismológico Nacional (Censis) y permite a la población conocer las características de los eventos que pueden sentirse en zonas costeras, andinas o amazónicas.
Los cuatro últimos reportes oficiales corresponden al 25 de noviembre. El movimiento de mayor magnitud de esa jornada alcanzó 4,3 grados y tuvo su epicentro al sur de Puerto Inca, en la región Huánuco. Otro de los eventos se localizó a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Ica, frente al litoral peruano.
Los últimos reportes del IGP corresponden al miércoles 25 de noviembre
La ausencia de nuevos registros difundidos desde esa fecha no significa que el riesgo sísmico haya desaparecido. El país mantiene una actividad geodinámica constante por su ubicación en el borde occidental de América del Sur, donde actúan procesos de subducción y fallas geológicas que pueden generar movimientos de distinta magnitud y profundidad.
La información oficial sobre cada temblor incluye la hora local, el lugar del epicentro, la distancia respecto de una ciudad de referencia, la profundidad y la intensidad percibida. La magnitud permite medir la energía liberada por el sismo, mientras que la intensidad describe los efectos que el movimiento produjo en las personas, viviendas y estructuras de una zona determinada.
El IGP recomienda revisar sus canales institucionales antes de compartir información sobre un eventual sismo. Los datos preliminares pueden modificarse tras el análisis de la red instrumental, por lo que la población debe esperar los reportes técnicos para conocer la localización y las características finales de cada evento.
El sismo de magnitud 6,7 en Junín fue el de mayor impacto de los últimos meses
El 20 de noviembre, un movimiento de magnitud 6,7 sacudió parte del país con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín. El evento se produjo a una profundidad de 129 kilómetros y fue atribuido a la deformación interna de la placa de Nazca bajo el continente sudamericano.
El informe técnico indicó que se trató de un sismo intraplaca, una categoría que corresponde a los eventos que ocurren dentro de una placa tectónica y no directamente en el límite de contacto entre dos placas. El área de percepción intensa del movimiento alcanzó un radio cercano a 400 kilómetros, según la evaluación del organismo.
Durante las primeras 72 horas posteriores al sismo principal, la red de vigilancia detectó 10 réplicas. Tres de esos eventos alcanzaron una magnitud de 5,0. El reporte también consignó aceleraciones del suelo de hasta 74 centímetros por segundo al cuadrado en Junín y de hasta 90 centímetros por segundo al cuadrado en Lima Metropolitana y el Callao.
Perú registra sismos por la subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica
La actividad sísmica peruana se explica, en buena medida, por el desplazamiento de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso ocurre frente a la costa del país y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra terremotos y volcanes alrededor de ese océano.
La fricción entre ambas placas acumula energía durante períodos prolongados. Cuando esa energía se libera, puede originar movimientos de gran alcance. También existen sismos profundos dentro de la placa de Nazca y eventos vinculados con fallas geológicas ubicadas en el interior del país, por lo que los epicentros no se concentran únicamente en el mar.
Los boletines mensuales del Instituto Geofísico del Perú muestran una actividad sostenida durante 2026. En julio se registraron 115 sismos, en agosto fueron 107, en septiembre se contabilizaron 82 y en octubre, 58. La frecuencia de movimientos pequeños o moderados no permite anticipar un terremoto de mayor intensidad, ya que no existe un método capaz de prever con precisión el día, el lugar y la magnitud de un evento.
La preparación familiar permite responder ante un movimiento fuerte
Ante un temblor de intensidad considerable, la recomendación es conservar la calma y ubicarse en una zona segura identificada con anticipación dentro de la vivienda, el centro laboral o la institución educativa. Conviene alejarse de ventanas, vidrios, estantes, lámparas y otros objetos que puedan caer durante el movimiento.
No se deben utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el sismo continúa, salvo que exista una amenaza inmediata dentro de la estructura. Cuando termine el movimiento, corresponde evacuar de forma ordenada por las rutas señalizadas y dirigirse al punto de reunión establecido por cada familia o comunidad.
La mochila de emergencia debe permanecer en un sitio accesible e incluir agua, alimentos no perecibles, una linterna, radio portátil, pilas, silbato, botiquín y medicamentos de uso personal. También resulta útil guardar copias de documentos, dinero en efectivo, mantas, ropa de abrigo y artículos destinados a bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamientos médicos. Ante un sismo fuerte cerca de la costa, las autoridades pueden emitir avisos sobre una eventual alerta de tsunami.