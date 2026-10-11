PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares

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La Policía Nacional del Perú detuvo a tres presuntos integrantes de ‘Los NG de Los Beta’, banda investigada por la División de Investigación de Extorsiones y vinculada con actos ade extorsión contra músicos y orquestas en Villa María del Triunfo. Esto luego de hallar comunicaciones en las que exigían pagos de 20 mil soles para no atentar contra la vida de los artistas y de sus familias

“Sé todo de ti y de tu familia”, indica uno de los mensajes extorsivos que fueron difundidos por Panamericana y expuestos por la PNP como parte de las evidencias que vincularía a los detenidos con las actividades de la banda criminal. Entre los arrestados figura Alexander Camero Muñoz, alias ‘El Che’, señalado como el encargado de enviar las amenazas y recibir el dinero.

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Por temor a que las amenazas fueran reales, uno de los denunciantes realizó transferencias por 200 soles por medio de Yape a un número que estaba vinculado con uno de los investigados. Los mensajes también contenían información sobre presentaciones próximas de los artistas y advertencias contra sus familiares.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que esta modalidad antes era conocida como escopetazo: “Envían a diestra y siniestra mensajes extorsivos de alto voltaje intimidatorio”.

PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares. (Foto: Panamericana)

Según el jefe policial, los autores no se limitaban a contactar a sus objetivos, sino que incorporaban datos sobre sus actividades. “Hacen referencias que tienen conocimiento de las presentaciones del artista”, afirmó Obando.

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Durante la intervención, los agentes incautaron tres celulares, tarjetas bancarias, chips telefónicos, una motocicleta y un cuaderno con nombres de posibles víctimas. El material será analizado para identificar más contactos relacionados con el caso.

Amenazas de muerte a colectiveros

El asesinato de un jalador de pasajeros conocido como ‘Yayita’ cerca del terminal Atocongo, en San Juan de Miraflores, volvió a poner en evidencia las amenazas que enfrentan los trabajadores del transporte informal que cubren rutas hacia el sur del país. Tras el crimen, presuntos integrantes de la banda ‘Los Mexicanos’ difundieron un mensaje intimidatorio en un grupo de WhatsApp de transportistas, en el que exigieron el pago puntual de los cupos y advirtieron que continuarían los asesinatos.

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El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche del miércoles, cuando la víctima, conocida como Yayita, esperaba pasajeros detrás de un puesto de auxilio de la Panamericana Sur. Los atacantes le dispararon y, según el reporte de América Noticias, habrían escapado en una motocicleta después de cometer el crimen.

Un 'jalador' de pasajeros fue asesinado a balazos en el paradero de Atocongo, en San Juan de Miraflores. El crimen estaría vinculado al cobro de cupos por parte de la banda criminal 'Los Mexicanos', que amenaza con más muertes a los transportistas informales de la zona | América TV

De acuerdo con el informe de América Noticias, un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp de transportistas confirmó la muerte de Yayita y exigió a los trabajadores cumplir con el pago de los cupos. En la comunicación, los presuntos extorsionadores advirtieron que seguirían asesinando a quienes no acataran sus exigencias.

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La frase “Los vamos a seguir matando” resume la amenaza que recibieron los trabajadores después del crimen. El mensaje, atribuido a la banda ‘Los Mexicanos’, incrementó la preocupación entre quienes desarrollan sus actividades en los paraderos informales de San Juan de Miraflores.

Los conductores consultados por el noticiero denunciaron que las exigencias económicas afectan a quienes trabajan en las rutas hacia el sur. Uno de ellos explicó que debe pagar para ingresar con su vehículo al lugar donde recoge pasajeros. “Para entrar a mi carro adentro tengo que pagar”, declaró al medio televisivo.