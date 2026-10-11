Perú

PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares

Los presuntos criminales serían parte de la banca ‘Los NG de Los Beta’ y se les incautó celulares y chips telefónicos desde los que amenazaban a sus víctimas

PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares
PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares
Guardar

La Policía Nacional del Perú detuvo a tres presuntos integrantes de ‘Los NG de Los Beta’, banda investigada por la División de Investigación de Extorsiones y vinculada con actos ade extorsión contra músicos y orquestas en Villa María del Triunfo. Esto luego de hallar comunicaciones en las que exigían pagos de 20 mil soles para no atentar contra la vida de los artistas y de sus familias

“Sé todo de ti y de tu familia”, indica uno de los mensajes extorsivos que fueron difundidos por Panamericana y expuestos por la PNP como parte de las evidencias que vincularía a los detenidos con las actividades de la banda criminal. Entre los arrestados figura Alexander Camero Muñoz, alias ‘El Che’, señalado como el encargado de enviar las amenazas y recibir el dinero.

PUBLICIDAD

Por temor a que las amenazas fueran reales, uno de los denunciantes realizó transferencias por 200 soles por medio de Yape a un número que estaba vinculado con uno de los investigados. Los mensajes también contenían información sobre presentaciones próximas de los artistas y advertencias contra sus familiares.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que esta modalidad antes era conocida como escopetazo: “Envían a diestra y siniestra mensajes extorsivos de alto voltaje intimidatorio”.

PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares. (Foto: Panamericana)
PNP captura a extorsionadores de cantantes de salsa y cumbia: pedían cupos de S/ 20 mil para no atentar contra familiares. (Foto: Panamericana)

Según el jefe policial, los autores no se limitaban a contactar a sus objetivos, sino que incorporaban datos sobre sus actividades. “Hacen referencias que tienen conocimiento de las presentaciones del artista”, afirmó Obando.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, los agentes incautaron tres celulares, tarjetas bancarias, chips telefónicos, una motocicleta y un cuaderno con nombres de posibles víctimas. El material será analizado para identificar más contactos relacionados con el caso.

Amenazas de muerte a colectiveros

El asesinato de un jalador de pasajeros conocido como ‘Yayita’ cerca del terminal Atocongo, en San Juan de Miraflores, volvió a poner en evidencia las amenazas que enfrentan los trabajadores del transporte informal que cubren rutas hacia el sur del país. Tras el crimen, presuntos integrantes de la banda ‘Los Mexicanos’ difundieron un mensaje intimidatorio en un grupo de WhatsApp de transportistas, en el que exigieron el pago puntual de los cupos y advirtieron que continuarían los asesinatos.

El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche del miércoles, cuando la víctima, conocida como Yayita, esperaba pasajeros detrás de un puesto de auxilio de la Panamericana Sur. Los atacantes le dispararon y, según el reporte de América Noticias, habrían escapado en una motocicleta después de cometer el crimen.

Un 'jalador' de pasajeros fue asesinado a balazos en el paradero de Atocongo, en San Juan de Miraflores. El crimen estaría vinculado al cobro de cupos por parte de la banda criminal 'Los Mexicanos', que amenaza con más muertes a los transportistas informales de la zona | América TV

De acuerdo con el informe de América Noticias, un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp de transportistas confirmó la muerte de Yayita y exigió a los trabajadores cumplir con el pago de los cupos. En la comunicación, los presuntos extorsionadores advirtieron que seguirían asesinando a quienes no acataran sus exigencias.

La frase “Los vamos a seguir matando” resume la amenaza que recibieron los trabajadores después del crimen. El mensaje, atribuido a la banda ‘Los Mexicanos’, incrementó la preocupación entre quienes desarrollan sus actividades en los paraderos informales de San Juan de Miraflores.

Los conductores consultados por el noticiero denunciaron que las exigencias económicas afectan a quienes trabajan en las rutas hacia el sur. Uno de ellos explicó que debe pagar para ingresar con su vehículo al lugar donde recoge pasajeros. “Para entrar a mi carro adentro tengo que pagar”, declaró al medio televisivo.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúInseguridad CiudadanaExtorsiónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevos alcaldes de Lima 2026: lista completa de quiénes fueron elegidos, según ONPE

La ONPE continúa procesando las actas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Revisa quiénes lideran la votación para las alcaldías de los 42 distritos de Lima Metropolitana y quién encabeza la elección por la Municipalidad de Lima

Nuevos alcaldes de Lima 2026: lista completa de quiénes fueron elegidos, según ONPE

SBS cambia las reglas del seguro previsional para evitar “conflictos de interés” antes de la novena licitación: los motivos detrás

Como se recuerda, semanas atrás AFP Integra solicitó autorización a la SBS para operar como empresa de seguros y pensiones. ¿Qué busca ahora el regulador peruano?

SBS cambia las reglas del seguro previsional para evitar “conflictos de interés” antes de la novena licitación: los motivos detrás

Capturan a peruano prófugo por 12 años al ser acusado de violación sexual contra dos menores en Italia

El padre deberá afrontar un proceso judicial para ser entregado a las autoridades de Roma, que lo buscaban desde 2014

Capturan a peruano prófugo por 12 años al ser acusado de violación sexual contra dos menores en Italia

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El equipo de Martín Escudero va por el primer lugar del torneo continental luego de vencer a Brasil y clasificar al Mundial de la categoría. Sigue todas las incidencias

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Perú al Mundial Sub-19! Triunfo ante Brasil 3-2, clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

La ‘bicolor’, en un partido de infarto, clasificó al mundial de su categoría tras derrotar por 3-2 a Brasil. Las peruanas dejaron todo en la cancha y demostraron todo su poderío

¡Perú al Mundial Sub-19! Triunfo ante Brasil 3-2, clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

¿Cuáles son los retos que afrontará el futuro burgomaestre de Lima Metropolitana?

Jesús Maldonado espera un fallo electoral para seguir al frente de San Juan de Lurigancho: ¿Qué pasará con el distrito que tiene más de 1 millón de habitantes?

Beneficios de expresidentes bajo debate: ¿Cuáles son los privilegios que mantienen Boluarte, Sagasti y Merino?

Keiko Fujimori respalda a César Astudillo tras la gresca con el senador Iber Maraví durante debate de facultades: “Los perros ladran”

ENTRETENIMIENTO

“Perú es top, Perú es clave”: BTS conmueve a sus fans army luciendo ponchos peruanos y con emotivos agradecimientos en su último concierto en Lima

“Perú es top, Perú es clave”: BTS conmueve a sus fans army luciendo ponchos peruanos y con emotivos agradecimientos en su último concierto en Lima

Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

Último concierto de BTS: papá, abuelita y el enmascarado del Cusco entre lo más curioso que nos deja la previa del show de la banda coreana en Perú

Último concierto de BTS en Lima: videos y fotos de la fiesta ‘army’ previo al show final de la banda coreana en Perú

RM de BTS cuestionó los show de drones y punteros láser afuera de su hotel en Miraflores: “Es un acto no correcto”

DEPORTES

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Perú al Mundial Sub-19! Triunfo ante Brasil 3-2, clasificación a la Copa del Mundo y a la final del Sudamericano de la categoría

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Programación del último día del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: final, partido por tercer lugar y definición de puestos 5° al 8°

¿A qué hora juega Perú vs Argentina HOY? partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026