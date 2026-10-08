Perú

Capturan a presunto terrorista colombiano buscado por Interpol: habría planeado vender éxtasis en conciertos de BTS en Lima

Además de alias “Colocho”, también fue detenido el ciudadano francés Damián Joaquín Martín, alias “Franchua”. Durante el operativo, se incautó una prensa manual utilizada para fabricar la droga sintética

La policía de Lima capturó a dos sujetos, un colombiano y un francés, que se dedicaban a la producción y venta de éxtasis. El colombiano, alias 'Colocho', sería integrante de la organización terrorista 'La Cordillera' y era buscado internacionalmente por homicidio. Planeaban vender la droga sintética en los conciertos de BTS. (Crédito: Latina Noticias)
Guardar

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos ciudadanos extranjeros en un inmueble del Cercado de Lima, donde encontró droga, municiones, un fusil artesanal y una prensa manual que, según los agentes, habría sido utilizada para fabricar pastillas de éxtasis. Ambos intervenidos son investigados por su presunta participación en la fabricación y comercialización de esta droga sintética.

Uno de los detenidos es Juan Alejandro Galeano, alias “Colocho”, un ciudadano colombiano de 37 años que, según la PNP, cuenta con una orden de la Interpol. El otro intervenido fue identificado como Damián Joaquín Martín, de nacionalidad francesa, alias “Franchua”. De acuerdo con la Policía, Galeano también estaría vinculado con una organización señalada como terrorista en su país.

PUBLICIDAD

Una prensa metálica manual en el suelo junto a una caja de madera y una mano con guante azul en una imagen de dos tomas
La Policía Nacional del Perú halló una prensa manual utilizada para elaborar pastillas de éxtasis durante un operativo en el Cercado de Lima. (Latina Noticias)

Pretendían vender extasis durante concierto de BTS

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la cuadra 3 de la calle Francisco Moreyra y Riglos, cerca del estadio San Marcos, donde se realizan los conciertos de BTS en Lima. Según las investigaciones preliminares, ambos detenidos habrían planeado comercializar el éxtasis entre los asistentes a los espectáculos, por lo que la cercanía del inmueble con el recinto es uno de los elementos considerados por la Policía en sus pesquisas.

“Por lo que se presume, esta es una droga sintética que es mayormente consumida por gente joven, gente adolescente, y por la cercanía que tiene el sujeto haber alquilado acá es que la distribución estaría netamente dirigida hacia ese evento o a ese espectáculo, a los consumidores o a los visitantes”, sostuvo Cano, de acuerdo con Latina Noticias.

Los detenidos son investigados por la presunta fabricación y comercialización de éxtasis y por integrar la dupla denominada “Los Reclutas del Crimen 2”. Durante el operativo, la PNP halló en el departamento una caja con una prensa manual y diferentes cuñas que, según los peritos, serían utilizadas para dar forma a las pastillas de éxtasis.

PUBLICIDAD

Una mano con guante de látex azul sostiene una bolsa de plástico transparente con pastillas de color rosado junto a una caja amarilla
Agentes de la Policía Nacional del Perú exhiben las pastillas de éxtasis incautadas a dos hombres detenidos en un inmueble del Cercado de Lima. (Latina Noticias)

Orden de captura y presuntos vínculos terroristas

Sobre Galeano pesaba una orden de captura internacional por extorsión y, de acuerdo con la Policía, también era investigado en Colombia por otros graves delitos.

“El ciudadano de nacionalidad colombiana estaría siendo uno de los más buscados en su país por el delito de homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego, evadirse de un establecimiento penitenciario”, señaló el coronel Cano para los medios de prensa.

La PNP también mencionó un presunto vínculo de Galeano con “La Cordillera”, organización que, según las autoridades, es señalada como terrorista en Colombia. “Además estar involucrado o ser parte de la organización terrorista La Cordillera”, agregó.

Un hombre de perfil con camiseta verde permanece junto a un marco blanco mientras otro hombre con polo negro lo observa en el fondo
La Policía Nacional del Perú custodia a uno de los detenidos en Cercado de Lima por presunta fabricación y comercialización de éxtasis. (Latina Noticias)

Incautan fúsil vinculado a otro caso

Durante el operativo, los agentes incautaron un fusil artesanal y municiones. Según las investigaciones preliminares, el arma habría sido utilizada en el robo de un lingote de oro ocurrido en la Costa Verde el pasado 22 de marzo.

El fusil será sometido a peritajes para determinar su procedencia y confirmar si existe alguna vinculación con ese hecho u otros delitos. Los análisis también permitirán establecer si el armamento incautado está relacionado con las actividades que se atribuyen a los intervenidos.

Juan Alejandro Galeano y Damián Joaquín Martín, fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Allí continuarán las diligencias para establecer sus responsabilidades y determinar la posible relación de los elementos incautados con otros hechos delictivos.

Una persona con guantes morados manipula bolsas plásticas transparentes de cadena de custodia que contienen un arma negra
Agentes de la Policía Nacional del Perú examinan un fusil artesanal y otras pruebas incautadas a dos extranjeros en Cercado de Lima. (Latina Noticias)

Temas Relacionados

BTSConciertoColombiaLimaPoliciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vuelve a encabezar el ranking de phishing: seis señales para detectar un fraude antes de entregar tus datos

El último informe anual disponible de Kaspersky, correspondiente a 2025, ubicó nuevamente al país en el primer lugar de su medición. Mensajes que generan urgencia, enlaces falsos, llamadas de supuestos asesores y páginas clonadas forman parte de las modalidades utilizadas para obtener información personal y financiera

Perú vuelve a encabezar el ranking de phishing: seis señales para detectar un fraude antes de entregar tus datos

¿Cómo saber si tu voto fue contabilizado? Consulta el acta de tu mesa y revisa cómo avanza el conteo de la ONPE

La plataforma oficial permite revisar los resultados de una mesa, consultar una copia digitalizada del acta y conocer si el documento fue contabilizado, está pendiente o fue remitido al JEE

¿Cómo saber si tu voto fue contabilizado? Consulta el acta de tu mesa y revisa cómo avanza el conteo de la ONPE

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

BTS ya está en Perú y hoy, 7 de octubre, inicia su esperado concierto en Lima. Revisa aquí las últimas noticias, horarios de ingreso, accesos, recomendaciones, setlist, transporte, novedades y todos los detalles de los shows que ofrecerán en el Estadio San Marcos

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

La tajante opinión de Jhonny Vidales tras la gira de la selección peruana por Norteamérica: “Pudimos hacer más”

El delantero de FBC Melgar reconoció que el rendimiento colectivo quedó por debajo de las expectativas tras los duelos internacionales y pide sostener los buenos momentos durante los noventa minutos

La tajante opinión de Jhonny Vidales tras la gira de la selección peruana por Norteamérica: “Pudimos hacer más”

Los ocho árbitros peruanos FIFA que fueron ratificados por la Conar en la categoría internacional: de quiénes se trata

La decisión sorprendió a quienes esperaban una renovación profunda: semanas atrás, la FPF y la Conar evaluaban retirarle la insignia FIFA a casi el 80% de los jueces internacionales del fútbol peruano

Los ocho árbitros peruanos FIFA que fueron ratificados por la Conar en la categoría internacional: de quiénes se trata
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

BTS en Lima EN VIDEOS: los mejor de la locura ARMY antes del primer concierto en San Marcos

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army del Perú para que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

Jimin y j-hope de BTS sorprenden grabando TikTok a horas del primer concierto en Lima: “Perú, estamos listos”

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludaron en español al ARMY

DEPORTES

La tajante opinión de Jhonny Vidales tras la gira de la selección peruana por Norteamérica: “Pudimos hacer más”

La tajante opinión de Jhonny Vidales tras la gira de la selección peruana por Norteamérica: “Pudimos hacer más”

Los ocho árbitros peruanos FIFA que fueron ratificados por la Conar en la categoría internacional: de quiénes se trata

El goleador africano que jugará la primera edición del torneo Tradición Copera: en qué equipo jugará

Ignacio Buse y Daniel Vallejo serán pareja de dobles en Shanghái: dupla sudamericana accedió al cuadro principal del Masters 1000

Fechas confirmadas para el Challenger de Lima 2026: Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas dirán presente en el Club Terrazas