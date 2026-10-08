Capturan a presunto terrorista colombiano buscado por Interpol: habría planeado vender éxtasis en conciertos de BTS en Lima

La policía de Lima capturó a dos sujetos, un colombiano y un francés, que se dedicaban a la producción y venta de éxtasis. El colombiano, alias 'Colocho', sería integrante de la organización terrorista 'La Cordillera' y era buscado internacionalmente por homicidio. Planeaban vender la droga sintética en los conciertos de BTS. (Crédito: Latina Noticias)

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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos ciudadanos extranjeros en un inmueble del Cercado de Lima, donde encontró droga, municiones, un fusil artesanal y una prensa manual que, según los agentes, habría sido utilizada para fabricar pastillas de éxtasis. Ambos intervenidos son investigados por su presunta participación en la fabricación y comercialización de esta droga sintética.

Uno de los detenidos es Juan Alejandro Galeano, alias “Colocho”, un ciudadano colombiano de 37 años que, según la PNP, cuenta con una orden de la Interpol. El otro intervenido fue identificado como Damián Joaquín Martín, de nacionalidad francesa, alias “Franchua”. De acuerdo con la Policía, Galeano también estaría vinculado con una organización señalada como terrorista en su país.

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La Policía Nacional del Perú halló una prensa manual utilizada para elaborar pastillas de éxtasis durante un operativo en el Cercado de Lima. (Latina Noticias)

Pretendían vender extasis durante concierto de BTS

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la cuadra 3 de la calle Francisco Moreyra y Riglos, cerca del estadio San Marcos, donde se realizan los conciertos de BTS en Lima. Según las investigaciones preliminares, ambos detenidos habrían planeado comercializar el éxtasis entre los asistentes a los espectáculos, por lo que la cercanía del inmueble con el recinto es uno de los elementos considerados por la Policía en sus pesquisas.

“Por lo que se presume, esta es una droga sintética que es mayormente consumida por gente joven, gente adolescente, y por la cercanía que tiene el sujeto haber alquilado acá es que la distribución estaría netamente dirigida hacia ese evento o a ese espectáculo, a los consumidores o a los visitantes”, sostuvo Cano, de acuerdo con Latina Noticias.

Los detenidos son investigados por la presunta fabricación y comercialización de éxtasis y por integrar la dupla denominada “Los Reclutas del Crimen 2”. Durante el operativo, la PNP halló en el departamento una caja con una prensa manual y diferentes cuñas que, según los peritos, serían utilizadas para dar forma a las pastillas de éxtasis.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú exhiben las pastillas de éxtasis incautadas a dos hombres detenidos en un inmueble del Cercado de Lima. (Latina Noticias)

Orden de captura y presuntos vínculos terroristas

Sobre Galeano pesaba una orden de captura internacional por extorsión y, de acuerdo con la Policía, también era investigado en Colombia por otros graves delitos.

“El ciudadano de nacionalidad colombiana estaría siendo uno de los más buscados en su país por el delito de homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego, evadirse de un establecimiento penitenciario”, señaló el coronel Cano para los medios de prensa.

La PNP también mencionó un presunto vínculo de Galeano con “La Cordillera”, organización que, según las autoridades, es señalada como terrorista en Colombia. “Además estar involucrado o ser parte de la organización terrorista La Cordillera”, agregó.

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La Policía Nacional del Perú custodia a uno de los detenidos en Cercado de Lima por presunta fabricación y comercialización de éxtasis. (Latina Noticias)

Incautan fúsil vinculado a otro caso

Durante el operativo, los agentes incautaron un fusil artesanal y municiones. Según las investigaciones preliminares, el arma habría sido utilizada en el robo de un lingote de oro ocurrido en la Costa Verde el pasado 22 de marzo.

El fusil será sometido a peritajes para determinar su procedencia y confirmar si existe alguna vinculación con ese hecho u otros delitos. Los análisis también permitirán establecer si el armamento incautado está relacionado con las actividades que se atribuyen a los intervenidos.

Juan Alejandro Galeano y Damián Joaquín Martín, fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Allí continuarán las diligencias para establecer sus responsabilidades y determinar la posible relación de los elementos incautados con otros hechos delictivos.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú examinan un fusil artesanal y otras pruebas incautadas a dos extranjeros en Cercado de Lima. (Latina Noticias)