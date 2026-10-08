Perú

“Malditos de Huascar” extorsionan a colegio por 100 mil soles: cabecilla fue capturado por la PNP hace un mes

El cabecilla de la banda criminal, Rony Enrique Cabanillas Niño, alias “Chato Luis”, fue detenido en repetidas ocasiones por la PNP, pero extorsiones siguen llegando a vecinos de Jicamarca

Un reportaje periodístico en Jicamarca visibiliza la denuncia de extorsión contra un colegio. Presuntos delincuentes dejaron un artefacto explosivo y mensajes amenazantes para exigir el pago de 100 000 soles. Ante esta situación, padres de familia y autoridades del plantel se manifestaron con carteles para exigir seguridad para los alumnos.
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Extorsionadores vinculados con la banda criminal identificada como ‘Los Malditos de Huáscar’ dejaron un artefacto explosivo frente al colegio San Juan Bautista, en Jicamarca, durante la madrugada del jueves 8 de octubre. Los delincuentes también dejaron una nota en la que exigieron S/ 100.000 y una cuota mensual bajo amenazas de muerte.

Aunque el ataque fue denunciado a la comisaría de Jicamarca, el encargado del centro educativo denunció al medio televisivo que empezó a recibir mensajes extorsivos directamente a su teléfono celular.

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“Nos están pidiendo 100.000 soles y una cuota mensual, del cual nosotros no vamos a poder cubrir. Y si no pagamos, nos están amenazando de muerte prácticamente a mi familia y a mis hijos. Lo que más tenemos miedo es por la seguridad de los estudiantes aquí, que como son personas de mal vivir, pueden atentar contra los estudiantes cuando están estudiando”, afirmó el encargado a América TV.

Según el medio televisivo, el ataque obligó a suspender las clases presenciales para más de 200 alumnos, que pasaron a una modalidad virtual para mantener su seguridad. Al lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la PNP, para examinar el dispositivo, que finalmente no detonó.

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Malditos de Huascar extorsionan a colegio de Jicamarca y exige un pago de 100 mil soles
Malditos de Huascar extorsionan a colegio de Jicamarca y exige un pago de 100 mil soles

Malditos de Huáscar también amenazaron a familia de costureros

La denuncia del colegio ocurrió menos de un mes después de que otra familia de Jicamarca atribuyera amenazas similares a la misma organización el pasado 17 de septiembre, según reportó ATV. Las víctimas en este caso fueron una pareja de costureros, con tres hijos —dos de ellos menores de edad—, denunció que le exigían la misma suma a cambio de no atacar a sus integrantes.

Los extorsionadores enviaban llamadas, mensajes por WhatsApp, videos y fotografías de los hijos casi todos los días. La madre relató que los delincuentes les advertían: “Vamos a matar a tus hijos”, y aseguraban que no les importaba si la familia estaba acompañada por periodistas o agentes policiales.

El padre indicó que la información que recibía coincidía con datos personales de su familia y sostuvo que las amenazas habían comenzado el martes 8 de septiembre. También declaró que no podría reunir el dinero ni aunque vendiera todas sus pertenencias, y que uno de sus hijos tiene autismo.

Una cámara de seguridad registró a un hombre en una motocicleta lineal que disparó tres veces contra la fachada de la vivienda a las 23:21. La familia afirmó a ATV que, tras presentar la denuncia, ningún patrullero acudió inicialmente al lugar y que la presencia policial se produjo por la cobertura televisiva.

La madre dijo que las amenazas también afectaron la atención médica de su hijo, porque no podía comprar sus medicamentos ni llevarlo a terapias.

'Chato Luis', el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho | Reporte Semanal

La captura de “Chato Luis” y la investigación policial

Estos ataques, tanto el de la familia como el del centro educativo, ocurren a pesar de que la Policía Nacional del Perú detuvo el pasado 9 de septiembre a Rony Enrique Cabanillas Niño, de 28 años, alias “Chato Luis”, identificado como presunto cabecilla de ‘Los Malditos de Huáscar Nueva Generación’. El arresto fue realizado por agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) en el asentamiento humano 25 de Diciembre, en Villa María del Triunfo.

Luego de la captura, el teniente general PNP Manuel Lozada indicó que Cabanillas Niño fue intervenido en la vía pública cerca de la habitación que alquilaba. En ese inmueble, los agentes hallaron un revólver, aproximadamente 300 gramos de cannabis, nueve bolsas con una sustancia que sería tusi, teléfonos celulares y una nota de contenido extorsivo.

Según RPP el sospechoso habría trasladado su centro de operaciones a Villa María del Triunfo, desde donde presuntamente continuaba con extorsiones contra empresas de transporte y negocios de San Juan de Lurigancho. El detenido registra dos ingresos a prisión, en 2016 y 2020, ambos por robo agravado.

El nombre de “Chato Luis” también había surgido en una investigación preliminar por el asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso, un crimen que desencadenó un paro de transportistas en Lima Metropolitana y Callao.

Violento atentado a bus de la empresa Santa Catalina en SJL genera alarma en vecinos. Infobae Perú / Captura: X

El general PNP Enrique Felipe Monroy sostuvo entonces que las primeras investigaciones apuntaban a Los Malditos de Huáscar, una banda que, según indicó, era liderada por “Chato Luis”. “De manera preliminar, todo nos orienta a que estaría detrás de este hecho criminal la banda ‘Los Malditos de Huáscar’, liderada por el ‘Chato Luis’”, declaró durante el operativo Amanecer Seguro, en el Puente Atocongo.

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