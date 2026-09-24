Perú

Joven fue atropellado por una camioneta en San Juan de Miraflores: su familia culpa a policía

La víctima, de 28 años, sufrió un golpe en la cabeza al caer contra una estructura de concreto en el complejo residencial situado en el límite entre SJM y Chorrillos

Un joven de 28 años permanece hospitalizado tras el impacto de una camioneta en un condominio ubicado entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. (Buenos Días Perú)
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Un joven de 28 años permanece hospitalizado después de que una camioneta lo atropellara dentro de un condominio ubicado en el límite entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. De acuerdo con imágenes de seguridad difundidas por Buenos días Perú, el vehículo no se detuvo tras el impacto y sus ocupantes habrían intentado salir del recinto por dos accesos.

El accidente ocurrió en una de las calles internas del condominio, donde hay varios bloques de viviendas y circulación de vehículos. La víctima caminaba por la vía mientras miraba su celular cuando fue alcanzada por la camioneta, según la reconstrucción presentada por el programa.

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Las imágenes muestran que el vehículo avanzaba por una calle rodeada de bloques de color amarillo. Según el reporte televisivo, la camioneta circulaba a cerca de 33 kilómetros por hora y realizó movimientos en zigzag antes de impactar al joven.

Tras el atropello, el joven cayó contra una estructura de concreto de color amarillo. El golpe le causó una lesión en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital. La víctima pasaba exámenes para descartar una lesión grave, de acuerdo con la información difundida durante el reporte.

Las imágenes de seguridad registraron que el vehículo circulaba a cerca de 33 kilómetros por hora y realizaba movimientos en zigzag.
Las imágenes de seguridad registraron que el vehículo circulaba a cerca de 33 kilómetros por hora y realizaba movimientos en zigzag. (Buenos Días Perú)

Se fue tras el impacto

La cámara de seguridad registró que la camioneta continuó su marcha después de atropellar al joven. El vehículo no se detuvo en el lugar del accidente ni sus ocupantes descendieron para auxiliar a la víctima, según las imágenes expuestas por Buenos días Perú.

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Los vecinos del condominio advirtieron lo sucedido y alertaron al personal de seguridad ubicado en los accesos. El recinto cuenta con una salida hacia San Juan de Miraflores y otra hacia Chorrillos, dos puntos por los que los ocupantes de la camioneta habrían intentado abandonar el lugar.

El familiar de la víctima, identificado como André, declaró al programa que en la camioneta viajaban tres personas. Ante la consulta sobre si los tres eran policías que se encontraban vestidos de civil, respondió: “Sí, así parece”.

El mismo familiar señaló que los involucrados fueron intervenidos debido a que el personal de seguridad del condominio impidió su salida. “Me parece que esa misma noche han sido trasladados a la comisaría de Sagitario”, afirmó sobre el destino de las personas que viajaban en el vehículo.

Muertes por homicidios y accidentes de tránsito durante enero 2025. (Foto: Andina)
Un familiar de la víctima declaró que las tres personas que viajaban en la unidad pertenecían a la Policía Nacional del Perú. (Andina)

Vinculada al Mininter

Durante el informe se mostró la placa EAJ-686, un dato que, según indicó la reportera, fue proporcionado por la familia del joven atropellado. La consulta vehicular difundida en televisión señaló que la unidad corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú.

André también indicó que tenía conocimiento de que el vehículo era utilizado por la Dirincri. “Sé que el carro es de la DIRINCRI y bueno, hasta ahí”, sostuvo cuando fue consultado por la dependencia policial a la que pertenecerían los ocupantes de la camioneta.

La información difundida no precisó la identidad de las tres personas intervenidas ni la comisaría en la que trabajan. El familiar de la víctima señaló que desconocía esos datos.

El programa indicó que la familia recibió información sobre la realización de un dosaje etílico a los ocupantes de la camioneta. Consultado por el resultado, André respondió que no conocía la cifra exacta, aunque dijo que le habían confirmado un resultado cercano a “uno punto cinco”.

Accidente de tránsito en Puente Piedra ocasiona la muerte de dos personas.
La consulta vehicular de la placa EAJ-686 arrojó que la propiedad del vehículo corresponde al Ministerio del Interior.

Bajo evaluación médica

La condición médica del joven era el principal motivo de preocupación para su familia. Según el reporte, permanecía hospitalizado a causa del golpe que sufrió en la cabeza después de ser atropellado y de caer contra el bloque de concreto dentro del condominio.

El familiar indicó que el joven continuaba delicado de salud. Se precisó que los médicos le practicaban distintos exámenes para determinar el alcance de la lesión ocasionada por el impacto.

Las grabaciones de seguridad constituyen el registro central de lo ocurrido dentro del condominio. En ellas se observa el trayecto de la camioneta antes del atropello, el momento en que impacta contra el joven y la posterior salida del vehículo de la zona donde quedó la víctima.

El caso quedó en manos de la comisaría de Sagitario, según la información proporcionada por el familiar durante el reporte televisivo. La familia esperaba conocer el resultado de las diligencias y el estado de salud del joven hospitalizado.

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