Nuevos alcaldes de Lima 2026: lista completa de quiénes lideran, según ONPE

Un mapa de los distritos de Lima Metropolitana presenta los resultados oficiales de la ONPE para las elecciones de alcaldías de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzaron a definir el nuevo mapa político de Lima Metropolitana. Miles de electores acudieron el domingo 4 de octubre a las urnas para elegir al alcalde de Lima y a los burgomaestres de los 42 distritos que cuentan con municipalidad distrital propia.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados y continúa actualizando progresivamente las cifras conforme las actas son procesadas. En el caso de Lima Metropolitana, el conteo mantiene una disputa especialmente estrecha por la alcaldía provincial, mientras que en los distritos existen escenarios mucho más definidos y otros donde las diferencias son mínimas.

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Es importante precisar que liderar el conteo de la ONPE no equivale todavía a haber sido proclamado alcalde. Las actas observadas pueden ser remitidas a los Jurados Electorales Especiales y, posteriormente, los resultados deben ser proclamados por la autoridad electoral correspondiente. En el avance de hoy, lunes 5 de octubre, la ONPE registraba más del 91% de las actas contabilizadas para Lima Metropolitana y todavía había actas pendientes de envío o revisión.

Un empate estadístico mantiene en vilo a la capital peruana. El conteo rápido muestra una reñida disputa entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Francis Allison de Avanza País por el sillón municipal de Lima.

¿Quién es el nuevo alcalde de Lima Metropolitana?

La elección por la Municipalidad Metropolitana de Lima continúa siendo una de las más disputadas. En el corte oficial difundido por la ONPE durante la mañana del 5 de octubre, la lista de Renovación Popular, encabezada en la elección por Rafael López Aliaga como primer regidor tras la renuncia de Luis Rubio, aparecía en primer lugar con 27,703%, mientras que Francis Allison, de Avanza País, registraba 26,841%. Carlos Bruce, de Somos Perú, ocupaba el tercer lugar con 15,08%.

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La diferencia entre las dos primeras listas es inferior a un punto porcentual, por lo que todavía no corresponde presentar a Rafael López Aliaga como ganador definitivo de la Alcaldía de Lima. Además, el caso tiene una particularidad jurídica debido a que López Aliaga participa como primer regidor y no como candidato directo a alcalde. El resultado final dependerá del cómputo de las actas y de las decisiones que correspondan al JNE.

Un afiche del Jurado Nacional de Elecciones de Perú anuncia la fecha de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para el domingo 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista completa de alcaldes de los 42 distritos de Lima

El siguiente cuadro permite consultar, distrito por distrito, quiénes aparecen como principales candidatos en la definición de las alcaldías. En los casos donde la diferencia es estrecha, debe esperarse el avance de la ONPE antes de considerar al candidato como ganador definitivo.

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Ancón al 87.8%

Pablo Ramos (Renovación Popular)

Ate al 92.6%

Manuel Vidal (Avanza País)

Barranco al 95.3%

Manuel Espinoza (Renovación Popular)

Breña al 92.5%

Iván Chang (Avanza País)

Carabayllo al 92.1%

Nandy Córdova (Renovación Popular)

Chaclacayo al 89.8%

Iván Altamirano (Avanza País)

Chorrillos al 92.5%

Roberto Pizarro (Renovación Popular)

Cieneguilla al 87.6%

Ronald Salazar (Renovación Popular)

Comas al 94.1%

Jean Pool Granados (Renovación Popular)

El Agustino al 88.5%

Richard Soria (Podemos Perú)

Independencia al 93.4%

Alfredo Reynaga (Somos Perú)

Jesús María al 95.7%

Luiz Reátegui (Somos Perú)

La Molina al 93.7%

Juan Carlos Zurek (Somos Perú)

La Victoria al 91.5%

Susana Saldaña (Renovación Popular)

Lince al 93.1%

José Aliaga (Somos Perú)

Los Olivos al 94.9%

Felipe Castillo (Avanza País)

Lurigancho-Chosica al 94%

Olimpio López (País Para Todos)

Lurín al 92.3%

Rosa Torrejón (Renovación Popular)

Magdalena del Mar al 95.3%

Carla Robbiano (Avanza País)

Miraflores al 89.1%

Jorge Muñoz (Avanza País)

Pachacámac al 94.9%

Guillermo Pómez (Somos Perú)

Pucusana al 84%

Enrique Julio Manco Suni (Frente de la Esperanza)

Pueblo Libre al 97%

José Casas (Avanza País)

Puente Piedra al 93.8%

Esteban Monzón (Renovación Popular)

Punta Hermosa al 90.9%

Max Andre Ampuero Leandro (Somos Perú)

Punta Negra al 96%

Jose Ruben Delgado Heredia (Perú Moderno)

Rímac al 91.9%

Isabel Ayala (Renovación Popular)

San Bartolo al 87.5%

Rufino Enciso (Somos Perú)

San Borja al 93.3%

Javier Diez (Renovación Popular)

San Isidro al 96.4%

Javier Paíno (Renovación Popular)

San Juan de Lurigancho al 93.5%

Jesús Maldonado (Somos Perú)

San Juan de Miraflores al 90.1%

Edgar Wuillington Mejia Rodriguez (Frente de la Esperanza)

Luis Dante Mendieta Flores (APP)

Mabel Karina Leandro Melgarejo (Renovación Popular)

San Luis al 94.7%

Victor Antonio Alegria Garcia (Avanza País)

San Martín de Porres al 92.8%

Omar Jaime (Renovación Popular)

San Miguel al 93.1%

Marcos Cabrera (Renovación Popular)

Santa Anita al 92.7%

Eduardo Rimachi (Avanza País)

Santa María del Mar al 100%

Jorge Patricio Vásquez Nemi (PPC)

Santa Rosa al 97.1%

Tanus Barraza (Acción Popular)

Santiago de Surco al 90.3%

Arturo Bobbio (Somos Perú)

Surquillo al 89.6%

José Huamaní (Avanza País)

Villa El Salvador al 92.1%

Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso)

Villa María del Triunfo al 90.1%

Robert Joel Ludeña Guerra (Renovación Popular)

Guido Iñigo Peralta (Somos Perú)

David Andres Morales Cardenas (Avanza País)

¿Qué distritos de Lima tienen resultados más claros?

Algunos municipios muestran diferencias considerablemente amplias en el conteo rápido de Datum, lo que permite identificar tendencias fuertes mientras avanza el escrutinio. Entre ellos están Ate, donde Manuel Vidal alcanzó 72.4%; Magdalena del Mar, con Carla Robbiano y 64.2%; y Pachacámac, donde Guillermo Pómez llegó a 51.6%. También aparecen La Molina, Lurigancho-Chosica y Lurín con ventajas importantes.

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En cambio, existen distritos donde cualquier conclusión debe manejarse con mayor cautela. En La Victoria, por ejemplo, el conteo de ONPE colocó a los candiddatos de Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País muy cerca. En San Juan de Miraflores, Los representantes de Frente de la Esperanza, APP y Renovación Popular pelean voto a voto por la alcaldía de ese distrito. En Carabayllo, Nandy Córdova obtiene 24,2% frente al 23,1% de Juan Ladislao Espinoza Ortiz.

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE frente a la silueta de un alcalde investido con medalla oficial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes serían los alcaldes de Lima Norte?

Lima Norte presenta una fuerte presencia de Renovación Popular en la primera tendencia electoral. Según los resultados oficiales de ONPE, Pablo Ramos lideró en Ancón con 27.8%, Esteban Monzón en Puente Piedra (35.2%), Nandy Córdova en Carabayllo (24,2%) y Jean Pool Granados en Comas (25,2%). En Independencia, el representante de Somos Perú encabeza el conteo oficial con 25.5%, mientras que Felipe Castillo quedó primero en Los Olivos con 23.6%.

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Estos resultados son relevantes porque Lima Norte concentra algunos de los distritos más poblados de la capital y constituye un importante bloque electoral. Sin embargo, la definición jurídica de cada alcalde dependerá de las actas contabilizadas por la ONPE y de la posterior proclamación.

Un sondeo a boca de urna de Datum para Los Olivos ubica a Felipe Castillo A. con el 26.2 % de los votos en las elecciones municipales de 2026. (América TV)

¿Quiénes lideran en Lima Este?

En Lima Este, las tendencias muestran escenarios bastante diferentes. Manuel Vidal aparece con una ventaja muy amplia en Ate, mientras Juan Carlos Zurek lidera en La Molina. En Lurigancho-Chosica, Olimpio López, de País Para Todos, figura en la primera posición del conteo rápido.

También deben seguirse con atención los resultados de Cieneguilla, Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Este último distrito es particularmente relevante debido a su población y peso electoral. El avance de los resultados oficiales permitirá determinar si la tendencia inicial se mantiene hasta el cierre del cómputo.

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¿Quiénes lideran en Lima Sur?

En el sur de Lima aparecen algunas de las elecciones más competitivas. Rosa Torrejón, de Renovación Popular, lideró en Lurín, mientras que Guillermo Pómez, de Somos Perú, mostró una ventaja amplia en Pachacámac.

En Villa El Salvador, Marcelino Huamán, de Alianza para el Progreso, aparece en la primera posición, mientras que Villa María del Triunfo presenta una competencia mucho más estrecha entre los primeros candidatos. San Juan de Miraflores también es uno de los distritos donde el resultado debe seguirse con especial atención por la mínima diferencia entre los tres primeros.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos de los alcaldes de Lima?

La ONPE continuará procesando las actas durante los próximos días. La plataforma oficial permite consultar el avance por región, provincia y distrito, por lo que los porcentajes pueden cambiar conforme ingresen nuevas actas al sistema.

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Después del procesamiento de las actas, aquellas que presenten observaciones pueden ser remitidas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión. Por esa razón, el candidato que aparece primero en el portal de la ONPE todavía no necesariamente puede ser presentado como alcalde proclamado. La proclamación y entrega de credenciales se producen una vez concluida la etapa correspondiente del proceso electoral.

Un gráfico informativo de la ONPE presenta el seguimiento de los resultados oficiales para las alcaldías de Lima Metropolitana en las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo asumirán los nuevos alcaldes de Lima?

Las nuevas autoridades municipales elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 gobernarán durante el periodo 2027-2030. La jornada del 4 de octubre permitió elegir, entre otras autoridades, a los alcaldes distritales y provinciales del país. A nivel nacional estaban en juego 1.696 alcaldías distritales y 196 alcaldías provinciales, además de sus respectivos concejos municipales.

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En Lima Metropolitana, el resultado definirá no solo quién ocupará la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino también quiénes estarán al frente de cada una de las 42 municipalidades distritales. Esto tendrá un impacto directo en asuntos cotidianos como seguridad ciudadana, limpieza pública, transporte local, fiscalización, recuperación de espacios públicos, pistas y veredas, parques, comercio ambulatorio y ejecución de obras.

Por ello, una vez el JNE declare a los ganadores, los burgomaestres y gobernadores asumirán desde el 1 de enero de 2027.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la ONPE?

La fuente principal para verificar quién va ganando en cada distrito es la plataforma oficial de resultados de la ONPE. El organismo electoral habilitó el sistema desde las 5:00 p. m. del domingo 4 de octubre y advirtió que circulaban publicaciones falsas que atribuían a la institución un supuesto horario posterior para la publicación de resultados.