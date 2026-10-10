Perú

“Los vamos a seguir matando”, la amenaza de la banda ‘Los Mexicanos’ a colectiveros que se nieguen a pagar cupos

Los mensajes extorsivos de ‘Los Mexicanos’ se intensificaron tras el asesinato de un jalador de pasajeros en San Juan de Miraflores

Un 'jalador' de pasajeros fue asesinado a balazos en el paradero de Atocongo, en San Juan de Miraflores. El crimen estaría vinculado al cobro de cupos por parte de la banda criminal 'Los Mexicanos', que amenaza con más muertes a los transportistas informales de la zona | América TV
Guardar

El asesinato de un jalador de pasajeros cerca del terminal Atocongo, en San Juan de Miraflores, volvió a poner en evidencia las amenazas que enfrentan los trabajadores del transporte informal que cubren rutas hacia el sur del país. Tras el crimen, presuntos integrantes de la banda ‘Los Mexicanos’ difundieron un mensaje intimidatorio en un grupo de WhatsApp de transportistas, en el que exigieron el pago puntual de los cupos y advirtieron que continuarían los asesinatos.

El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche del miércoles, cuando la víctima, conocida como Yayita, esperaba pasajeros detrás de un puesto de auxilio de la Panamericana Sur. Los atacantes le dispararon y, según el reporte de América Noticias, habrían escapado en una motocicleta después de cometer el crimen.

PUBLICIDAD

El homicidio se suma a otros dos asesinatos de conductores registrados en enero y junio en la misma zona, en medio de las denuncias por extorsión a colectiveros. Mientras la Policía busca identificar a los responsables, los trabajadores y vecinos expresan su temor ante la posibilidad de nuevos ataques en los paraderos.

Dos tomas nocturnas de una calle con vehículos estacionados y un área difuminada en la vía pública cerca de personas
La Policía investiga el homicidio de un cobrador de pasajes en San Juan de Miraflores tras amenazas de extorsión a transportistas informales. (Composición: Infobae Perú)

La amenaza de ‘Los Mexicanos’ tras el asesinato del jalador de colectivos

De acuerdo con el informe de América Noticias, un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp de transportistas confirmó la muerte de Yayita y exigió a los trabajadores cumplir con el pago de los cupos. En la comunicación, los presuntos extorsionadores advirtieron que seguirían asesinando a quienes no acataran sus exigencias.

PUBLICIDAD

La frase “Los vamos a seguir matando” resume la amenaza que recibieron los trabajadores después del crimen. El mensaje, atribuido a la banda ‘Los Mexicanos’, incrementó la preocupación entre quienes desarrollan sus actividades en los paraderos informales de San Juan de Miraflores.

Los conductores consultados por el noticiero denunciaron que las exigencias económicas afectan a quienes trabajan en las rutas hacia el sur. Uno de ellos explicó que debe pagar para ingresar con su vehículo al lugar donde recoge pasajeros. “Para entrar a mi carro adentro tengo que pagar”, declaró ante las cámaras.

El temor también alcanza a los vecinos que transitan por el sector. Una mujer entrevistada por América Noticias manifestó su preocupación por la exposición a los disparos y las balas perdidas, y señaló que la violencia genera incertidumbre sobre la posibilidad de regresar a casa sin sufrir un ataque.

Captura de pantalla de una aplicación de mensajería que muestra cuatro mensajes de texto amenazantes sobre un fondo oscuro
Mensajes de texto atribuidos a la banda Los Mexicanos amenazan a colectiveros de San Juan de Miraflores exigiendo pagos de extorsión tras el asesinato de un trabajador. (Captura América Noticias)

Asesinan a jalador de colectivos que esperaba pasajeros en San Juan de Miraflores

El crimen ocurrió cerca del terminal Atocongo, en un sector de San Juan de Miraflores donde se concentran vehículos informales que trasladan pasajeros hacia el sur de Lima. Según los testimonios recogidos por América Noticias, buena parte de las unidades cubre rutas con destino a Ica.

La víctima trabajaba como jalador de pasajeros, una labor que consiste en captar usuarios para los vehículos que esperan completar su capacidad antes de partir. La noche del miércoles, mientras permanecía en el paradero, fue atacada con armas de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 10 p. m., detrás de un puesto de auxilio ubicado junto a la Panamericana Sur. Tras los disparos, los responsables habrían huido en una motocicleta, de acuerdo con la información difundida por el noticiero.

El asesinato generó alarma entre los trabajadores que se encontraban en las inmediaciones. Varios transportistas evitaron declarar ante las cámaras por temor a posibles represalias, en un contexto marcado por las denuncias de cobro de cupos y las amenazas contra quienes prestan servicios en la zona.

Una camioneta oscura permanece detrás de una cinta amarilla de seguridad durante la noche, junto a un texto de mensaje superpuesto
Un perímetro acordonado por la Policía en San Juan de Miraflores marca el lugar del homicidio de un trabajador del transporte informal. (Composición: Infobae Perú)

Otros dos asesinatos de transportistas precedieron al ataque en San Juan de Miraflores

El homicidio de Yayita se suma a dos ataques mortales contra conductores de colectivos reportados en enero y junio de este año en el sector de Atocongo. Según el informe de América Noticias, ambos crímenes ocurrieron mientras los trabajadores esperaban pasajeros en un paradero informal debajo del puente Atocongo.

El nuevo asesinato se produjo cuatro meses después del último ataque mortal mencionado en el reporte y reavivó las denuncias sobre la violencia que afecta a los transportistas de la ruta hacia el sur. Los trabajadores atribuyen las amenazas y el cobro de cupos a la banda conocida como ‘Los Mexicanos’, aunque corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades en cada caso.

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)
Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

La inseguridad también preocupa a los vecinos, quienes temen quedar atrapados en medio de un ataque armado mientras transitan por el sector. La posibilidad de que se produzcan disparos en una zona concurrida por conductores y pasajeros aumenta la sensación de vulnerabilidad entre quienes viven o trabajan cerca del terminal.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri de San Juan de Miraflores, que busca identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio. Las diligencias deberán determinar quiénes participaron en el ataque y si existe una relación directa con las amenazas difundidas contra los transportistas.

Temas Relacionados

Los MexicanosSan Juan de LuriganchoExtorsiónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fabio Gruber deja atrás lesión que lo apartó de Perú: participó como titular en derrota de Mainz 05 a manos del Bayer Leverkusen por Bundesliga

El defensor nacional acompañó a Stefan Posch y Ransford Königsdörffer en la conformación de la defensa contra un oponente muy físico y veloz, que ocasionó más de un quebradero de cabeza

Fabio Gruber deja atrás lesión que lo apartó de Perú: participó como titular en derrota de Mainz 05 a manos del Bayer Leverkusen por Bundesliga

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

BTS ofrece este sábado 10 de octubre su tercer y último concierto en Lima. Sigue aquí las últimas noticias de la banda surcoreana, las incidencias en las filas del Estadio San Marcos, las advertencias de los integrantes, los horarios de ingreso, el setlist, los desvíos vehiculares y las rutas de transporte para el regreso de ARMY

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

¿Quién es el ‘Loco Joe’, el sanguinario criminal que usaba el DNI de un peruano asesinado? Cayó en Argentina y operaba desde Brasil

Joe Luis Marín era buscado internacionalmente por homicidio calificado y fue detenido en Puerto Iguazú. El documento que utilizaba pertenecía a un hombre asesinado en Comas en noviembre de 2024

¿Quién es el ‘Loco Joe’, el sanguinario criminal que usaba el DNI de un peruano asesinado? Cayó en Argentina y operaba desde Brasil

Coordinan recursos para construir el túnel Pariachi en Ate y Cieneguilla, que forma parte de la nueva Carretera Central

El MTC y el MEF evalúan alternativas para financiar la primera etapa del proyecto vial, cuyo inicio estaba previsto para 2026, pero ahora apunta a comenzar en 2027 por la falta de recursos presupuestales

Coordinan recursos para construir el túnel Pariachi en Ate y Cieneguilla, que forma parte de la nueva Carretera Central

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ y la ‘verdeamarela’ se citan por un lugar en la Copa del Mundo y en la final del certamen. El equipo nacional llega invicto y buscará consolidar el gran nivel exhibido ante la potencia mundial

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Pelea en el Congreso de Perú: Ministros y senadores casi se van a los golpes durante debate de sesión de facultades

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

DEPORTES

Fabio Gruber deja atrás lesión que lo apartó de Perú: participó como titular en derrota de Mainz 05 a manos del Bayer Leverkusen por Bundesliga

Fabio Gruber deja atrás lesión que lo apartó de Perú: participó como titular en derrota de Mainz 05 a manos del Bayer Leverkusen por Bundesliga

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Ignacio Buse se despide de la gira asiática 2026 con saldo negativo: su próximo torneo será el ATP 500 de Viena

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: fecha confirmada del arranque de la primera fase del torneo

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026