“Los vamos a seguir matando”, la amenaza de la banda ‘Los Mexicanos’ a colectiveros que se nieguen a pagar cupos

El asesinato de un jalador de pasajeros cerca del terminal Atocongo, en San Juan de Miraflores, volvió a poner en evidencia las amenazas que enfrentan los trabajadores del transporte informal que cubren rutas hacia el sur del país. Tras el crimen, presuntos integrantes de la banda ‘Los Mexicanos’ difundieron un mensaje intimidatorio en un grupo de WhatsApp de transportistas, en el que exigieron el pago puntual de los cupos y advirtieron que continuarían los asesinatos.
El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la noche del miércoles, cuando la víctima, conocida como Yayita, esperaba pasajeros detrás de un puesto de auxilio de la Panamericana Sur. Los atacantes le dispararon y, según el reporte de América Noticias, habrían escapado en una motocicleta después de cometer el crimen.
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El homicidio se suma a otros dos asesinatos de conductores registrados en enero y junio en la misma zona, en medio de las denuncias por extorsión a colectiveros. Mientras la Policía busca identificar a los responsables, los trabajadores y vecinos expresan su temor ante la posibilidad de nuevos ataques en los paraderos.
La amenaza de ‘Los Mexicanos’ tras el asesinato del jalador de colectivos
De acuerdo con el informe de América Noticias, un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp de transportistas confirmó la muerte de Yayita y exigió a los trabajadores cumplir con el pago de los cupos. En la comunicación, los presuntos extorsionadores advirtieron que seguirían asesinando a quienes no acataran sus exigencias.
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La frase “Los vamos a seguir matando” resume la amenaza que recibieron los trabajadores después del crimen. El mensaje, atribuido a la banda ‘Los Mexicanos’, incrementó la preocupación entre quienes desarrollan sus actividades en los paraderos informales de San Juan de Miraflores.
Los conductores consultados por el noticiero denunciaron que las exigencias económicas afectan a quienes trabajan en las rutas hacia el sur. Uno de ellos explicó que debe pagar para ingresar con su vehículo al lugar donde recoge pasajeros. “Para entrar a mi carro adentro tengo que pagar”, declaró ante las cámaras.
El temor también alcanza a los vecinos que transitan por el sector. Una mujer entrevistada por América Noticias manifestó su preocupación por la exposición a los disparos y las balas perdidas, y señaló que la violencia genera incertidumbre sobre la posibilidad de regresar a casa sin sufrir un ataque.
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Asesinan a jalador de colectivos que esperaba pasajeros en San Juan de Miraflores
El crimen ocurrió cerca del terminal Atocongo, en un sector de San Juan de Miraflores donde se concentran vehículos informales que trasladan pasajeros hacia el sur de Lima. Según los testimonios recogidos por América Noticias, buena parte de las unidades cubre rutas con destino a Ica.
La víctima trabajaba como jalador de pasajeros, una labor que consiste en captar usuarios para los vehículos que esperan completar su capacidad antes de partir. La noche del miércoles, mientras permanecía en el paradero, fue atacada con armas de fuego.
El hecho se registró alrededor de las 10 p. m., detrás de un puesto de auxilio ubicado junto a la Panamericana Sur. Tras los disparos, los responsables habrían huido en una motocicleta, de acuerdo con la información difundida por el noticiero.
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El asesinato generó alarma entre los trabajadores que se encontraban en las inmediaciones. Varios transportistas evitaron declarar ante las cámaras por temor a posibles represalias, en un contexto marcado por las denuncias de cobro de cupos y las amenazas contra quienes prestan servicios en la zona.
Otros dos asesinatos de transportistas precedieron al ataque en San Juan de Miraflores
El homicidio de Yayita se suma a dos ataques mortales contra conductores de colectivos reportados en enero y junio de este año en el sector de Atocongo. Según el informe de América Noticias, ambos crímenes ocurrieron mientras los trabajadores esperaban pasajeros en un paradero informal debajo del puente Atocongo.
El nuevo asesinato se produjo cuatro meses después del último ataque mortal mencionado en el reporte y reavivó las denuncias sobre la violencia que afecta a los transportistas de la ruta hacia el sur. Los trabajadores atribuyen las amenazas y el cobro de cupos a la banda conocida como ‘Los Mexicanos’, aunque corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades en cada caso.
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La inseguridad también preocupa a los vecinos, quienes temen quedar atrapados en medio de un ataque armado mientras transitan por el sector. La posibilidad de que se produzcan disparos en una zona concurrida por conductores y pasajeros aumenta la sensación de vulnerabilidad entre quienes viven o trabajan cerca del terminal.
Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri de San Juan de Miraflores, que busca identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio. Las diligencias deberán determinar quiénes participaron en el ataque y si existe una relación directa con las amenazas difundidas contra los transportistas.
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