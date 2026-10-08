Tapp del BCRP permitirá que tu celular haga pagos y transferencias inmediatas en todo el Perú, ¿pero qué es exactamente?

En india ya funciona UPI. Y lo mismo se aplicará para Perú. Con un QR cualquier desde cualquier entidad financiera podrá pagar. - Crédito REUTERS/Rupak De Chowdhuri/File Photo

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Este año llega Tapp (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), la nueva plataforma de pagos inmediatos impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cual abre paso a un nuevo ecosistema de pagos digitales en el país.

Tapp conectará a entidades financieras y no financieras, bajo un esquema interoperable, que permitirá enviar y recibir dinero al instante desde el celular, sin importar en qué entidad tengan sus cuentas quien paga y quien recibe.

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Según izipay, cuyos pagos también estarán incorporados a Tapp, esta permitirá que una persona vincule sus cuentas a una aplicación móvil participante, aunque estén en distintas entidades financieras, y desde allí envíe o reciba dinero al instante usando un Tapp ID (alias), su número de celular o un código QR. Cada operación se autoriza con dos factores de seguridad: el celular registrado del usuario y su Clave Tapp. Además de pagar y transferir, los usuarios podrán cobrar a otras personas y los comercios podrán recibir pagos.

Una sola vía para pagarlo todo: así será Tapp. - Crédito Composición Infobae

Tapp revolucionará los pagos

La plataforma Tapp operará sobre protocolos abiertos y APIs estándar, aplicando la lógica de la banca abierta (Open Banking) a los pagos: el usuario elige libremente la aplicación con la que desea operar, sin importar dónde tenga sus cuentas. Esto amplía el acceso a los pagos digitales, especialmente para quienes tienen cuentas en entidades sin aplicación propia o con funcionalidades limitadas.

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En este contexto, izipay se incorpora al sistema como habilitador de accesos y conexiones a Tapp con una solución tecnológica de última generación, respaldada por TATA (TCS), uno de los mayores grupos empresariales de la India, con trayectoria consolidada en pagos instantáneos a través de UPI e implementaciones junto a múltiples entidades financieras alrededor del mundo.

Esta solución tecnológica ya atiende miles de millones de transacciones diarias en un mercado 13 veces más grande que el peruano (como UPI en la India). Pero aquí tendrá el rol de tender puentes tecnológicos para que las entidades se conecten a la plataforma de forma rápida, con soluciones adaptadas a sus necesidades.

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Aprende qué es el CVV, por qué es necesario para tus compras en línea y cómo ayuda a prevenir fraudes en tus transacciones. Youtube: BBVA

Así, en cada operación intervienen distintos participantes, cada uno con un rol definido:

Proveedor de Cuentas (PC): entidades financieras —bancos, cajas y empresas emisoras de dinero electrónico— donde los usuarios tienen sus cuentas

Proveedor de Accesos y Conexiones (PAC): entidades autorizadas y certificadas por el BCRP que conectan las aplicaciones con Tapp y procesan las transacciones

Proveedor de Aplicaciones Terceras (TPAP): entidades financieras o no financieras que, con el respaldo de un PAC, ofrecen a los usuarios, aplicaciones para pagar y transferir con Tapp, como billeteras digitales o apps de: fintechs, operadores de telecomunicaciones o retailers.

¿Cómo operará izipay con Tapp?

izipay operará directamente la conexión con Tapp y asumirá la responsabilidad frente al esquema, por lo cual acompañará de cerca a cada entidad en su integración y certificación hasta la experiencia final del usuario.

FOTO DE ARCHIVO: Una persona paga utilizando su teléfono móvil con la modalidad de pago electrónico instantáneo conocida como PIX, en una tienda de Río de Janeiro, Brasil. 1 de abril de 2024. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

“Nuestro objetivo es que ninguna entidad quede fuera de Tapp por complejidades tecnológicas. En diciembre estaremos listos para iniciar, pero desde hoy podemos trabajar con cada entidad en su conexión e integración, para que esté en capacidad de operar apenas el ecosistema se ponga en marcha “, señaló Felipe Venturo, CEO de izipay.

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Como cada entidad tiene necesidades distintas, izipay ha desarrollado una solución tecnológica flexible que le permite armar la solución que necesita. Así esta, puede elegir si izipay actúa como PAC certificado (PAC Sponsor) o si la propia entidad asume ese rol con izipay como proveedor tecnológico (PAC as a Service).

También puede integrar Tapp en su app mediante un SDK listo para usar o construir su propia experiencia con APIs, y definir si la solución para Proveedores de Cuentas opera en la infraestructura de izipay o dentro de la suya. El SDK, además, se adapta al look and feel de cada entidad, con sus colores, logos y textos, respetando los flujos aprobados por el BCRP.

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