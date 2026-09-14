Tapp: Niubiz se convierte en la primera entidad de servicios de pago autorizada a operar bajo nueva regulación del BCRP

El nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos rige desde abril de 2026 y redefinió las reglas para los participantes del ecosistema financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Niubiz se convirtió en la primera Entidad de Servicios de Pago autorizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajo el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos.

La habilitación permite a la empresa operar en adquirencia de pagos, recaudación y dispersión de fondos, además de participar de forma directa o indirecta en sistemas y acuerdos de pago.

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La autorización se da en el marco de la norma que el BCRP aprobó y puso en vigencia en abril de 2026. El reglamento actualizó las reglas para los proveedores que intervienen en el ecosistema financiero, ante la aparición de nuevos instrumentos, canales digitales y actores vinculados con las transacciones electrónicas.

Con esta decisión, Niubiz deberá cumplir de manera permanente con las exigencias establecidas en el Reglamento General y con las disposiciones específicas de cada infraestructura o servicio de pagos en el que participe.

La autorización abarca pagos con tarjetas, recaudación y transferencias de fondos

La condición de Entidad de Servicios de Pago habilita a Niubiz para ofrecer servicios de adquirencia. Esta actividad permite que comercios y empresas acepten pagos realizados por sus clientes mediante tarjetas u otros medios electrónicos.

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La autorización también comprende la recaudación de fondos y su dispersión. Estos servicios abarcan operaciones en las que una entidad recibe pagos de usuarios y luego transfiere los recursos a los destinatarios correspondientes, según los acuerdos que mantenga con empresas, comercios o instituciones.

La norma del BCRP actualizó el marco de pagos ante la expansión de tarjetas, transferencias, billeteras digitales y otros canales electrónicos. EFE/John Reyes

El BCRP también autorizó a la compañía a participar, de forma directa o indirecta, en sistemas y acuerdos integrados al Sistema Nacional de Pagos. Entre los mecanismos mencionados se encuentra TAPP, sigla de Transferencias Automáticas de Pagos Perú.

La habilitación incluye la posibilidad de intervenir en otros esquemas que operen sobre medios de pago ya conocidos, como las redes de tarjetas y las cuentas de dinero electrónico. Cada participación deberá ajustarse a los requisitos regulatorios aplicables a la infraestructura involucrada.

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El nuevo reglamento incorpora disposiciones para ordenar las funciones y obligaciones de los participantes del sistema. Su alcance contempla a entidades que prestan servicios relacionados con pagos, transferencias y otros mecanismos que permiten el movimiento de dinero entre personas, empresas e instituciones.

El BCRP actualizó las reglas ante el avance de los pagos digitales

La actualización normativa responde a los cambios registrados en la forma en que se realizan las transacciones en el país. Los pagos con tarjetas, las transferencias, las billeteras digitales y otras modalidades electrónicas ampliaron la participación de empresas tecnológicas y financieras dentro del sistema.

Según Niubiz, la autorización confirma que la compañía cumplió con los requisitos exigidos por el BCRP para operar bajo este marco. El director ejecutivo de la empresa, Gustavo Leaño Concha, señaló que la decisión permitirá fortalecer sus capacidades tecnológicas y mantener su participación dentro del sistema bajo las reglas de la autoridad monetaria.

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El reglamento ordenó las funciones y obligaciones de las empresas que intervienen en el movimiento de dinero entre personas, comercios e instituciones. | Niubiz

El ejecutivo afirmó que el desafío para el sector no se limita a la incorporación de nuevas opciones de pago. También incluye la conexión entre los distintos participantes del ecosistema, con el objetivo de que las operaciones sean más integradas para empresas y usuarios.

La condición de Entidad de Servicios de Pago no implica una autorización permanente sin supervisión. Niubiz deberá conservar el cumplimiento de las obligaciones previstas por el BCRP mientras participe en actividades de adquirencia, recaudación, dispersión de fondos o sistemas de pago.

La decisión sitúa a la empresa como la primera habilitada bajo la regulación vigente desde abril. El alcance de la medida permitirá que Niubiz mantenga y amplíe su participación en los servicios de pago sujetos a las nuevas exigencias del Sistema Nacional de Pagos.

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