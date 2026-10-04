¿Compras en la bodega con QR? El BCR acaba de cambiar las reglas sobre cómo se procesan los pagos

El Banco Central de Reserva del Perú aprobó un reglamento para empresas de pagos digitales que entrará en vigencia en 2027.

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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aprobó un reglamento para las empresas que procesan pagos digitales de los comercios. La norma, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, dispone que los fondos cobrados a nombre de los negocios deberán mantenerse separados del dinero propio de las compañías que administran esas operaciones.

La Circular N.° 0026-2026-BCRP regula el Servicio de Aceptación de Pagos, una actividad que comprende a las firmas que permiten a los comercios cobrar mediante tarjetas, códigos QR, pagos inmediatos y otros instrumentos. También incluye la adquirencia de operaciones de pago y la recaudación de fondos.

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Ejemplos de esas empresas son Niubiz, Izipay y Culqi, que ofrecen POS, cobros con tarjeta, links de pago o códigos QR para que los negocios reciban ventas. La regla no apunta directamente a Yape o Plin como billeteras, sino a quien contrata con la bodega y luego le liquida el dinero de esas operaciones.

Los recursos de los comercios deberán ir a cuentas exclusivas hasta su liquidación

El reglamento establece que los aceptadores de pagos tendrán que preservar por separado los recursos que reciben en representación de los comercios hasta que transfieran el dinero correspondiente. Para ello, deberán utilizar cuentas destinadas exclusivamente a la recepción y entrega de esos fondos.

Esas cuentas deberán estar en empresas del sistema financiero con una calificación crediticia no menor a B+ o en empresas emisoras de dinero electrónico que participen en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

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Con esta medida, el BCRP busca fortalecer la protección de los recursos que pertenecen a los comercios. La disposición alcanza a compañías que concentran y liquidan pagos recibidos mediante distintas plataformas y herramientas digitales.

La Circular N.° 0026-2026-BCRP regula la aceptación de pagos mediante tarjetas, códigos QR y transferencias inmediatas.

Los contratos deberán informar comisiones, plazos y vías de reclamo

La nueva regulación también fija condiciones mínimas para la afiliación de comercios, la liquidación de pagos, el cobro de comisiones y la atención de reclamos. Las empresas deberán presentar información clara sobre las condiciones de sus servicios antes de formalizar los contratos.

Los acuerdos con los comercios deberán detallar las comisiones aplicables, los plazos para la entrega del dinero, las obligaciones de las partes y los mecanismos disponibles para resolver controversias. El Banco Central señaló que las tarifas y cargos deberán responder a criterios objetivos, transparentes y verificables.

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Los administradores de infraestructuras de pagos y los aceptadores de pagos tendrán la obligación de publicar información relevante sobre sus comisiones. La medida apunta a que los comercios puedan comparar condiciones entre los diferentes proveedores disponibles en el mercado.

El BCRP estableció un marco regulatorio común para las operaciones equivalentes, independientemente del canal de cobro utilizado.

Tarjetas, códigos QR y pagos inmediatos tendrán estándares comunes

La norma responde a un escenario en el que los negocios pueden recibir cobros por diversos canales, aunque cada uno opera con reglas distintas. El reglamento establece una base común para servicios que cumplen una función equivalente, sin importar cuál sea la infraestructura utilizada para procesar la operación.

Las infraestructuras de pagos deberán contar con procedimientos sobre el intercambio de información, el movimiento de fondos, la asignación de responsabilidades entre los participantes, los mecanismos de liquidación y la administración de riesgos y fraudes.

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El documento también incluye pautas para la resolución de reclamos y conflictos. Según el BCRP, estas exigencias permitirán que las operaciones sometidas a servicios similares tengan estándares regulatorios equivalentes.

Las empresas administradoras deberán mantener los fondos de los comercios en cuentas exclusivas separadas de sus recursos propios.

Los pagos inmediatos por alias y QR deberán cumplir reglas de interoperabilidad

Las operaciones realizadas mediante pagos inmediatos con alias y códigos QR dentro del Servicio de Aceptación de Pagos deberán cumplir las disposiciones de interoperabilidad definidas por el Banco Central.

La entidad busca que los distintos proveedores puedan conectarse bajo reglas compatibles y que los comercios cuenten con procesos más homogéneos para recibir pagos digitales.

La regulación forma parte de la estrategia del BCRP para acompañar la expansión de estas transacciones con normas sobre seguridad, eficiencia y funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos. Las entidades alcanzadas por el reglamento tendrán hasta el 1 de enero de 2027 para adecuarse a las nuevas disposiciones.

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