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El saltado de pollo con verduras es una preparación práctica y deliciosa que combina trozos de pollo salteados a fuego alto con cebolla, tomate, zanahoria y otras verduras. Su sabor se caracteriza por la mezcla de sillao, vinagre y especias, ingredientes que aportan un toque oriental inspirado en la cocina chifa peruana.

Es una alternativa ideal para el almuerzo familiar, ya que se prepara en pocos minutos y puede acompañarse con arroz blanco, papas fritas o una porción de quinua. A continuación, te enseñamos cómo preparar esta receta en casa.

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Receta de saltado de pollo con verduras

Ingredientes

Para el saltado:

600 g de pechuga de pollo cortada en tiras o cubos

1 cebolla roja cortada en gajos

2 tomates cortados en gajos

1 zanahoria cortada en tiras delgadas

1 pimiento rojo cortado en tiras

1 taza de brócoli en ramitos pequeños

100 g de vainitas cortadas en trozos

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite vegetal

3 cucharadas de sillao

1 cucharada de vinagre tinto

½ cucharadita de comino

Pimienta al gusto

Sal al gusto

1 cucharadita de chuño o maicena disuelta en 2 cucharadas de agua (opcional)

Cebolla china picada al gusto

Para acompañar:

2 tazas de arroz blanco cocido

Papas fritas (opcional)

Preparación del saltado de pollo con verduras

1. Prepara los ingredientes

Lava las verduras y córtalas en tiras o trozos de tamaño similar para facilitar su cocción. Corta la pechuga de pollo en cubos o tiras medianas. Pica los dientes de ajo y reserva todos los ingredientes por separado.

2. Sazona el pollo

Coloca el pollo en un recipiente y agrega el ajo picado, el comino, la pimienta, una cucharada de sillao y una pizca de sal. Mezcla para integrar los condimentos y deja reposar durante unos 10 minutos.

3. Dora el pollo

Calienta el aceite en una sartén grande o wok a fuego alto. Incorpora el pollo en pequeñas cantidades para evitar que suelte demasiada agua y se cocine al vapor. Saltea hasta que esté dorado por fuera y completamente cocido por dentro. Retira y reserva.

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4. Saltea las verduras

En la misma sartén, agrega la zanahoria, las vainitas y el brócoli. Saltea durante unos minutos hasta que empiecen a ablandarse, pero conserven cierta firmeza.

Incorpora el pimiento y la cebolla. Continúa salteando a fuego alto durante 2 minutos. Finalmente, añade el tomate y mezcla suavemente para evitar que se deshaga.

5. Integra el pollo y prepara la salsa

Regresa el pollo a la sartén y agrega el sillao restante y el vinagre tinto. Mezcla todos los ingredientes para distribuir los sabores.

Si deseas una salsa ligeramente espesa, incorpora el chuño o la maicena previamente disuelta en agua. Cocina durante uno o dos minutos más, hasta conseguir la consistencia deseada. Comprueba que el pollo alcance una temperatura interna de 74 °C.

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6. Sirve el saltado de pollo

Retira la preparación del fuego y agrega cebolla china picada. Sirve caliente acompañado de arroz blanco y, si deseas, papas fritas.

Consejos para preparar un buen saltado de pollo con verduras

Cocina a fuego alto: permite dorar el pollo y saltear las verduras sin que pierdan demasiada textura.

No sobrecargues la sartén: cocina el pollo en tandas si es necesario para conseguir un mejor dorado.

Corta las verduras uniformemente: así se cocinarán de manera más pareja.

Agrega el tomate al final: evita que se deshaga durante el salteado.

Controla el sillao: añade la cantidad necesaria y ajusta la sal al final, porque la salsa de soja ya contiene sodio.

Evita cocinar demasiado las verduras: deben quedar tiernas, pero conservar una ligera firmeza.

Preguntas frecuentes sobre el saltado de pollo con verduras

¿Qué verduras se pueden utilizar para el saltado de pollo?

Puedes utilizar zanahoria, brócoli, vainitas, cebolla, tomate y pimiento. También puedes incorporar zapallito italiano, champiñones, col china o espárragos, según tu preferencia.

¿Cómo evitar que el pollo quede seco?

Corta el pollo en trozos de tamaño similar, utiliza una sartén caliente y evita prolongar innecesariamente la cocción. Retíralo cuando esté completamente cocido y reincorpóralo al final para integrarlo con las verduras.

¿Con qué se acompaña el saltado de pollo con verduras?

Una de las opciones más habituales es servirlo con arroz blanco. También puedes acompañarlo con papas fritas, quinua sancochada o una ensalada fresca.

¿Se puede preparar saltado de pollo con verduras sin sillao?

Sí. Puedes sustituirlo por una pequeña cantidad de caldo de pollo y ajustar los condimentos con ajo, pimienta y sal. Sin embargo, el sabor será diferente al de la preparación tradicional.

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¿Qué parte del pollo es mejor para esta receta?

La pechuga es práctica porque se corta fácilmente en tiras o cubos. También puedes utilizar muslos deshuesados, que suelen conservar una textura más jugosa.