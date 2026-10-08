Tasa del BCRP seguirá en 4,25%: inflación aún supera el rango meta

El BCRP indicó que la inflación sin alimentos ni energía avanzó 0,07% en setiembre y alcanzó 4,5% interanual. Sin embargo, al excluir también el transporte, se ubicó en 1,8% y permanece por debajo del 2% desde abril de 2025. Foto: Google Maps

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El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener en 4,25% su tasa de interés de referencia durante octubre, luego de evaluar el comportamiento reciente de los precios y las perspectivas para la economía peruana.

La decisión se produce en un contexto en el que la inflación continúa por encima del rango meta. En setiembre, los precios aumentaron 0,12% en términos mensuales, mientras que la inflación interanual pasó de 4,4% en agosto a 4,5%, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y la electricidad.

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Inflación todavía por encima del objetivo

El BCRP señaló que la inflación sin alimentos y energía registró un avance mensual de 0,07% en setiembre y se ubicó en 4,5% interanual. No obstante, al excluir también el componente de transporte, el indicador llegó a 1,8% y permanece por debajo del 2% desde abril de 2025.

La autoridad monetaria atribuyó el desvío de la inflación respecto del rango meta principalmente al incremento de los combustibles y al impacto que este tuvo sobre los costos de transporte durante marzo y abril. En lo que va del año, el BCRP no ha modificado su tasa de referencia.

El presidente del BCRP criticó la iniciativa presentada en el Congreso y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema de pensiones. También habló sobre las reformas económicas y el impacto que podría tener la inteligencia artificial en el empleo (Crédito: América TV).

En 2025, el instituto emisor realizó tres reducciones de la tasa clave, todas de 25 puntos básicos: en enero, mayo y septiembre. Con ello, la tasa pasó por distintos ajustes antes de mantenerse estable durante el presente año.

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Expectativas apuntan a una moderación

Las expectativas de inflación para los próximos doce meses permanecieron en 3,1% durante setiembre, ligeramente por encima del límite superior establecido por el BCRP para su rango meta.

El organismo prevé que tanto la inflación general como la inflación sin alimentos y energía regresen progresivamente al rango objetivo y se aproximen al 2% durante el horizonte de proyección. Este escenario dependería de que se reduzcan los efectos de los choques de oferta que han presionado los precios.

Entre los factores que podrían prolongar las presiones figuran el Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, debido a sus posibles efectos sobre la inflación.

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En una ceremonia solemne, Julio Emilio Velarde Flores juramenta al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú ante la titular del Poder Judicial, Janett Tello Gilardi. - Justicia TV

Por otro lado, los indicadores adelantados de la actividad económica correspondientes a setiembre mantienen señales favorables. La encuesta del BCRP mostró resultados mixtos en los indicadores de situación actual, mientras que las expectativas continuaron en terreno optimista, aunque con cierta moderación.

Riesgos globales siguen bajo vigilancia

El escenario internacional continúa marcado por una elevada incertidumbre, situación que se ha reflejado en una mayor volatilidad de los mercados financieros y en los precios internacionales del petróleo.

Las tensiones en Medio Oriente constituyen otro factor de riesgo para la evolución de los precios. Sin embargo, el BCRP indicó que las perspectivas para el crecimiento de la economía mundial siguen siendo positivas y que los términos de intercambio mantienen un efecto favorable sobre la economía peruana.

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Ante este escenario, el Directorio señaló que continuará evaluando la nueva información relacionada con la inflación y sus principales determinantes. El objetivo es adoptar las medidas necesarias para que los precios regresen al rango meta dentro del horizonte previsto.