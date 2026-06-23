¿Tu tienda digital no vende? Estos cuatro errores podrían ser la razón

El comercio electrónico en el Perú aporta un 5,5% al PBI y anticipa un alza del 35% en ventas online hasta 2026.

Si tu e-commerce, tu tienda en línea, ya sea con soporte en redes sociales o web, atrae a miles de visitantes, pero solo una minoría termina ejecutando la compra, podrías estar incurriendo algunos errores durante su implementación.

“Está claro que la solución no es atraer más tráfico, sino cambiar aquello que ha obstaculizado el proceso de checkout”, resalta izipay, que explica los ajustes concretos y aplicables que te recomienda para incrementar exponencialmente tus ventas. Para eso considera que hay cuatro errores en los que puedes estar cayendo

Tener una web lenta. Cada segundo extra le da tiempo al comprador para arrepentirse. Y tres segundos adicionales de carga disminuyen, de forma considerable, las posibilidades de conversión Contar con un checkout ‘infinito’. El formulario promedio tiene 14 campos, pero la evidencia muestra que debería tener solo 7 para ser efectivo No tener una OTP, o que no llegue. El one-time password (OTP) o código de verificación por mensaje (SMS, WhatsApp o e-mail) que nunca aparece es “el error silencioso más caro del e-commerce”, ya que el cliente no vuelve La ausencia de una segunda confirmación del pago. Además de la aprobación de la entidad financiera, es importante que la tienda reciba una confirmación automática de la transacción. Sin este proceso, pueden producirse pedidos perdidos, reembolsos y una menor confianza por parte de los clientes.

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Errores al hacer la venta

Según Capece, en el Perú, donde el comercio electrónico movió US$ 15.600 MM en 2024, la mayoría de ‘e-commerce’ invierte el 80% de su presupuesto en atraer más usuarios a sus webs, pero se descuida la inversión, que es casi nula, para el ‘checkout’, el proceso del registro de los datos de compra y la confirmación del pago.

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Para izipay el resultado se ve en que el 70% de las intenciones de compra online no se realizan, de acuerdo con un estudio de Baymard Institute de 2025.

Clothing store owner Estefany Aguirre folds clothes at her store in the Gamarra commercial area in Lima, Peru January 30, 2023. REUTERS/Pilar Olivares

“El problema no es la falta de interés del cliente, sino lo que ocurre en el tramo final de la transacción. Hay tres obstáculos silenciosos que destruyen ventas sin que el negocio lo note”, señala Oscar Alanya, Payment Integrations Manager de izipay.

¿Cómo solucionar los errores?

Sin embargo, para izipay, las mejoras que puedes son tan sencillas que se harían solo en 24 horas. El experto plantea cuatro acciones inmediatas que cualquier e-commerce peruano puede implementar para obtener resultados concretos:

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Medir la velocidad de la página con herramientas gratuitas en Internet. Si el puntaje en móviles es menor a 70, esto se debe cambiar de manera urgente. Reducir campos en el formulario de pago a un máximo de 7. Sumar métodos de pago alternativos. En Perú, no ofrecer opciones como billeteras digitales, pagos con QR, código Yape, código Plin, Apple Pay o Click to Pay, puede excluir a gran parte de los compradores digitales. Activar una verificación en dos capas para que el comprador y el vendedor sepan con certeza si el pago se realizó, incluso si la aplicación se cerró.

No solo Yape. Recomiendan tener varias formas de pago. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/E-commerce News/Yape

“No basta con convencer a tu cliente de que el producto es bueno y que lo necesita, pues debe tener el camino ideal para comprarlo. Eliminar fricciones en el checkout es parte de ello”, sostuvo el especialista de izipay.