BBVA prevé que el sol peruano se fortalecerá este 2026 y el dólar bajará: ¿A cuánto?

Sol peruano aún puede hacerse más fuerte. - Crédito Captura de Andina

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En menos de un mes, el precio del dólar en Perú ha aumentado de S/3,3600 a S/3,4350 (valor del 7 de setiembre y del 6 de octubre, respectivamente). El sol peruano se debilitó.

Solo en la última semana el tipo de cambio dio un tirón. Así lo reportó el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP): “Entre el 23 y el 30 de setiembre, el índice del dólar aumentó 0,3 por ciento ante los datos de actividad positivos que mantienen elevadas las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Destacan la apreciación frente al euro (0,4 por ciento) y al franco suizo (1,3 por ciento). En setiembre, dicho índice subió 2,0 por ciento”.

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Así, parecería que el sol peruano sufre la presión de un dólar más fuerte, justo cuando anteriormente se esperaba, según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que el precio del dólar bajará hacia fines de 2026. Sin embargo, según el último reporte de Situación Perú de BBVA Research, aún se esperaría un sol más fuerte.

El sol peruano estará bajo presión tras la subida de tasas de Estados Unidos. Depende de su fuerza soportar el el alza del dólar. - Crédito Andina

Proyecciones peruanas con PBI de 2,9%

BBVA Research considera ahora que la economía peruana crecerá 2,9% en 2026. “La revisión a la baja desde el 3,1% estimado en junio se debe principalmente al deterioro de los pronósticos para El Niño, que más que compensa el mayor dinamismo que viene mostrando el gasto privado y la mejora que han tenido las confianzas. Esas mismas razones explican también la reducción del crecimiento previsto para 2027, de 3,5% a 2,9%”, aclaran.

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Pero por el lado del tipo de cambio, a pesar de la reciente subida del dólar —dado un FED que se espera más restrictivo—, se espera igual que haya una caída hacia fines de este 2026.

“Tras el resultado electoral, y en un contexto de superávit persistente de las cuentas externas, el PEN tendió a apreciarse. Sin embargo, en las últimas semanas ese comportamiento cambió: recrudeció el conflicto en Medio Oriente, la Fed adoptó un tono más hawkish (y subió su tasa de política, con la expectativa de subidas adicionales), y las tasas de interés soberanas de largo plazo aumentaron a nivel global. El sol peruano se debilitó”, acotó el informe.

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El sol se fortaleció en los últimos años. - Crédito Canal N

Así, el nuevo escenario base de BBVA Research sigue contemplando una mejora gradual de los flujos energéticos por el estrecho de Ormuz. También que la Fed volverá a subir su tasa de política, pero no tanto como el mercado anticipa.

Por eso, considerando que el superávit en las cuentas externas seguirá siendo significativo, BBVA Research estima que el sol peruano tenderá a fortalecerse en adelante, sin descartar episodios de turbulencia.

“Así, en proyección, el tipo de cambio cerrará 2026 en un rango entre 3,25 y 3,35 soles por dólar (como promedio diario para diciembre), mientras que en 2027 finalizará en un rango entre 3,20 y 3,30 soles por dólar”, aclara el informe del banco.

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El precio del dólar subió luego de la subida de tasas de la FED - Crédito AFP

¿Y el BCRP?

Como se sabe la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP revela lo que espera el mercado del dólar. “La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se mantiene en un rango de S/ 3,35 a S/ 3,40 por dólar; mientras que, para 2027, entre S/ 3,40 y S/ 3,45 por dólar. Para 2028, el rango fue de S/ 3,40 a S/ 3,47 por dólar”, explica el BCRP.

Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,37 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,35 en julio y S/ 3,39 en agosto)

Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,35 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,36 en julio y S/ 3,35 en agosto)

Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en julio y S/ 3,40 en agosto).