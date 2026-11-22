Una profesional revisa su currículum y busca empleo en un portal digital con más de 18.000 vacantes registradas en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) difunde 18.659 vacantes laborales vigentes a través de la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú, un servicio gratuito que permite a los ciudadanos consultar requisitos, condiciones y postular sin costo por internet. La plataforma se presenta como una herramienta clave para quienes buscan empleo acorde con su preparación académica y su experiencia profesional.

Entre los puestos disponibles figuran asistentes administrativos, profesionales de ingeniería, conductores, operarios de producción y limpieza, ayudantes de almacén y asesores de ventas, entre otras categorías. Los requisitos varían según el cargo: existen opciones para personas con secundaria completa, formación técnica y estudios universitarios, lo que amplía el espectro de postulantes que pueden acceder a las ofertas.

PUBLICIDAD

Una infografía del Ministerio de Trabajo expone los requisitos y el proceso de postulación para más de 18.000 vacantes en diferentes regiones de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ofertas laborales en varias regiones

Las vacantes no se concentran únicamente en Lima y el Callao. El listado incluye anuncios para trabajar en Cusco, Huancayo, Iquitos, Tacna, Tocache y Tambopata, entre otras localidades del país. Esta distribución geográfica busca cubrir la demanda laboral en regiones con menor acceso tradicional a plataformas de empleo formal.

Para facilitar la búsqueda, el sistema permite aplicar filtros por nivel educativo, remuneración, tipo de contrato, horario y modalidad de trabajo. Estos criterios ayudan a los usuarios a encontrar opciones que se ajusten específicamente a sus necesidades, sin tener que revisar manualmente el total de las ofertas publicadas.

PUBLICIDAD

Una operaria confecciona prendas en un taller textil en el marco de la convocatoria laboral que ofrece más de 18.000 puestos a través del Ministerio de Trabajo en Perú. (Ministerio de Trabajo)

¿Cómo postular online?

Para participar, los interesados deben ingresar al portal www.empleosperu.gob.pe y seleccionar la opción “Postula aquí” dentro de la Bolsa de Trabajo. El primer paso consiste en registrarse y completar el currículum vitae con datos sobre formación, experiencia y habilidades, información que el sistema utiliza mediante inteligencia artificial para vincular el perfil del postulante con las ofertas disponibles.

Antes de enviar una postulación, se recomienda revisar en la ficha de cada anuncio:

Las funciones del puesto y los requisitos solicitados.

La fecha de cierre de la convocatoria.

El número de vacantes disponibles y el tipo de contrato.

La jornada laboral y, cuando la empresa lo especifica, la remuneración ofrecida.

Una persona selecciona el acceso a la Bolsa de Trabajo dentro del portal oficial de Empleos Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (Ministerio de Trabajo)

Recursos gratuitos para mejorar tu perfil laboral

El MTPE dispone de material de apoyo para quienes necesitan orientación sobre el uso del servicio. En la página principal del portal se encuentran videos explicativos sobre cómo crear una cuenta y postular, además de información sobre las sedes y los horarios de los Centros de Empleo distribuidos en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

Como complemento al proceso de búsqueda, Empleos Perú también brinda acceso al Certificado Único Laboral y a los cursos gratuitos de CAPACÍTA-T, dos herramientas diseñadas para que los postulantes reúnan la documentación necesaria y refuercen sus conocimientos antes de enfrentar un proceso de selección.

En lo que va de 2026, cerca de 4.500 empresas han publicado ofertas en la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú, un dato que refleja la magnitud de la demanda de personal a través de este canal estatal. En el mismo período, se han registrado más de 225 mil postulaciones de usuarios que buscan incorporarse al mercado laboral formal.

PUBLICIDAD

Dos operarios realizan trabajos de soldadura sobre una tubería metálica, una de las áreas técnicas incluidas en las convocatorias de empleo formal en Perú. (Ministerio de Trabajo)

MTPE verifica a las empresas antes de publicar ofertas

Antes de habilitar cualquier aviso, el MTPE valida que la empresa empleadora mantenga condición activa ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El ministerio exige además que los puestos ofertados se formalicen mediante planilla, un requisito que garantiza a los postulantes el acceso a derechos laborales como aportes a la seguridad social, vacaciones y gratificaciones, según el régimen de contratación correspondiente.

Este control previo busca reducir el riesgo de que circulen convocatorias informales o fraudulentas en la plataforma. Almendra Torres, especialista del Servicio de Acercamiento Empresarial, explicó que los usuarios pueden realizar búsquedas específicas por puesto y ubicación, y que el sistema permite acceder a la descripción de funciones, los requisitos académicos o de experiencia, los beneficios y los datos de contacto vinculados con cada proceso de selección.

PUBLICIDAD