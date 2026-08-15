MEF ve posible lograr PBI de 4% para 2026, pero analistas y empresas no opinan lo mismo

La proyección del mercado peruano no supera el 3,3% para 2026, pero el MEF se da espacio para soñar con un 4% inclusive considerando un impacto fuerte de El Niño. - Presidencia

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En una de las últimas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dada al programa Punto Final de Latina, este señala que cree que el Perú podría crecer hasta 4% inclusive considera que se acerca un fenómeno El Niño que tendría un gran impacto negativo.

“Este año estaríamos creciendo 3,5% o quizás 4%”, declaró confiado Cuba. Como se sabe, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al primer semestre de este año, el PBI del Perú ha crecido un 3,05%. Frente a esto, un 4% parece optimista.

También lo creen las empresas y analistas consultados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quienes fueron consultados el 31 de julio, ya habiendo escuchado las medidas que anunció Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación. Estas opiniones son contrarias a las de Cuba, quienes no ven un 4% ni por asomos, inclusive ni hasta el 2028.

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Lo que se espera del PBI

Según los resultados de la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú, donde se consulta a analistas, empresas financieras y a las no financieras sobre los indicadores que esperan del país para los próximos años, el PBI del Perú llegaría hasta 3,3% para este 2026.

“La expectativa de crecimiento del PBI para 2026 se ubicó en un rango de entre 3,1 y 3,3 por ciento; y para 2027, se situó entre 3,2 y 3,4 por ciento. Para 2028 se espera un crecimiento entre 3,2 y 3,7 por ciento”, reveló el BCRP.

Los analistas económicos ven una leve mejora en la expectativa del PBI para este 2026, de 3,3% (era de 3,2% en junio)

El sistema financiero espera también una leve mejora, a 3,2% en 2026 (era de 3,1% en junio)

Mientras las empresas no financieras sí ven un peor PBI este año, de solo 3,1% (era de 3,2% en junio).

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¿Y cómo va el PBI este 2026?

Asimismo, hoy el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, dio a conocer que, en junio de 2026, la producción nacional aumentó 1,75%, en comparación con igual mes del año 2025.

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Pero por encima de cómo haya avanzado la economía con respecto al año pasado, se debe resaltar que el mismo junio de 2025, se había reportado una cifra mucho más favorecedora de 4,52%.

Para junio de este año, el resultado fue determinado por el desempeño positivo de los sectores Construcción y de los Sectores de servicios, entre los que figuran Comercio; Otros Servicios; Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Electricidad, Gas y Agua; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Financieros y Telecomunicaciones.

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Mientras, los que trajeron el valor a abajo, fueron los sectores Agropecuario, Pesca y Manufactura, explicado por problemas climatológicos que afectaron el desarrollo de algunos cultivos agrícolas, la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de algunas industrias, como la molinería y la industria textil, principalmente. Así también, mostró disminución el sector Minería e Hidrocarburos.

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“Durante el primer semestre de 2026, la actividad productiva del país aumentó en 3,05% y en el periodo anualizado julio 2025-junio 2026 presentó un incremento de 3,33%”, resumió el INEI.