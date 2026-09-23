Dólar se disparó en Perú: Sol peruano sufre presión luego de subida de tasa de la FED

El precio del dólar cerró con alza grande, a una semana de la subida de tasas de la FED - Crédito AFP

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El precio del dólar en Perú ha pasado de S/3,3660 en el cierre de ayer 23 de septiembre en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a S/3,3930 en el cierre actual, un aumento de 0,80%.

Este es su valor más alto desde hace casi dos meses, en el 3 de agosto de 2026, cuando el valor llegó a S/3,3990.

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Esta movida se vino luego de una semana del aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, decisión que vino tras tres años de no haber aplicado subidas. Ahora, en el horizonte habrían aún más recortes de tasas, lo que fortalecería a la moneda estadounidense, y presionaría al sol peruano.

El sol peruano estará bajo presión tras la subida de tasas de Estados Unidos. Depende de su fuerza soportar el el alza del dólar. - Crédito Andina

Estados Unidos subió la tasa

La semana pasada Estados Unidos de América dió un giro. El Presidente del Sistema de la Reserva Federal del país, Kevin Warsh actuó en línea con el tono duro (’hawkish) que se esperaba y el FED subió su tasa de interés al rango de 3,75%-4,00%, un cuarto de punto, lo que ha deshecho uno de los tres recortes de tasas del 2025.

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“La Fed elevó por unanimidad su tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevando el rango objetivo a 3.75%-4.00%, en línea con las expectativas. Además, elevó su previsión de inflación PCE para 2026 de 3.6% a 3.7% y revisó su proyección de crecimiento del PBI de 2.2% a 2.3%, mientras el dot plot mantiene una trayectoria de tasas relativamente elevada”, explicó entonces Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Así, entonces, tras el anuncio, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó hacia los 99.98 puntos (+0.33%), mientras el rendimiento del Treasury a 10 años se mantuvo cerca del 5%.

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en Washington, D.C., EEUU, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

“En las materias primas, el petróleo retrocedió: el WTI cayó 3.06% hasta US$ 102.26 y el Brent 2.76% hasta US$ 106.77. El cobre cerró prácticamente estable (+0.05%), mientras el oro avanzó 0.38% hasta US$ 4,309.31 por onza”, acotó Kambista.

A pesar de esto, el impacto hacia el sol fue menor. “En el mercado local, la oferta de dólares de corporativos y exportadores habría limitado el impacto de la fortaleza global del dólar sobre el USD/PEN. El BCRP colocó Depósitos Overnight por S/ 4,122.8 millones, a una tasa promedio de 4.25%, y subastó CDV BCRP a seis meses por S/ 300 millones, contribuyendo a gestionar las condiciones de liquidez ante el vencimiento de S/ 700 millones en Swaps Cambiarios de Compra”, informó la casa de cambio.

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Pero esto habría cambiado hoy, con una cotización del oro que retrocede, mientras el dólar alcanzaba un máximo de dos meses y el mercado evaluaba la posibilidad de otra subida de tasas en Estados Unidos.

El sol se fortaleció en los últimos años. - Crédito Canal N

Sol peruano se deprecia

Frente a esto, el sol peruano ha cedido ante la presión de un dólar más fuerte, y paso de S/3,3660 a S/3,3930, un valor que si bien se vio hace un mes, superó el promedio en el que se estaba manteniendo el precio del dólar en estas semanas.

Para muestras, así se mantenía el precio del dólar estas últimas dos semanas.

El 7 de septiembre de 2026 el cierre del dólar fue de S/3,3600.

El 8 de septiembre de 2026 fue de S/3,3550.

El 9 de septiembre de 2026, de S/3,3570.

El 10 de septiembre de 2026, de S/3,3740.

El 11 de septiembre de 2026, de S/3,3650.

El 14 de septiembre de 2026, de S/3,3810.

El 15 de septiembre de 2026, de S/3,3720.

El 16 de septiembre de 2026, de S/3,3700.

El 17 de septiembre de 2026, de S/3,3580.

El 18 de septiembre de 2026, de S/3,3610.

El 21 de septiembre de 2026, de S/3,3560.

El 22 de septiembre de 2026, de S/3,3660.