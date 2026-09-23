Perú

Dólar se disparó en Perú: Sol peruano sufre presión luego de subida de tasa de la FED

La FED subió la tasa de interés la semana pasada, pero mayores subidas estarían en el panorama del corto plazo

Mano con billetes de 100 dólares que caen
El precio del dólar cerró con alza grande, a una semana de la subida de tasas de la FED - Crédito AFP
Guardar

El precio del dólar en Perú ha pasado de S/3,3660 en el cierre de ayer 23 de septiembre en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a S/3,3930 en el cierre actual, un aumento de 0,80%.

Este es su valor más alto desde hace casi dos meses, en el 3 de agosto de 2026, cuando el valor llegó a S/3,3990.

PUBLICIDAD

Esta movida se vino luego de una semana del aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, decisión que vino tras tres años de no haber aplicado subidas. Ahora, en el horizonte habrían aún más recortes de tasas, lo que fortalecería a la moneda estadounidense, y presionaría al sol peruano.

Persona con dólares en sus manos
El sol peruano estará bajo presión tras la subida de tasas de Estados Unidos. Depende de su fuerza soportar el el alza del dólar. - Crédito Andina

Estados Unidos subió la tasa

La semana pasada Estados Unidos de América dió un giro. El Presidente del Sistema de la Reserva Federal del país, Kevin Warsh actuó en línea con el tono duro (’hawkish) que se esperaba y el FED subió su tasa de interés al rango de 3,75%-4,00%, un cuarto de punto, lo que ha deshecho uno de los tres recortes de tasas del 2025.

PUBLICIDAD

“La Fed elevó por unanimidad su tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevando el rango objetivo a 3.75%-4.00%, en línea con las expectativas. Además, elevó su previsión de inflación PCE para 2026 de 3.6% a 3.7% y revisó su proyección de crecimiento del PBI de 2.2% a 2.3%, mientras el dot plot mantiene una trayectoria de tasas relativamente elevada”, explicó entonces Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Así, entonces, tras el anuncio, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó hacia los 99.98 puntos (+0.33%), mientras el rendimiento del Treasury a 10 años se mantuvo cerca del 5%.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en Washington, D.C., EEUU, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en Washington, D.C., EEUU, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

“En las materias primas, el petróleo retrocedió: el WTI cayó 3.06% hasta US$ 102.26 y el Brent 2.76% hasta US$ 106.77. El cobre cerró prácticamente estable (+0.05%), mientras el oro avanzó 0.38% hasta US$ 4,309.31 por onza”, acotó Kambista.

A pesar de esto, el impacto hacia el sol fue menor. “En el mercado local, la oferta de dólares de corporativos y exportadores habría limitado el impacto de la fortaleza global del dólar sobre el USD/PEN. El BCRP colocó Depósitos Overnight por S/ 4,122.8 millones, a una tasa promedio de 4.25%, y subastó CDV BCRP a seis meses por S/ 300 millones, contribuyendo a gestionar las condiciones de liquidez ante el vencimiento de S/ 700 millones en Swaps Cambiarios de Compra”, informó la casa de cambio.

Pero esto habría cambiado hoy, con una cotización del oro que retrocede, mientras el dólar alcanzaba un máximo de dos meses y el mercado evaluaba la posibilidad de otra subida de tasas en Estados Unidos.

El sol se fortaleció en los últimos años. - Crédito Canal N

Sol peruano se deprecia

Frente a esto, el sol peruano ha cedido ante la presión de un dólar más fuerte, y paso de S/3,3660 a S/3,3930, un valor que si bien se vio hace un mes, superó el promedio en el que se estaba manteniendo el precio del dólar en estas semanas.

Para muestras, así se mantenía el precio del dólar estas últimas dos semanas.

  • El 7 de septiembre de 2026 el cierre del dólar fue de S/3,3600.
  • El 8 de septiembre de 2026 fue de S/3,3550.
  • El 9 de septiembre de 2026, de S/3,3570.
  • El 10 de septiembre de 2026, de S/3,3740.
  • El 11 de septiembre de 2026, de S/3,3650.
  • El 14 de septiembre de 2026, de S/3,3810.
  • El 15 de septiembre de 2026, de S/3,3720.
  • El 16 de septiembre de 2026, de S/3,3700.
  • El 17 de septiembre de 2026, de S/3,3580.
  • El 18 de septiembre de 2026, de S/3,3610.
  • El 21 de septiembre de 2026, de S/3,3560.
  • El 22 de septiembre de 2026, de S/3,3660.

Temas Relacionados

dólar en PerúPrecio del dólarFEDSol peruanoBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar con fuerte alza hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 23 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar con fuerte alza hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 23 de septiembre

Cortes de luz en Lima y Callao este 24 de septiembre: estas son las calles y zonas afectadas

Los cortes se realizarán entre la mañana y la noche, con horarios diferentes según la calle, urbanización, asociación o manzana comprendida.

Cortes de luz en Lima y Callao este 24 de septiembre: estas son las calles y zonas afectadas

Megaoperativo en el penal de Ancón I: hallan celulares de alta gama, drogas, armas blancas y hasta kit para tatuajes

La diligencia, autorizada por el Poder Judicial y realizada con la Fiscalía, incluyó el descerraje de celdas y la inspección de espacios comunes del penal de máxima seguridad en Lima

Megaoperativo en el penal de Ancón I: hallan celulares de alta gama, drogas, armas blancas y hasta kit para tatuajes

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

Jueza suprema Janet Tello sostuvo que la mandataria “olvidó” su compromiso de respetar separación de poderes y la independencia judicial cuando dijo ante Naciones Unidas que militares y policías son juzgados irregularmente

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

Restringir el azúcar en niños disminuye el riesgo de cáncer en la adultez, según estudio

La investigación analizó a personas nacidas durante el racionamiento del azúcar y encontró diferencias en cinco tipos de cáncer, dos de ellos entre los más diagnosticados en Perú, y también halló indicios de que una menor exposición al azúcar podría estar relacionada con un envejecimiento más lento.

Restringir el azúcar en niños disminuye el riesgo de cáncer en la adultez, según estudio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

ONPE habilita que Fuerzas Armadas y PNP se reemplacen mutuamente durante las elecciones

La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo sobre sus conciertos en Arena Park 1

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo sobre sus conciertos en Arena Park 1

Said Palao se arrepiente de exponer cuánto gana al mes en ‘Esto es Guerra’: “Nunca debí mandar nada”

Marina Gold se pronuncia luego de que Michelle Onetto negara hacerle bullying: “Es la misma de hace 7 años”

BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

Jorge Luis Salinas recibe elogios en el Milan Fashion Week: influencers y críticos de moda se rinden ante sus diseños

DEPORTES

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Universitario aún guarda un último cupo extranjero para la Liga Peruana de Vóley: “Lo vamos a usar sabiamente”

Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

¿Por qué Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú?: el contundente motivo por el que no televisará los duelos por fecha FIFA

ExDT de Bryan Reyna lo calificó como un jugador “especial” y le dejó sincero consejo: “El destino lo podría colocar en el partido más importante”