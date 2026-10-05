Economía

Tras cruzar el estrecho de Ormuz, llegaron al país las monoboyas del oleducto que habilitará exportaciones por USD 15.000 millones

Las estructuras, fabricadas en Emiratos Árabes Unidos, completaron el tramo más crítico de su traslado en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y habilitan la etapa final de la terminal marítima de VMOS en Punta Colorada

VMOS anunció la llegada de dos monoboyas clave para conectar Vaca Muerta con los mercados internacionales.
VMOS anunció la llegada de dos monoboyas clave para conectar Vaca Muerta con los mercados internacionales. (VMOS)
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Las dos monoboyas del sistema de exportación offshore de Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) arribaron al Puerto de San Antonio Este, en Río Negro, tras un viaje que las llevó a atravesar el Estrecho de Ormuz en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las estructuras, fabricadas en Emiratos Árabes Unidos, y con un valor aproximado de USD 19 millones cada una, completaron el tramo más crítico de un traslado que demoró meses por la guerra y que resulta clave para una obra que, una vez a pleno, permitirá exportaciones de petróleo de Vaca Muerta por USD 15.000 millones al año.

VMOS conectará la producción de crudo no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén, con una terminal marítima en Punta Colorada, sobre el Atlántico, a través de 437 kilómetros de cañerías, más un tramo submarino adicional de 15 kilómetros que une la terminal de almacenamiento con las monoboyas. El sistema comenzará a operar con una capacidad de 180.000 barriles diarios, que escalará a 550.000 barriles por día hacia fines de 2027 y podría llegar a un techo de 700.000 barriles diarios en una etapa posterior.

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Impulsado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, GyP, Shell y Chevron, el proyecto demandó una inversión cercana a los USD 2.000 millones.

A plena capacidad, las exportaciones que genere VMOS rondarán los USD 15.000 millones anuales, un salto que convierte a la obra en una de las piezas centrales para duplicar el ingreso de divisas por exportaciones de hidrocarburos. La balanza comercial energética de la Argentina acumuló entre enero y agosto de 2026 un superávit de USD 7.834 millones, por encima de los USD 7.815 millones que el país había registrado en todo 2025, que hasta ese momento constituía el máximo histórico del sector.

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Las monoboyas forman parte fundamental de esa infraestructura: sin ellas, la terminal de Punta Colorada no puede cargar a los buques de mayor porte que llevarán el crudo a los mercados internacionales.

El cruce por Ormuz se dio en el punto más álgido de la guerra

El conflicto entre Washington, Tel Aviv y Teherán, iniciado a fines de febrero con ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní, redujo el tráfico naval por el estrecho de más de 130 buques diarios a apenas cinco en los momentos de mayor tensión. La vía, que concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas licuado, llegó a permanecer cerrada de facto durante semanas, con un bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y ataques a petroleros que operaban en la zona.

boyas vmos
boyas vmos (YPF)

Las monoboyas destinadas a VMOS zarparon de un puerto de Emiratos Árabes Unidos a bordo del buque Topaz Ishim, con bandera de las Islas Marshall, y cruzaron el golfo Pérsico rumbo al golfo de Omán en ese contexto.

En Muscat, capital de Omán, las estructuras se transbordaron al carguero neerlandés Jumbo Javelin, de mayor porte, para completar el trayecto hasta la costa rionegrina. El contrato con la proveedora neerlandesa Bluewater Energy Services, firmado el 12 de junio de 2025, sufrió demoras sucesivas por la guerra: la entrega original estaba pactada para cuando comenzó el conflicto en el Golfo Pérsico.

Según pudo reconstruir Infobae, la misma proveedora neerlandesa que fabricó las monoboyas de VMOS, Bluewater Energy Services, alquiló el buque Aoka Mizu a la empresa israelí Navitas Petroleum para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas. El contrato entre VMOS y Bluewater por las monoboyas, firmado el 12 de junio de 2025, estaba vigente cuando la firma neerlandesa cerró después el acuerdo por el buque para Sea Lion, lo que generó una superposición temporal entre ambos negocios.

Desde VMOS sostuvieron ante ese medio que, al momento de la firma, Bluewater “no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion”. El Gobierno argentino sancionó en los últimos meses a decenas de empresas vinculadas a la explotación petrolera en la zona de disputa de soberanía con Reino Unido, en el marco de la ley 26.659, y el episodio expuso el cruce de intereses entre un proveedor estratégico de Vaca Muerta y el yacimiento británico en el Atlántico Sur.

La obra marina de VMOS alcanza en la actualidad un 90% de avance, mientras que la terminal de Punta Colorada llegó a un 70%, según pudo saber Infobae.

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