Perú

Precio del dólar se dispara otra vez en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 28 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Manos de cambista con dólares en Perú
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina
Guardar

Reporte del precio del dólar hoy lunes 28 de septiembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con nueva alza a S/3,4342, según Bloomberg. Asimismo, la moneda estadounidense había cerrado con subida en S/3,4170, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú en el pasado cierre.

“En el mercado local, el dólar cotizaba durante las primeras operaciones entre S/ 3.416 para la compra y S/ 3.418 para la venta, mientras las principales monedas latinoamericanas mostraban un comportamiento mixto, con el real brasileño y el peso chileno registrando las mayores caídas”, reveló Kambista sobre la apertura anterior.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 28 de septiembre en Perú
Así abrió el dólar este 28 de septiembre en Perú. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,390
  • Venta: S/3,420.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,319
  • Venta: S/3,399

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 25 de septiembre en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,416
  • Venta: S/3,425.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 25 de septiembre

  • 09:15 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (b) Depósitos Overnight S/ 4 500 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 14 800 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 10 326,8 millones.

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesdólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Equipo de ‘China’ Polo anuncia el fin de su programa dominical: “Queremos estar en paz y seguir con nuestras vidas”

La periodista Lourdes Sacin, que trabajó junto a Susy Aponte Polo, afirmó que la decisión se tomó luego de conversar con la familia de la víctima de asesinato

Equipo de ‘China’ Polo anuncia el fin de su programa dominical: “Queremos estar en paz y seguir con nuestras vidas”

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

El público deberá acudir al recinto universitario de acuerdo con su tipo de boleto, mientras la organización estableció circuitos de salida hacia las principales avenidas cercanas

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

Campo A, B y C tendrán accesos exclusivos, mientras las tribunas utilizarán dos entradas en la avenida Amézaga durante las tres fechas programadas en octubre

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

Feminicidio en Ate Vitarte: policía es acusado de asesinar a su esposa un mes después de casarse

La víctima recibió un disparo en la cabeza dentro del cuarto que compartía con el suboficial Luis Felipe Sandoval Díaz, quien quedó bajo custodia tras la intervención

Feminicidio en Ate Vitarte: policía es acusado de asesinar a su esposa un mes después de casarse

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la revancha por las semifinales de la Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’ llega con ventaja de 1-0 tras imponerse en Tarma y buscará sellar su clasificación en el Estadio Alberto Gallardo. Revisa todos los detalles del duelo de vuelta

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la revancha por las semifinales de la Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori”

Rafael López Aliaga sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori”

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Candidato de APP, detenido por acusación de narcotráfico tras incautación de 72 kilos de ketamina

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

Elecciones municipales 2026: ¿qué ocurre si un miembro de mesa no asiste a los comicios de este 4 de octubre?

ENTRETENIMIENTO

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

Presidenta de Arena 1 confirma que realización de conciertos en el recinto sigue en espera tras cancelación de Robbie Williams

BTS en San Marcos: Productora y Ticketmaster publican los horarios, rutas alternas y planes de salidas tras incidente con Robbie Williams

Daniela Darcourt oficializa relación con cantante de Zaperoko, y él la llena de elogios: “Lo sencilla que es, su aura”

DEPORTES

Eddie Fleischman fulminó a Mano Menezes y a la FPF tras la derrota de Perú contra Estados Unidos: “Improvisada y turbia”

Eddie Fleischman fulminó a Mano Menezes y a la FPF tras la derrota de Perú contra Estados Unidos: “Improvisada y turbia”

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la revancha por las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Mr Peet lapidó a 3 jugadores de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Es difícil de entender y explicar”

Carlos Desio justificó su decisión de no usar titulares en semifinal ante Alianza Atlético: “Yo banco a mis jugadores”

Jairo Vélez reveló el contundente mensaje de Mano Menezes al plantel de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Tenemos que seguir fuertes”