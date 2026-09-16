Dólar sería presionado al alza en Perú: La FED decidió subir la tasa de interés por primera vez en tres años

El sol peruano estará bajo presión tras la subida de tasas de Estados Unidos. Depende de su fuerza soportar el el alza del dólar. - Crédito Andina

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Estados Unidos de América da un giro. El Presidente del Sistema de la Reserva Federal del país, Kevin Warsh ha actuado en línea con el tono duro (’hawkish) que se esperaba y el FED ha subido su tasa de interés al rango de 3,75%-4,00%, un cuarto de punto, lo que ha deshecho uno de los tres recortes de tasas del 2025.

Así, esta decisión viene luego de tres años manteniéndose la tasas o con bajas, lo que si bien se estaba previendo en las últimas semanas, igual impactaría en las monedas emergentes, como las de Latinoamérica.

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Con una subida de tasa, se fortalece el precio del dólar. “Si la Fed sorprende con un tono más duro de lo esperado, el dólar podría fortalecerse más en Perú y la región. Si es más moderado, podría retomar la tendencia a la baja de las últimas semanas”, opinó la casa de cambio virtual Tu Cambista. Se espera que pueda haber cierta presión sobre el sol peruano.

FILE PHOTO: View of the facade as construction continues on the Federal Reserve Board building, in Washington, D.C., U.S., September 17, 2025. REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

Precio del sol, antes y después

Frente a las previsiones de los mercados, el tipo de cambio estuvo cerrando con alza esta semana, según los reportes del Banco Central de Reserva del Perú. Sin embargo, el ánimo era de ligera volatilidad.

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La semana pasada (el viernes 11 de septiembre) el precio del dólar cerró a S/3,3650, con una baja. Sin embargo, este lunes 14 subió a S/3,3810, para volver a bajar a S/3,3720 el martes 15.

Y si bien en la mañana el tipo de cambio abrió a alrededor de S/3,3700, al cierre de la sesión del BCRP se quedó en S/3,3700 (una baja con respecto al cierre anterior).

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en Washington, D.C., EEUU, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Así, depende de la fortaleza del sol peruano también hacer frente al alza internacional que se espera del dólar con la nueva decisión de la FED.

La opinión

La Reserva Federal elevó la tasa objetivo de fondos federales a un rango de 3.75-4.0%, efectivo desde el 17 de septiembre de 2026. Las operaciones de acuerdos de recompra de corto plazo permanentes se fijaron en 4.0%, mientras que las operaciones de recompra inversa a un día se ubicaron en 3.75% con un límite por contraparte de USD 160 mil millones diarios

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“Lo relevante aquí está en lo que señala el FOMC hacia adelante. Dieciséis funcionarios prevén al menos una suba más de tipos en 2026. Eso es claro: el ciclo de alzas no terminó. La Fed abrió la puerta a más movimientos restrictivos en los próximos meses. No es una pausa, es una pausa táctica antes de seguir apretando si la economía lo justifica”, opina Agustín Vargas, analista de mercado de Capitaria.

El sol se fortaleció en los últimos años. - Crédito Canal N

Así, las proyecciones de crecimiento hablan de una economía más resiliente que la que esperaban en junio. PIB de 2.3% para 2026 versus 2.2% que proyectaban hace tres meses. Eso es una revisión al alza. Crecimiento de largo plazo se mantiene en 2.0%, lo que sugiere que ven este crecimiento como sostenible, no como alza coyuntural. El desempleo baja a 4.1% a finales de año versus 4.3% que esperaban.

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“Aquí está el problema para emergentes. Cuando el FOMC sube tasas, proyecta más crecimiento, estima menor desempleo y deja la puerta abierta a nuevas alzas, está diciendo que la economía norteamericana puede aguantar tasas más altas por más tiempo. (...) El dólar mantiene presión estructural porque estas proyecciones validan la narrativa de tasas restrictivas permanentes, no transitorias. El mercado está precificando que 4,0% no es el final”, acota el experto. Lo que significaría sí una presión del dólar al alza en Latinoamérica.