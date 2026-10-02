Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de La Libertad y cuál es su trayectoria política?

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Ocho candidatos competirán por el Gobierno Regional de La Libertad en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se celebrarán este domingo 4 de octubre. La contienda definirá a la autoridad regional que asumirá el periodo 2027-2030 y reemplazará a César Acuña.

La lista inicialmente estuvo integrada por 11 fórmulas. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo declaró aptas ocho candidaturas y dejó fuera a las listas de Juntos por el Perú, Visión Perú y Coalición Transformadora Tierra Verde.

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Entre los postulantes figuran un expresidente del Congreso, dos excongresistas, un exalcalde provincial, una enfermera que fue decana de su colegio profesional y profesionales con experiencia en el sector público y privado.

¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de La Libertad en las Elecciones Municipales 2026?

Óscar Rafael Benavides Ruiz — Acción Popular

El arquitecto Óscar Benavides Ruiz encabeza la fórmula de Acción Popular. Es militante de esta organización política y fue el único precandidato habilitado por el partido para disputar internamente la candidatura regional.

Benavides cuenta con experiencia profesional en el sector público. De acuerdo con información difundida sobre su trayectoria, trabaja desde 2020 en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Su candidatura fue inicialmente declarada improcedente por el JEE de Trujillo debido a observaciones relacionadas con la cuota electoral de comunidades campesinas. La resolución señaló que la lista no cumplía con el número requerido de candidatos para las provincias de Pataz y Sánchez Carrión.

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Marlon Kenny Alarcón Azpilcueta — Avanza País

Marlon Alarcón Azpilcueta es abogado y representa a Avanza País. Su candidatura fue admitida por el JNE y permitió que las fórmulas regionales inscritas en La Libertad pasaran de diez a once durante el proceso de inscripción.

Según información sobre su trayectoria profesional, se desempeñó como docente en la Universidad Privada del Norte entre 2019 y 2021 y en la Universidad Nacional Federico Villarreal en 2023. También trabajó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2023 y 2024 y ejerció la defensa privada.

Julio César Morán Otiniano — Partido Aprista Peruano

El abogado Julio César Morán Otiniano postula por el Partido Aprista Peruano. Su trayectoria política incluye haber sido alcalde distrital de Rázuri entre 1987 y 1989 y representante de la Asamblea Regional entre 1990 y 1992. También ejerce el derecho de manera privada.

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El JEE de Trujillo admitió su fórmula en julio, después de que la organización política subsanara las observaciones realizadas durante el proceso de inscripción. Morán lleva como candidata a vicegobernadora a Rosa Isabel Méndez Tandaypan.

Aldo Carlos Mariños — Somos Perú

Aldo Carlos Mariños es ingeniero agrónomo y fue alcalde provincial de Pataz durante el periodo 2023-2026. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con una maestría en Auditoría y Gestión Pública.

Durante su gestión municipal adquirió notoriedad por sus reclamos al Gobierno nacional para incrementar la inversión en seguridad, infraestructura vial y salud en Pataz. En 2025 protagonizó una marcha hacia Lima para exigir atención a las demandas de la provincia. En 2026 dejó la alcaldía para postular al Gobierno Regional.

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Su candidatura también fue objeto de una tacha relacionada con los requisitos de renuncia al cargo de alcalde. El JNE confirmó posteriormente la resolución del JEE que declaró infundada dicha tacha.

Elmo José Antonio Palacios Alva — Partido Patriótico del Perú

Elmo Palacios Alva representa al Partido Patriótico del Perú. En su hoja de vida declaró trabajar en una empresa privada desde 2023. También consignó no contar con estudios superiores registrados.

Su candidatura forma parte de las ocho fórmulas que llegaron habilitadas a la recta final del proceso electoral regional en La Libertad.

Daniel Enrique Salaverry Villa — Perú Primero

Daniel Salaverry Villa es uno de los candidatos con mayor trayectoria política en la contienda. Nacido en Trujillo, fue regidor provincial entre 2007 y 2010 y congresista por La Libertad desde 2016. También presidió el Congreso de la República durante el periodo 2018-2019.

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Es arquitecto y desarrolló parte de su actividad profesional en el sector privado. En 2022 fue presidente del directorio de Perupetro y consejero presidencial.

Antes de llegar al Congreso postuló a la Alcaldía de Trujillo en 2010 y 2014. En 2021 fue candidato a la Presidencia de la República por Somos Perú. Para las ERM 2026 postula al Gobierno Regional de La Libertad por Perú Primero.

Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta — Podemos Perú

Elías Rodríguez Zavaleta es abogado y fue congresista por La Libertad en tres periodos: 2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019. Durante su paso por el Parlamento presidió la Comisión de Vivienda y ocupó cargos en comisiones de Justicia, Fiscalización, Energía y Minas y Transportes.

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En 2022 ya postuló al Gobierno Regional de La Libertad y quedó en segundo lugar, detrás de César Acuña, según los registros de su trayectoria electoral. Para los comicios de 2026 participa con Podemos Perú.

Patricia Liliana Bolaños Grau — Renovación Popular

Patricia Bolaños Grau es enfermera y representa a Renovación Popular. Es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con estudios de posgrado en enfermería y gestión de servicios de salud.

Según su hoja de vida, trabajó como enfermera en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud entre 1999 y 2025. Además, fue decana del Colegio de Enfermeros, de acuerdo con información publicada durante la campaña electoral.

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Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Su candidatura también enfrentó inicialmente una resolución de improcedencia por una observación vinculada a la cuota electoral. El JNE posteriormente declaró fundado el recurso de apelación presentado por Renovación Popular, por lo que su fórmula continuó en carrera.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en La Libertad

A la fecha, las ocho candidaturas aptas para disputar el Gobierno Regional de La Libertad son:

Inicialmente también fueron inscritas las fórmulas de José David Bardales Ruiz (Juntos por el Perú), Jorge Díaz Vega (Visión Perú) y Elder Ly Montenegro Díaz (Coalición Transformadora Tierra Verde). Sin embargo, esas tres listas fueron declaradas improcedentes y no forman parte de las candidaturas aptas para la elección regional.

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¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó la plataforma Voto Informado, donde los ciudadanos pueden revisar la información oficial presentada por las organizaciones políticas y sus candidatos.

La plataforma permite consultar las hojas de vida, los planes de gobierno y sus respectivos resúmenes. También se puede seleccionar el departamento, provincia y distrito para identificar las candidaturas correspondientes a cada circunscripción.

El JNE también publicó cartillas específicas de las ERM 2026 para cada departamento, incluida La Libertad, con información sobre las candidaturas al Gobierno Regional y las autoridades que serán elegidas.

Plataforma oficial: JNE Voto Informado — ERM 2026

¿Qué funciones tendrá el próximo gobernador de La Libertad?

El gobernador regional será la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Regional y tendrá un mandato de cuatro años, correspondiente al periodo 2027-2030. La Constitución establece que el gobernador y el vicegobernador son elegidos por sufragio directo.

La fiscalización del escrutinio está permitida, pero debe realizarse dentro de los límites legales y sin alterar el desarrollo del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus principales atribuciones están dirigir y supervisar el funcionamiento del Gobierno Regional, ejecutar el presupuesto participativo aprobado por el Consejo Regional, designar al gerente general y a los gerentes regionales, conducir la ejecución de los planes y programas regionales y administrar los bienes y rentas de la institución.

El Gobierno Regional también tiene competencias vinculadas con la planificación del desarrollo regional, la inversión pública, la promoción de inversiones privadas y la prestación de servicios públicos dentro de las materias que corresponden al nivel regional.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, en la que se elegirán a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y regidores para el periodo 2027-2030.

Los electores pueden consultar información sobre candidatos, hojas de vida y planes de gobierno en Voto Informado del JNE, mientras que la ONPE concentra la información relacionada con la organización de la jornada electoral, locales de votación y miembros de mesa.