Lista de candidatos al gobierno regional de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Gobierno Regional de Cusco

Guardar

A solo unos días para que los ciudadanos de la región Cusco participen de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo domingo 4 de octubre, las candidaturas para el cargo de alcalde provincial son diversas. Según la plataforma Conoce a tu Candidato, creada por el JNE, para esta circunscripción se han inscrito a la contienda los siguientes postulantes:

Luis Angel Aragon Carreño (Acción Popular)

Luis Ángel Aragón Carreño, de 51 años, es abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María. Postula como gobernador regional de Cusco por Acción Popular. Fue congresista de la República entre 2016 y 2021, su principal antecedente de elección popular. En el partido político que representa, ejerció la Secretaría Nacional de Asuntos Laborales de Acción Popular entre 2011 y 2013 y la vicepresidencia del Comité Nacional Electoral entre 2021 y 2024.

PUBLICIDAD

Luis Angel Aragon Carreño (Acción Popular)

Su experiencia profesional previa incluye la dirección de la filial Cusco de la Universidad Tecnológica de los Andes en 2020; la docencia en la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco desde 2020 y en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco entre 2018 y 2020. También fue jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad Distrital de Santiago en 2017.

Hector Acurio Cruz (Ahora Nación)

Héctor Acurio Cruz, de 58 años, es bachiller y titulado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y declaró estudios de maestría en Proyectos de Inversión en la Universidad Tecnológica de los Andes. En su trayectoria política, fue fundador y secretario general de Fuerza Cusco entre 2010 y 2011, y postuló por esa organización en el período 2011-2014. También declaró que renunció al Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad en 2021 y a Perú Libre en 2024.

PUBLICIDAD

Hector Acurio Cruz (Ahora Nación)

Su experiencia profesional incluye trabajos como residente de servicio en el mantenimiento de caminos vecinales no pavimentados en Chumbivilcas durante 2025; consultor de Provías Descentralizado ese mismo año; y residente de obra para la Municipalidad Provincial de Aymaraes, en Apurímac. Además, fue residente en proyectos de mejoramiento de vivienda rural en Layo, provincia de Canas, y Chamaca, en Chumbivilcas.

Veronika Fanny Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos)

Verónika Mendoza, de 45 años, es licenciada en Psicología por la Universidad Denis Diderot-París VII y tiene una maestría de investigación en Sociedades Contemporáneas por la Universidad Sorbona Nueva-París III. Ejerció un cargo de elección popular por Gana Perú entre 2011 y 2016. En su trayectoria partidaria, figura como fundadora de Nuevo Perú por el Buen Vivir desde 2022; además, declaró renuncias al Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, en 2018, y a Juntos por el Perú, en 2021.

PUBLICIDAD

Veronika Fanny Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos)

Su experiencia profesional reciente incluye labores como conferencista en el Instituto de Ciencia y Humanidades en 2025, docente de la Asociación Nuestro Sur Espacio de Reflexión y Acción Política entre 2024 y 2026, capacitadora externa del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán entre 2024 y 2025, y responsable de edición de publicaciones en el Centro de Estudios R. R. Bartolomé de las Casas durante 2024 y 2025.

Ricardo Yury Cornejo Sanchez (Avanza País)

Ricardo Yury Cornejo Sánchez, de 64 año, es abogado. Obtuvo el bachillerato en Derecho en 1989 y el título de abogado en 1990, ambos en la Universidad Andina del Cusco. Es alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis desde 2023, cargo que declaró vigente hasta 2026.

PUBLICIDAD

Ricardo Yury Cornejo Sanchez (Avanza País)

Su experiencia profesional previa incluye el puesto de asesor legal externo de Motor Mass S. A. C., en Juliaca, entre 2021 y 2022.

Vihulder Romero Huamani (Coalición Transformadora Tierra Verde)

Vihulder Romero Huamani, de 50 años, es abogado por la Universidad Privada Telesup y tiene una maestría en Administración con mención en Gestión Pública por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En su trayectoria partidaria, figura como director nacional de Organización de esa agrupación desde 2024.

Vihulder Romero Huamani (Coalición Transformadora Tierra Verde)

Su experiencia profesional declarada corresponde al ejercicio independiente de la abogacía en Chumbivilcas desde 2017. Además, consignó como información complementaria que es jubilado del Ejército y que dicta clases de quechua.

PUBLICIDAD

Wilfredo Parhuay Huaman (Frente Popular Agrícola FIA del Perú)

Wilfredo Parhuay Huaman, de 43 años, es bachiller y licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Peruana Unión. Su hoja de vida no consigna cargos partidarios previos ni puestos de elección popular.

Wilfredo Parhuay Huaman (Frente Popular Agrícola FIA del Perú)

Su experiencia profesional declarada corresponde al puesto de auxiliar de almacén en Deprodeca S. A. C., en Wanchaq, entre 2012 y 2021.

Edgar Americo Ochoa Pezo (Frente Regional Tupac)

Edgar Américo Ochoa Pezo, de 60 años, es licenciado en Educación por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y declaró estudios de posgrado en Gobernabilidad, además de una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo pendiente de inscripción ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Fue congresista de la República entre 2016 y 2020 y, según su hoja de vida, se desempeñó como adjunto ejecutivo II en el Ministerio de Salud entre 2023 y 2025.

PUBLICIDAD

Edgar Americo Ochoa Pezo (Frente Regional Tupac)

Su experiencia profesional previa incluye los cargos de asesor de despacho en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre 2020 y 2021; director nacional del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, entre 2021 y 2022; y director regional de Educación de Cusco en 2014.

Ronal Fuentes Yunguri (Obras)

Ronal Fuentes Yunguri, de 44 años, es ingeniero civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y declaró estudios de posgrado en Gestión Pública y Desarrollo Regional, sin un grado académico consignado. Su hoja de vida no registra cargos partidarios previos ni puestos de elección popular.

Ronal Fuentes Yunguri (Obras)

Su experiencia profesional declarada se concentra en el ejercicio de la ingeniería civil en Lithiumetal Company S. A. C., donde figura desde 2021 hasta 2026.

PUBLICIDAD

T’ika Luizar Obregón (Partido Demócrata Verde)

T’ika Luizar Obregón, de 64 años, es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y declaró estudios de posgrado en materia penal, sin grado académico consignado. Su hoja de vida no registra cargos partidarios previos ni puestos de elección popular.

T'ika Luizar Obregón (Partido Demócrata Verde)

Su experiencia profesional declarada consiste en la asesoría legal externa en la Notaría De los Ríos Guzmán, labor que registra entre 1985 y 2026.

Abel Paucarmayta Tacuri (Perú Primero)

Abel Paucarmayta Tacuri, de 51 años, es médico cirujano, especialista en Pediatría y maestro en Políticas y Gestión en Salud por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Su hoja de vida consigna un antecedente de elección popular por el Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado durante el período 2015-2018. También declaró haber ejercido los cargos de secretario general y personero legal titular de Desarrollo y Progreso de la Juventud de Zurite en 2006.

PUBLICIDAD

Abel Paucarmayta Tacuri (Perú Primero)

Su experiencia profesional incluye su labor como médico asistencial en el servicio de Neonatología del Hospital Antonio Lorena desde marzo de 2023 y como docente nombrado a tiempo parcial de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco desde mayo de 2022. Antes fue gerente regional de Salud de Cusco, médico en la Constructora 4 San Diego y médico jefe de la Red de Servicios de Salud Cusco Vraem.

Ivan Vladimir Aparicio Arenas (Partido Político PRIN)

Iván Vladimir Aparicio Arenas, de 54 años, es ingeniero civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y cuenta con una maestría en Administración, con mención en Gestión Pública y Desarrollo Empresarial. Su hoja de vida no registra cargos partidarios ni puestos de elección popular previos; sí consigna renuncias a Alianza para el Progreso y Ahora Nación en 2024.

Ivan Vladimir Aparicio Arenas (Partido Político PRIN)

Su trayectoria profesional se concentra en la gestión de infraestructura y transporte. Fue director ejecutivo de Provías Nacional entre agosto de 2024 y junio de 2025, y gerente de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada de Provías Descentralizado entre febrero y agosto de 2024. Antes ocupó la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de esa entidad, fue coordinador de Ejecución de Proyectos en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero y se desempeñó como asesor social y de gobernanza en ProInversión en 2026.

Edy Edward Cuellar Margholt (Progresemos)

Edy Edward Cuellar Margholt, de 53 años, es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y declaró estudios de maestría en Administración, sin grado obtenido. Su hoja de vida no registra cargos partidarios previos ni puestos de elección popular. Sí declara renuncias al Movimiento Regional Inka Pachakuteq y a Perú Moderno, ambas en 2024.

Edy Edward Cuellar Margholt (Progresemos)

Su experiencia profesional declarada incluye el cargo de agente en Turismo y Hoteles Perú E. I. R. L. entre 2024 y 2025, así como labores como agente de María Elena Rodríguez Grajeda entre 2016 y 2025.