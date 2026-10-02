Perú

Chris Soifer volvió a ‘Esto es Guerra’ después de 12 años: así fue su reaparición en el reality

La hermana de Michelle Soifer regresó a ‘EEG’ y aseguró que vuelve más madura, fuerte y preparada para competir.

Chris Soifer se integra al programa de Esto es Guerra luego de 12 años.
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Chris Soifer sorprendió al público de ‘Esto es Guerra al ingresar nuevamente al reality de competencia durante la emisión del miércoles 1 de octubre. La hermana menor de Michelle Soifer volvió al programa después de 12 años y se presentó como una de las principales contrincantes de Mapi Westphalen en ‘Esto es Guerra: Desafío 14′.

La competidora recordó que ingresó al programa apenas cumplió 18 años y reconoció que, en ese momento, la experiencia le resultó exigente. Katia Palma fue la encargada de recibirla en el set y consultarle cómo se sentía ante esta nueva etapa. Soifer no ocultó los nervios ni la alegría por volver a uno de los realities más vistos de la televisión peruana.

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“Ay, Katy, emocionada. Estoy con el corazón a mil, de verdad, estoy súper feliz, con toda la adrenalina encima. Qué emoción, de verdad”, expresó Chris frente a cámaras.

Su ingreso generó expectativa entre los seguidores del programa, que recordaron su participación inicial y ahora podrán verla competir en una nueva temporada, con una mayor experiencia personal y una preparación distinta a la que tenía cuando apareció por primera vez en televisión.

Chris Soifer y cómo fue su regreso después de 12 años a ‘Esto es Guerra’: “Estoy emocionada y feliz”. América TV
Chris Soifer y cómo fue su regreso después de 12 años a ‘Esto es Guerra’: “Estoy emocionada y feliz”. América TV

Chris Soifer recuerda su debut a los 18 años

Durante su presentación, Chris Soifer fue consultada sobre el tiempo que había pasado desde su última experiencia en un reality de competencia. La joven señaló que Esto es Guerra fue su primer programa y que su llegada se produjo cuando recién había alcanzado la mayoría de edad.

“Mira, yo estuve aquí hace doce años. Este fue mi primer... Apenas cumplí dieciocho años, ese fue mi primer programa y entré frente al mejor de todos”, contó.

La participante indicó que su regreso tiene un significado especial, ya que considera que ahora puede enfrentar el reto desde una posición más madura. Soifer aseguró que en su primera experiencia sintió que la exigencia del reality superó lo que estaba preparada para asumir en ese momento.

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“Necesitaba esta segunda oportunidad. Siento que en ese momento me quedó un poquito grande, pero ahora sí ya me agarra más madura, más fuerte y con todas las ganas de hacer un buen desempeño”, manifestó.

Con esas palabras, Chris Soifer dejó claro que no llega al programa solo para ocupar un lugar en el elenco, sino con la intención de demostrar su evolución y competir en las pruebas físicas que caracterizan al formato.

Katia Palma también quiso conocer si la nueva integrante se encuentra preparada para responder a la exigencia deportiva del reality. La competidora aseguró que está dispuesta a entrenar y trabajar para mantenerse a la altura de los desafíos.

“Al cien. Y si no, pues a entrenar fuerte”, respondió Chris Soifer cuando le preguntaron si estaba físicamente lista para darlo todo en la competencia.

Chris Soifer regresó a Esto es Guerra después de 12 años y aseguró que vuelve más madura, fuerte y preparada para competir. América TV
Chris Soifer regresó a Esto es Guerra después de 12 años y aseguró que vuelve más madura, fuerte y preparada para competir. América TV

Chris Soifer será contrincante de Mapi Westphalen

El retorno de Chris Soifer la ubica como una de las principales rivales de Mapi Westphalen dentro de la dinámica de Esto es Guerra: Desafío 14. Ambas tendrán que medir su rendimiento en los circuitos, juegos y pruebas que se desarrollen durante las próximas emisiones.

La llegada de Soifer incorpora una participante con experiencia previa en televisión, pero que reconoce que han pasado más de 10 años desde su primer ingreso al reality. Esa distancia convierte su retorno en una oportunidad para mostrarse bajo una nueva faceta frente a las cámaras.

La hermana de Michelle Soifer no solo deberá enfrentar las competencias físicas, sino también adaptarse a una convivencia televisiva marcada por la presión, las comparaciones y las rivalidades. Su presentación dejó ver que es consciente de las exigencias que tendrá por delante.

Chris Soifer señaló que vuelve con ganas de dar un buen desempeño. Esa meta será puesta a prueba desde sus primeras participaciones, especialmente al tener como contrincante a Mapi Westphalen, una de las participantes que buscará mantenerse firme dentro de la competencia.

El ingreso de la joven se produjo en una noche que generó comentarios en redes sociales. Los espectadores reaccionaron al retorno de una figura que fue parte del programa en sus primeros años y que ahora reaparece con una actitud distinta.

Chris Soifer competirá como una de las principales contrincantes de Mapi Westphalen. IG
Chris Soifer competirá como una de las principales contrincantes de Mapi Westphalen. IG

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