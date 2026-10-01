Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Nueve candidatos competirán por la alcaldía de San Isidro en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026

Guardar

San Isidro elegirá a su próximo alcalde distrital en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. En esta jurisdicción de Lima Metropolitana participan nueve candidatos, según la información de las listas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía?

César Augusto Combina Salvatierra (Avanza País). Antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con una maestría en Ciencia Política y Gobierno. Fue congresista de la República entre 2020 y 2021 y posteriormente trabajó como asesor del Congreso y docente universitario. En su hoja de vida también declara haber fundado el movimiento regional Combina Junín.

PUBLICIDAD

Víctor Hugo Bazán Pastor (Somos Perú). Licenciado en Administración y magíster en Gobierno y Gestión Pública. Fue regidor distrital entre 2011 y 2014 y actualmente figura como secretario nacional de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana de Somos Perú. También registra experiencia como gerente de empresas privadas.

Javier Eduardo Paino Scarpati (Renovación Popular). Médico y especialista en neurocirugía. Su hoja de vida registra estudios de medicina en la Universidad Federal de Paraná y formación de posgrado en Estados Unidos. Fue regidor distrital entre 2015 y 2018 y declara experiencia profesional como médico independiente.

Las nueve organizaciones políticas participantes cuentan con planes de gobierno registrados en la plataforma Voto Informado del JNE, donde también pueden revisarse las hojas de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlomagno Chacón Gómez (Acción Popular). Abogado por la Universidad de San Martín de Porres y egresado de una maestría en Ciencias Penales. Fue alcalde de Magdalena del Mar entre 2019 y 2022. En 2026 trabajó como asesor de Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo al que renunció en junio.

PUBLICIDAD

Rigan Edward Valcárcel Salinas (Visión Perú). Ingeniero industrial por la Universidad de Lima y egresado de una maestría en Finanzas por ESAN. Cuenta con experiencia gerencial en empresas privadas y fue gerente general de la Empresa Municipal Santiago de Surco en 2023. En Visión Perú ocupó cargos partidarios vinculados con la economía y la secretaría general.

César Enrique Stuart Alvarado (PPC). Economista por la Universidad de Lima y egresado de un MBA en la Universidad de Alcalá, España. Su experiencia laboral declarada incluye la gerencia general de una empresa privada. No registra cargos de elección popular ni cargos partidarios en su hoja de vida ante el JNE.

PUBLICIDAD

Charles Adrián Zapata Vega (Podemos Perú). Ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad de San Martín de Porres y egresado de una maestría en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. Tiene experiencia empresarial como gerente general y director. En política, ocupó cargos en Victoria Nacional y posteriormente se vinculó con Podemos Perú. Su hoja de vida declara una sentencia de naturaleza civil, familiar, laboral o contractual.

Carla Meyling Peralta Hu (Progresemos). Abogada por la Universidad de Lima y egresada de un máster en Economía Circular y Desarrollo Sostenible. También declara estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja como abogada independiente desde 2001 y no registra cargos partidarios ni de elección popular.

PUBLICIDAD

El próximo alcalde gobernará San Isidro durante el periodo 2027-2030, con competencias en servicios públicos, espacios públicos, gestión urbana, limpieza y fiscalización municipal

Zuleika Vannessa Benel Zevallos (Alianza para el Progreso). Es regidora de San Isidro durante el periodo 2023-2026 y busca pasar del concejo municipal a la alcaldía. Su hoja de vida registra que renunció a Fuerza Popular en 2021 y que no declara experiencia laboral ni sentencias firmes.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan

Las nueve candidaturas inscritas para la alcaldía de San Isidro son: Carlomagno Chacón Gómez (Acción Popular), Zuleika Vannessa Benel Zevallos (Alianza para el Progreso), César Augusto Combina Salvatierra (Avanza País), César Enrique Stuart Alvarado (PPC), Charles Adrián Zapata Vega (Podemos Perú), Carla Meyling Peralta Hu (Progresemos), Javier Eduardo Paino Scarpati (Renovación Popular), Víctor Hugo Bazán Pastor (Somos Perú) y Rigan Edward Valcárcel Salinas (Visión Perú).

PUBLICIDAD

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El JNE habilitó la plataforma Voto Informado, donde los electores pueden revisar las hojas de vida de los candidatos y los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas. La búsqueda puede realizarse seleccionando el departamento, provincia y distrito correspondiente o mediante el DNI.

En el caso de San Isidro, las nueve organizaciones políticas inscritas cuentan con un plan de gobierno registrado en la plataforma electoral.

El próximo alcalde gobernará San Isidro durante el periodo 2027-2030, con competencias en servicios públicos, espacios públicos, gestión urbana, limpieza y fiscalización municipal Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde?

El próximo alcalde de San Isidro encabezará la administración de la municipalidad distrital durante el periodo 2027-2030. Entre las materias que corresponden a la gestión municipal están los servicios públicos locales, mantenimiento de espacios públicos, gestión urbana, limpieza, fiscalización y otras competencias establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

PUBLICIDAD

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. La jornada electoral comenzará a las 7:00 a. m. y terminará a las 5:00 p. m. En estos comicios se elegirán las autoridades municipales para el periodo 2027-2030.

Los electores pueden consultar su local de votación, dirección, mesa y otros datos de la jornada en la plataforma oficial habilitada por la ONPE. Además, el JNE mantiene disponible Voto Informado para revisar quiénes son los candidatos y qué propuestas han presentado antes de acudir a las urnas.