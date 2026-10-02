Emelec le adeuda una fuerte suma a Christian Cueva: de no amortizarle el pago enfrentará una sanción disciplinaria

Christian Cueva tuvo un paso fugaz por Emelec a mediados del 2025. - Crédito: API

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Emelec enfrenta una nueva urgencia financiera: tiene plazo hasta el viernes para pagar 50 mil dólares a exjugadores del plantel, según informó el periodista Joaquín Saavedra. La obligación corresponde a deudas originadas el año pasado y se suma a los compromisos económicos que atraviesa actualmente la institución ‘eléctrica’ de Guayaquil.

Si el club no cumple dentro del período establecido, podría recibir una sanción disciplinaria. Entre las medidas contempladas figura una eventual reducción de puntos en la Liga Ecuabet 2026, un escenario que agravaría el panorama deportivo.

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Christian Cueva enfrentó problemas de condición física en Emelec. - Crédito: Difusión

La dirigencia de Emelec deberá resolver el pago para impedir que el caso escale de manera desproporcionada y tenga consecuencias adicionales sobre la marcha del plantel en el curso liguero actual.

Aunque no trascendió la identidad de todos los acreedores, entre quienes mantienen reclamos aparece el mediocampista Christian Cueva. De acuerdo con la información citada, el actual futbolista del Sport Boys ya percibió cerca de 176 mil dólares.

El peruano se fue a los empujones por acción en la mitad del campo. (Video: El Canal del Fútbol)

Durante la administración de Jorge Guzmán no se registraron pagos destinados al volante peruano en cuestión, quien llegó al estadio George Capwell bajo la condición de estrella y acabó convirtiéndose en un fiasco por su escasa producción en ataque.

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La directiva actual, así las cosas, busca acelerar las gestiones necesarias para cumplir con la obligación antes del vencimiento. El objetivo es evitar que una deuda pendiente afecte la campaña de Emelec, que intenta conservar su competitividad en la cancha mientras enfrenta dificultades financieras y obligaciones acumuladas fuera del ámbito deportivo del club.

Cueva besando el escudo de Emelec. - Crédito: Difusión

Paso fallido

Al recuperar su brillantez en un espléndido semestre con Cienciano, descollando en la CONMEBOL Sudamericana 2025, Christian Cueva comenzó a reunir pretendientes del exterior, aunque uno se adelantó de manera formal para ficharlo. Convencido en una revancha afuera, el peruano se incorporó a Emelec.

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Al momento que el ‘Cholito’ llegó al George Capwell fue arropado por las autoridades principales y de inmediato se le ofreció un estatus distinto por su condición de jerarca. Incluso el entrenador Jorge Célico, sin pensarlo demasiado, lo consideró en sus planes en plena Liga Ecuabet.

El 'Cholito' valora el compromiso que existe dentro de una institución en reestructuración. | VIDEO: KCH Radio

Portando el dorsal ‘10’, Christian Cueva hizo su debut oficial contra SC Delfín, jugando más de una hora y ofreciendo fogonazos de su talento. De hecho, en ese estreno brindó una asistencia que dejó absortos a los simpatizantes ‘eléctricos’, aunque no se consideró por una posición adelantada.

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Aunque el seleccionado peruano era el fichaje estelar, había un detalle que no pasaba desapercibido: su condición física. Aun así, siguió haciéndose presente en distintos partidos, sin importar los cambios en el banquillo (Cristian Nasuti / Guillermo Duró).

Cueva solo anotó dos goles en 17 presencias con Emelec. - Crédito: Difusión

Con el avance del tiempo, Cueva fue decayendo en su nivel al igual que el resto de sus compañeros, sobre todo por la presencia de una fuerte crisis económica y deportiva, que llevó a varios puntuales del plantel a rebelarse contra la directiva.

Entre ellos surgió ‘Aladino’, quien como primera medida se rehusó a viajar con la delegación de Emelec a un partido liguero y luego tomó una posición más radical al marcharse de la institución. A nivel estadístico, el mediocentro peruano solo registró 2 goles y el mismo número de asistencias en 17 presencias.

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