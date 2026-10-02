El mensaje de Sebastián Britos a Fabián Bustos tras el regreso del técnico a Universitario: “Muchísimos éxitos”

El exarquero merengue, bicampeón con el club de Ate, publicó un comentario en el video oficial del anuncio y desató una ola de pedidos de los hinchas para que regrese al arco crema. (Universitario de Deportes)

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El retorno de Fabián Bustos al banco de Universitario de Deportes generó repercusiones dentro y fuera del plantel. A siete fechas del cierre del Torneo Clausura, el técnico argentino vuelve al conjunto de Ate con un objetivo concreto: sumar un cuarto título consecutivo.

Entre las reacciones que despertó la noticia, una llamó especialmente la atención: la del guardameta Sebastián Britos, quien dejó un mensaje público al estratega a través de las redes sociales del club crema.

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El gesto del portero uruguayo, actualmente en Peñarol de Montevideo, no pasó inadvertido para los hinchas merengues.

La reacción de Britos en redes sociales

Sebastián Britos reaccionó al anuncio del regreso de Fabián Bustos a Universitario con un breve mensaje en redes sociales. El arquero uruguayo le deseó éxitos al técnico argentino. (Universitario de Deportes)

Universitario difundió un video en sus plataformas digitales para anunciar el regreso de Bustos, y fue en ese espacio donde Britos tomó la palabra. “Qué buena, profesor. Muchísimos éxitos”, escribió el arquero en los comentarios, con una brevedad que no le restó peso al gesto.

La publicación acumuló cientos de respuestas en cuestión de minutos, y una parte importante de los seguidores del cuadro crema aprovechó la aparición del uruguayo para pedirle que retome su lugar entre los tres palos del estadio Monumental de Ate.

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Los hinchas expresaron que la salida del guardameta dejó un vacío difícil de cubrir, y que el nivel de la portería merengue no ha alcanzado el mismo estándar desde su partida. El cariño hacia Britos sigue intacto en la hinchada, algo que quedó en evidencia con la avalancha de comentarios que recibió tras su intervención en la publicación oficial del club.

Una historia de títulos en la ‘U’

El vínculo entre Sebastián Britos y Fabián Bustos se construyó durante una etapa de títulos en Universitario. El arquero fue pieza del equipo que ganó los torneos Apertura y Clausura de 2024. (Universitario de Deportes)

El vínculo entre Britos y Universitario quedó marcado a fuego por los logros obtenidos durante su estadía en Lima. El arquero llegó al club a comienzos de 2024, en un año de enorme peso simbólico para la institución: el centenario de su fundación. Lejos de sucumbir ante la presión, el uruguayo respondió con rendimiento y consistencia.

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Bajo su custodia, Universitario conquistó los torneos Apertura y Clausura de 2024, sellando el bicampeonato nacional. Al año siguiente, la racha continuó y el club sumó otro título, consolidando una era de dominio en el fútbol peruano. La actuación de Britos fue reconocida por la propia Liga 1, que lo distinguió como el mejor arquero del torneo gracias a sus registros de imbatibilidad y su solidez en el arco.

Fabián Bustos estuvo al frente del equipo durante ese ciclo victorioso, lo que convierte el mensaje del portero en algo más que una formalidad: es la expresión de una relación construida en torno a los títulos y al trabajo compartido.

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Sin regreso al horizonte

Pese al pedido de los hinchas, Sebastián Britos no tiene previsto regresar a Universitario. El arquero mantiene contrato con Peñarol, club al que llegó a comienzos de 2026 tras dejar Lima. (Universitario de Deportes)

A pesar del afecto que los hinchas volcaron en los comentarios, un retorno de Britos a Universitario en la presente temporada no figura entre las posibilidades. El guardameta tiene contrato vigente con Peñarol de Montevideo y se ha convertido en una pieza de peso dentro del esquema del club charrúa desde su arribo a principios de 2026.

Su salida del conjunto crema no fue una decisión propia. Pese a que el arquero manifestó en más de una ocasión su intención de continuar en Lima, la directiva de Universitario optó por no renovarle el vínculo al término de la temporada 2025. La apuesta institucional fue darle continuidad y proyección al joven portero formado en casa, Diego Romero, quien asumió la titularidad del arco para el ciclo actual.

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Así, Britos emprendió un nuevo capítulo en su carrera con el histórico conjunto montevideano, mientras Universitario avanza en la búsqueda de su tetracampeonato con Bustos nuevamente al mando. El mensaje del uruguayo cerró, al menos por ahora, cualquier especulación sobre un reencuentro en el corto plazo, aunque dejó abierta la puerta del afecto con el club que lo vio alzar sus primeras estrellas en el fútbol sudamericano.