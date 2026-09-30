Candidatos a la alcaldía de Santa Anita: quiénes son y los partidos por los que postulan

Una persona deposita su voto en una urna transparente durante una jornada electoral en el distrito de Santa Anita, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las Elecciones Municipales 2026, el distrito de Santa Anita en Lima cuenta con una oferta electoral diversa en la contienda por la alcaldía. Un total de 13 candidatos de diferentes organizaciones políticas buscan liderar la gestión municipal para el período 2027-2030.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Santa Anita en las Elecciones Municipales 2026?

La carrera por la alcaldía distrital refleja la pluralidad política peruana, con candidatos provenientes de distintos sectores y con experiencias variadas en el ámbito público y privado. Los postulantes oscilan entre profesionales con trayectorias empresariales, funcionarios públicos y dirigentes comunitarios. Algunos cuentan con experiencia previa en cargos de elección popular, mientras que otros incursionan por primera vez en la política electoral formal.

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Los candidatos provienen de zonas geográficas diversas dentro de Lima, aunque la mayoría reside actualmente en Santa Anita o sus distritos aledaños. Sus edades varían entre los 40 y 62 años, reflejando una generación con experiencia laboral consolidada. En cuanto a su formación académica, predominan los profesionales con títulos universitarios, especialmente en campos como ingeniería, administración de empresas, derecho y educación.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Santa Anita

Flora Maribel Fernández Rengipo - Acción Popular

Flora Maribel Fernández Rengipo, nacida el 19 de enero de 1984, es una ingeniera mecánica electricista con formación avanzada en energética. Su trayectoria profesional incluye experiencia como coordinadora de proyectos de instalaciones en el sector privado y como especialista en ingeniería mecánica electricista en la Municipalidad de Magdalena del Mar.

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Flora Maribel Fernández Rengifo postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita en representación del partido político Acción Popular. (Composición: Infobae Perú)

Posee una maestría en Ciencias con mención en Energética de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como una maestría en Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres y formación en Gerencia Pública por la Escuela de Innovación y Management. Sus ingresos declarados en 2025 sumaron 102,000 soles, provenientes del sector privado. Posee bienes inmuebles en zonas rurales de Huarochirí y una camioneta registrada.

David Elías Alegría Liberato - Alianza para el Progreso

David Elías Alegría Liberato, nacido el 26 de agosto de 1985, es un ingeniero de petróleo con experiencia laboral en el sector educativo y de servicios básicos. Trabajó como administrador en el Consorcio Educativo Juan Espinoza Medrano entre 2009 y 2022, y actualmente se desempeña como operador especializado en mantenimiento de redes en SEDAPAL desde 2022.

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David Elías Alegría Liberato presenta su candidatura a la alcaldía del distrito de Santa Anita con el partido Alianza para el Progreso. (Composición: Infobae Perú)

Cuenta con formación universitaria en administración de empresas y en ingeniería de petróleo. Sus ingresos declarados en 2025 fueron de 225,500 soles, incluyendo remuneración del sector público y otros ingresos. Posee un portafolio importante de bienes inmuebles en Hualmay y Lima, además de varios vehículos.

Eduardo Rimachi Martínez - Avanza País Partido de Integración Social

Eduardo Rimachi Martínez, nacido el 13 de noviembre de 1988, es un empresario constructor que se desempeña como administrador de la Constructora Rimachi Martínez S.A. desde 2012. Cuenta con formación universitaria en administración de empresas de la Universidad San Martín de Porres y una maestría en administración de empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sus ingresos declarados en 2025 alcanzaron 220,459 soles.

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El empresario Eduardo Rimachi Martínez postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita por la agrupación política Avanza País. (Composición: Infobae Perú)

Registra en su haber un importante portafolio de propiedades inmuebles en Santa Anita, Ate y Cañete, así como una camioneta de alto valor. Posee participaciones accionarias en empresas constructoras. El candidato presenta antecedentes penales: una sentencia en 2022 por usurpación (suspendida) y otra en 2016 por lesiones culposas.

Judith Soledad Agüero Tinco - Frente Popular Agrícola FIA del Perú ( FREPAP)

Judith Soledad Agüero Tinco, nacida el 5 de abril de 1984, es una asesora comercial que labora actualmente en REMAX Acción desde 2023. No registra formación universitaria completa en sus documentos de inscripción.

Judith Soledad Agüero Tinco postula a la alcaldía del distrito peruano de Santa Anita por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú. (Composición: Infobae Perú)

Sus ingresos declarados en 2025 fueron mínimos. Posee un vehículo Nissan Sentra y no reporta bienes inmuebles de significativa cuantía. Su experiencia laboral se concentra en el sector comercial y de servicios.

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Ingrid Alcarraz Guía - Juntos por el Perú

Ingrid Alcarraz Guía, nacida el 10 de diciembre de 1985, es una profesional con experiencia en transporte y gestión pública. Se desempeña como gerente general de Ingenieros & Consultores Transport S.A.C. desde 2019 y anteriormente fue subprefecta distrital de Santa Anita (2019-2022) en el Ministerio del Interior.

Ingrid Alcarraz Guía postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita en representación de la agrupación política Juntos por el Perú. (Composición: Infobae Perú)

Cuenta con estudios técnicos en computación e informática del Instituto Bertil Wiener y formación universitaria en administración de empresas de la Universidad César Vallejo. Sus ingresos declarados en 2025 fueron de 3,600 soles. Posee bienes inmuebles en Ate y Santa Anita, además de dos vehículos.

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Maribel Albornoz Rosas - Partido Cívico Obras

Maribel Albornoz Rosas, nacida el 29 de abril de 1984, cuenta con formación en educación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y una maestría en gestión pública de la Universidad César Vallejo. Sus ingresos declarados en 2025 fueron de 39,600 soles provenientes del sector público. Posee un vehículo tipo van y no reporta bienes inmuebles significativos. Su trayectoria se vincula al sector educativo y de gestión pública.

Maribel Albornoz Rosas, candidata a la alcaldía de Santa Anita, presenta su propuesta de gestión enfocada en obras públicas. (Composición: Infobae Perú)

José Luis Nole Palomino - Partido Democrático Somos Perú

José Luis Nole Palomino, nacido el 24 de marzo de 1974, es un empresario agrícola e industrial. Se desempeña como gerente general de la Asociación de Productores Agrícolas Industria Nolca S.A.C. desde 2022 y anteriormente fue empresario en el sector de inversión y representación. Cuenta con formación técnica en conciliación extrajudicial. Sus ingresos declarados en 2025 sumaron 558,000 soles, provenientes de actividades en el sector público y privado. Posee un importante portafolio de bienes inmuebles en Santa Anita, incluyendo puestos en el Mercado de Productores, y un vehículo Toyota. Registra antecedentes de cargos partidarios en el Partido Popular Cristiano.

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José Luis Nole Palomino postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita por el Partido Democrático Somos Perú. (Composición: Infobae Perú)

José Eleuterio Horna Saavedra - Partido Frente de la Esperanza 2021

José Eleuterio Horna Saavedra, nacido el 5 de octubre de 1963, es un abogado independiente que ejerce su profesión desde 2020. Cuenta con formación en derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (1998) y una especialización en administración de la educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sus ingresos declarados en 2025 fueron de 139,125 soles provenientes del sector privado. Posee bienes inmuebles en zonas rurales de Cajamarca. Ha tenido vínculos previos con Alianza para el Progreso (2015) y el Partido Aprista Peruano (2010).

El abogado José Eleuterio Horna Saavedra postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita por la agrupación Frente de la Esperanza. (Composición: Infobae Perú)

Celia Laura Jorge - Partido País para Todos

Celia Laura Jorge, nacida el 22 de enero de 1979, es una docente que labora en la Institución Educativa 1230 Sulpicio García Peñaloza. Cuenta con formación como licenciada en educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (2018). Sus ingresos declarados en 2025 fueron de 9,121.71 soles provenientes del sector público. Posee una empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.) denominada “Maranatha Dejando Huellas en Tu Vida” con capital de 21,480 soles. No reporta bienes inmuebles o vehículos de significativa cuantía.

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Celia Laura Jorge postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita por el partido político País para Todos. (Composición: Infobae Perú )

Marissa Melo Llaullipoma - Partido Político Nacional Perú Libre

Marissa Melo Llaullipoma postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita por el Partido Político Nacional Perú Libre. (Composición: Infobae Perú )

Marissa Melo Llaullipoma, nacida el 22 de diciembre de 1981, cuenta con formación técnica en secretariado ejecutivo. Trabajó como asistente administrativo en Zilicom Investments S.A.C. entre 2012 y 2019. Sus ingresos y bienes no fueron reportados en la declaración jurada correspondiente al período electoral. Su experiencia laboral se concentra en funciones administrativas.

Manuel Edgardo Mamani Rodríguez - Partido Político Perú Primero

Manuel Edgardo Mamani Rodríguez postula a la alcaldía del distrito de Santa Anita por el partido político Perú Primero. (Composición: Infobae Perú )

Manuel Edgardo Mamani Rodríguez, nacido el 24 de diciembre de 1975, es un profesional con experiencia en construcción y gestión municipal. Se desempeña en administración en Ingeniería y Construcción Máximo S.A.C. (ICOMAX) desde 2023 y anteriormente fue regidor distrital de Santa Anita (2019-2022). Cuenta con formación universitaria en educación de la Universidad Privada San Pedro y en contabilidad de la Universidad Tecnológica del Perú, además de una maestría en administración de empresas de la Universidad del Callao. Sus ingresos declarados en 2025 fueron de 2,042.34 soles. Posee dos vehículos.

Leonor Chumbimune Cajahuaringa - Podemos Perú

Leonor Chumbimune Cajahuaringa, nacida el 7 de enero de 1968, es una profesional con amplia experiencia en gestión pública y administración. Se desempeña como gerente financiero de Soluciones Aysha S.A.C. desde 2021 y ha ocupado cargos en el sector público, incluyendo el de alcaldesa de Santa Anita (2015-2018) por asunción.

Leonor Chumbimune busca la alcaldía del distrito de Santa Anita en representación del partido político Podemos Perú. (Composición: Infobae Perú )

Cuenta con formación técnica en farmacia del Instituto Federico Villarreal, un diploma en administración de gobiernos regionales y locales del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), y una licenciatura en derecho de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (2022). Sus ingresos declarados en 2025 sumaron 140,449.20 soles. Posee un portafolio importante de bienes inmuebles en Santa Anita y dos vehículos.

Antero Maurine Pickmans Arenaza - Renovación Popular Perú

Antero Maurine Pickmans Arenaza, nacido el 25 de abril de 1964, es un abogado independiente que ejerce su profesión desde 2016. Cuenta con formación en derecho de la Universidad de Huánuco (2008). Se desempeña también como empleado de la Corporación Pickmans S.A.C. Sus ingresos declarados en 2025 sumaron 141,560 soles. Posee bienes inmuebles en Santa Anita (estacionamientos y departamento) y tres vehículos. Ha tenido vínculos previos con Unión por el Perú (2021) y Acción Popular (2021).

Antero Maurine Pickmans Arenaza postula a la alcaldía del distrito peruano de Santa Anita por el partido político Renovación Popular. (Composición: Infobae Perú )

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Para acceder a la información completa de los candidatos a la alcaldía de Santa Anita, los electores pueden consultar los portales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante los siguientes pasos:

Ve a la plataforma de Voto Informado del JNE: Ingresa a la web oficial : Ingresa a la web oficial (CLIC AQUÍ) y selecciona el proceso electoral 2026. Luego, elige la región Lima, provincia Lima y distrito Santa Anita. El sistema mostrará todos los candidatos inscritos por organización política. Consulta de Hojas de Vida: Al hacer clic en el nombre de cada candidato, accederás a su hoja de vida completa, que incluye información personal, experiencia laboral, formación académica, trayectoria política, declaración de ingresos y bienes, así como antecedentes judiciales si los hubiera. Planes de Gobierno: Las organizaciones políticas publican sus propuestas en la misma plataforma. Puedes descargar o revisar en línea el plan de gobierno de cada partido, así como su formato resumen con las principales líneas de acción. Información adicional: La ONPE también proporciona datos sobre los candidatos a través de su plataforma electoral, donde se pueden verificar datos de inscripción y documentos presentados.

Limeños deberán escoger al alcalde de Lima entre más de 20 candidatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Santa Anita?

El alcalde distrital elegido para el período 2027-2030 ejercerá la representación legal de la municipalidad y actuará como la máxima autoridad administrativa de Santa Anita. Sus funciones se orientan exclusivamente al ámbito local y al servicio directo del vecino, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades.

Servicios y Mantenimiento Urbano : El alcalde será responsable de organizar la limpieza pública , incluyendo recolección de basura y barrido de calles. Deberá mantener, remodelar y cuidar los parques, jardines y espacios recreativos locales. Asimismo, ejecutará y reparará pistas, veredas y pasajes internos que pertenezcan a la red vial distrital.

Seguridad Ciudadana y Fiscalización : Liderará el cuerpo de serenazgo municipal para cooperar en vigilancia preventiva. Cabe aclarar que el alcalde no tiene mando sobre la Policía Nacional, por lo que su rol es de apoyo y articulación. Otorgará y fiscalizará las licencias de funcionamiento para comercios, mercados, restaurantes y actividades económicas dentro del distrito.

Normativas y Gestión Institucional: Presidirá el Concejo Municipal, convocando y dirigiendo sesiones donde se debaten y aprueban ordenanzas locales junto a los regidores. Dirigirá la ejecución del presupuesto institucional asignado por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), así como la recaudación de tributos locales como arbitrios e impuesto predial.

La más reciente tienda de Metro está ubicada dentro del centro comercial Mall Aventura, en el distrito de Santa Anita. Foto: difusión

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el Perú se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre de 2026. La jornada electoral se desarrollará en horario continuo desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Consulta de Local de Votación: La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado una plataforma digital oficial donde todos los ciudadanos pueden revisar su lugar de sufragio. Ingresando tu número de DNI en el enlace oficial de Consulta Electoral ONPE, el sistema mostrará:

El nombre y dirección exacta de tu local de votación.Tu número de mesa de sufragio.Tu número de orden en el padrón electoral.Si fuiste seleccionado como miembro de mesa.

Es recomendable realizar esta consulta con anticipación para evitar confusiones el día de la votación.