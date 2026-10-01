Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Augusto Thorndike vuelve a maltratar a trabajador en vivo y desata indignación. Willax TV.

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Augusto Thorndike fue cuestionado por un nuevo reclamo al aire durante la emisión de ‘Al Día con Willax’, luego de exigir café a integrantes de la producción mientras su compañera Alvina Ruiz intentaba dar paso al primer informe del noticiero.

El conductor interrumpió en varias ocasiones el inicio del programa y dirigió su reclamo a una persona identificada como Francis.

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El momento ocurre pocos días después de la polémica que protagonizó por sus comentarios contra un camarógrafo durante otro enlace en vivo. En aquella ocasión, Thorndike expresó su incomodidad por los movimientos de cámara y pidió que se buscara a otro profesional para continuar con el despacho.

Las imágenes del nuevo episodio generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el conductor realizara reclamos vinculados con el equipo técnico y de producción frente a las cámaras. Thorndike no se ha pronunciado públicamente sobre este último incidente ni sobre las críticas que surgieron tras su comentario sobre el café.

Augusto Thorndike interrumpió el noticiero para pedir café

Durante una reciente emisión de Al día con Willax, Augusto Thorndike expresó su molestia porque su taza no tenía café. El conductor realizó el reclamo mientras Alvina Ruiz se disponía a presentar el primer informe del noticiero.

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“Quiero café, ¿me van a dar café o no me van a dar?”, manifestó el periodista durante el programa. Su intervención interrumpió el momento en que su compañera intentaba avanzar con la pauta informativa de la mañana.

Thorndike insistió en su pedido y aludió a la polémica previa que protagonizó con un camarógrafo. El conductor preguntó si el episodio podía convertirse nuevamente en un tema viral o generar repercusión fuera del país.

“¿Vamos a hacer otro escándalo internacional? Me contestas, Francis. Sí me voy a volver a hacer viral. Quiero café, ¿quién me lo va a dar? Me respondes”, expresó al aire.

Mientras el conductor reclamaba, Alvina Ruiz buscó continuar con la presentación del noticiero. Finalmente, Thorndike pidió que el asunto se resolviera fuera de las cámaras y la emisión siguió con el desarrollo de los informes previstos.

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“Arreglamos las cosas, por favor, fuera de pantalla”, indicó el periodista. La secuencia se difundió en redes sociales y volvió a generar comentarios sobre la forma en que el presentador se dirige a integrantes del equipo durante transmisiones en vivo.

Augusto Thorndike volvió a generar críticas tras reclamar por café en vivo durante Al día con Willax, mientras Alvina Ruiz intentaba iniciar el primer informe del noticiero. Willax TV.

El antecedente con un camarógrafo en pleno enlace

El nuevo episodio se conoce después de que Augusto Thorndike protagonizara otro momento polémico en Al día con Willax. En una transmisión anterior, el conductor interrumpió un enlace en vivo al señalar que los movimientos de cámara le provocaban mareos.

Thorndike se dirigió a su compañera Maricarmen y cuestionó el trabajo del camarógrafo encargado de la cobertura. El periodista pidió que se consiguiera a otro profesional antes de retomar el despacho.

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“Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas. Gracias”, manifestó el conductor durante la emisión.

El comentario fue cuestionado por usuarios en redes sociales, quienes consideraron que una observación de esa naturaleza debió formularse de manera interna. Otros mensajes se enfocaron en la presión que implica realizar enlaces y coberturas en directo.

Thorndike también sostuvo que el profesional a cargo de la cámara no estaba preparado para cumplir esa labor en una transmisión. “Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora”, expresó.

La secuencia circuló ampliamente en plataformas digitales y colocó el nombre del periodista entre las tendencias. El episodio generó una discusión sobre los límites de las exigencias de un conductor frente a los trabajadores técnicos durante una emisión en directo.

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El periodista Augusto Thorndike conduce el programa informativo Contracorriente desde un estudio de televisión.

Thorndike respondió con ironía a las críticas

Luego de que el video del reclamo al camarógrafo se hiciera viral, Augusto Thorndike abordó el tema durante su espacio Contracorriente. El conductor no ofreció disculpas por sus palabras y optó por responder con ironía a las críticas que recibió en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, el presentador se refirió a que se había convertido en tendencia tras la polémica. Su reacción prolongó los cuestionamientos sobre el manejo del incidente y sobre la posibilidad de resolver diferencias internas fuera de las cámaras.

El periodista no indicó si conversó posteriormente con el camarógrafo al que cuestionó durante el enlace. Tampoco explicó si la producción tomó alguna medida interna luego de la transmisión que generó reacciones entre los usuarios.

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La controversia también llegó a otros programas de televisión. Magaly Medina comentó el video y señaló que comprendía la tensión que puede surgir durante una transmisión en vivo, aunque sostuvo que este tipo de diferencias puede tratarse fuera de pantalla.

“El gringo es un periodista de raza. Se inició antes de siquiera pisar una universidad”, dijo la conductora al referirse a Thorndike y a su experiencia en medios de comunicación.

Medina consideró que la exigencia de quienes conducen programas en vivo puede generar roces con los equipos técnicos. “De pronto yo hubiera reaccionado así también porque somos bastante intensos cuando se trata de la exigencia”, expresó.

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El periodista Augusto Thorndike habla durante una transmisión de televisión sobre los comentarios publicados en redes sociales a raíz de un reclamo en vivo a un camarógrafo.

Las críticas por el trato al equipo de producción

El reclamo por el café reactivó las críticas hacia Augusto Thorndike porque ocurrió poco después del incidente con el camarógrafo. En redes sociales, parte de los usuarios cuestionó que el conductor volviera a dirigirse a una persona de producción mientras el programa estaba al aire.

La principal observación de quienes reaccionaron al video apunta a que los reclamos laborales deberían formularse fuera de las cámaras. En este caso, el pedido de Thorndike se emitió mientras Alvina Ruiz intentaba avanzar con el contenido informativo del noticiero.

La conductora no confrontó a su compañero durante la emisión y continuó con el programa una vez que el reclamo finalizó. La secuencia, sin embargo, puso nuevamente el foco en la dinámica entre los presentadores y el equipo que trabaja detrás de cámaras.

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