Mario Hart encara a Alejandra Baigorria tras polémicas con su hermano Sergio: “Puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie”

Mario Hart encara a Alejandra Baigorria tras polémicas con su hermano Sergio. Youtube: 'Sin + Que Decir'.

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Mario Hart pidió a Alejandra Baigorria que su familia no se pronuncie sobre él luego de la controversia generada por el mensaje de Sergio Baigorria. El conductor de ‘Sin +Que decir’ afirmó que no tiene problemas personales con el hermano de su expareja y destacó que conserva un trato amistoso con otros miembros de la familia.

La polémica surgió después de que Sergio Baigorria escribiera en redes sociales: “Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”. El mensaje estuvo dirigido a Hart y generó reacciones entre seguidores de ambos personajes de la televisión peruana.

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Alejandra Baigorria se pronunció días después y ofreció disculpas públicas al expiloto. La empresaria reconoció que algunas expresiones utilizadas por su hermano no debieron emplearse, aunque explicó que sus familiares se sintieron afectados por las opiniones que surgieron sobre ella, Said Palao y su matrimonio.

Alejandra Baigorria señala las razones por las que no difundió detalles de su pasada relación con Mario Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Hart pide respeto a la familia de Alejandra Baigorria

Durante su espacio digital, Mario Hart sostuvo que Alejandra Baigorria, por ser la figura pública de su familia, puede pedir a sus allegados que no intervengan en discusiones mediáticas que lo involucren.

“Tú, como tú siendo la artista de la familia, sí puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie”, expresó Hart.

El conductor señaló que, pese a la controversia con Sergio Baigorria, mantiene una relación cercana y respetuosa con otros familiares de Alejandra. Mencionó a Cheky, al padre de la empresaria y a sus hermanos Derek, Tiago y Rafael.

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“Después, nada, después creo que el respeto hacia ella yo también siempre lo he mantenido, hacia su familia. Y, como dije la vez pasada, mantengo una muy buena relación con Cheky y con su viejo, con su hermano Derek, con su hermano Tiago”, manifestó.

Mario agregó que también suele coincidir con Rafael, otro de los hermanos de Alejandra Baigorria, en el club donde ambos realizan actividades. Según contó, el trato entre ellos continúa siendo cordial.

“A Rafaelito, que es su otro hermano, también lo veo por ahí en el club y lo saludo y nos saludamos normal. Y, en general, creo que con su familia, con su mamá también. Por ahí nos hemos cruzado en el club y se acerca a saludar, siempre muy cariñosa”, sostuvo.

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Hart afirmó que desconoce el origen del problema de Sergio Baigorria con él. El expiloto señaló que nunca tuvo un enfrentamiento directo con el hermano de la empresaria y que, pese a lo ocurrido, mantendrá una posición respetuosa.

“Con su hermano Sergio no sé qué problema puede haber tenido él conmigo, porque yo con él nunca tuve ningún problema. Pero creo que ese respeto se va a mantener siempre”, comentó.

Mario Hart encara a Alejandra Baigorria tras polémicas con su hermano Sergio: "Si puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie". TikTok.

Mario Hart recordó su relación con Alejandra Baigorria

En medio de sus declaraciones, Mario aprovechó para destacar la actitud que tuvo Alejandra tras el final de su relación. El conductor sostuvo que ella fue una de las exparejas que mejor se comportó con él al no exponer detalles de su historia sentimental.

“Yo siempre dije: Ale ha sido de mis ex que mejor se portó, porque nunca llevó más allá de lo que fue nuestra relación sus comentarios, como lo pudieron haber hecho otras personas”, afirmó.

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La relación entre Mario Hart y Alejandra Baigorria fue una de las más comentadas en la televisión peruana. Ambos compartieron distintos momentos frente a cámaras y se convirtieron en una pareja seguida por los fanáticos de los realities.

Con el paso de los años, cada uno tomó caminos distintos. Baigorria inició una relación con Said Palao, con quien se casó, mientras Hart formó una familia con Korina Rivadeneira. Sin embargo, recientes comentarios sobre sus vínculos y situaciones personales volvieron a ponerlos en el centro de la conversación mediática.

Alejandra Baigorria había señalado previamente que, pese a la separación, no mantiene un conflicto con Mario Hart. La empresaria recordó que eligió no opinar sobre su ruptura con Korina Rivadeneira, a pesar de que fue consultada en varias oportunidades.

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“Por el cariño que se compartió con las familias, yo no tengo nada en contra de él y no creo que tenga nada en contra mío porque nunca me porté mal con nadie”, expresó ante las cámaras de Amor y Fuego.

Todo lo que vivieron Alejandra Baigorria y Mario Hart para encontrar el verdadero amor. Foto: Composición.

Alejandra Baigorria se disculpó por el comentario de Sergio

Tras regresar de Japón, Alejandra Baigorria respondió por el mensaje de Sergio Baigorria contra Mario Hart. La empresaria indicó que entendía que sus familiares reaccionaran ante los comentarios sobre su vida, aunque reconoció que el calificativo usado por su hermano fue inapropiado.

“Me parece que hay palabras que de repente no se debieron decir. Y si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso”, manifestó.

La empresaria explicó que las críticas dirigidas hacia ella no solo la afectan personalmente, sino que también generan incomodidad entre sus padres y hermanos. Por eso, consideró difícil exigirles que permanezcan en silencio cuando sienten que alguien la está atacando.

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“Así como muchas personas se sientan a opinar de mi vida sin un sustento, pues yo tengo una familia detrás que también les duele, les molesta, les indigna las cosas que hablan. Entonces, obviamente todo va a tener una reacción”, declaró.

Baigorria aseguró que no puede ordenar a sus familiares que no respondan cuando consideran que una situación la perjudica. “Yo no puedo decirle ‘papá, mamá, hermanos, todos cállense’, porque obviamente duele”, añadió.

No obstante, diferenció la reacción de su entorno de su posición ante Mario Hart. La empresaria dijo que no busca iniciar una confrontación con el conductor ni cuestionar su vida personal.

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“Yo nunca le deseo el mal a nadie. Es más, le deseo lo mejor a pesar de todas las burlas y todo lo que puedan hacer de mí”, afirmó.

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart por comentario de su hermano