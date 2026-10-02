Candidato a primer regidor de Los Olivos, Felipe Castillo, denuncia amenazas de muerte y atentado contra su camioneta

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos encapuchados se acercaron al local de campaña y lanzaron un artefacto incendiario contra la camioneta de Felipe Castillo. El vehículo quedó con daños en el parabrisas y la parte delantera. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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El candidato a primer regidor de Los Olivos y actual alcalde distrital, Felipe Castillo, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que sujetos atacaran con un artefacto incendiario la camioneta que tenía estacionada frente a su local de campaña. El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según las imágenes difundidas por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, dos sujetos encapuchados y vestidos de negro se acercaron al vehículo después de verificar que no hubiera personas en los alrededores. Luego lanzaron un artefacto incendiario contra el parabrisas, lo que provocó daños en la parte delantera de la camioneta.

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Castillo sostuvo ante las cámaras que el ataque forma parte de las amenazas que recibió durante los últimos meses. El candidato señaló que las intimidaciones estarían relacionadas con acciones ejecutadas durante su gestión contra actividades ilícitas en diferentes puntos del distrito, aunque precisó que la denuncia fue presentada contra quienes resulten responsables.

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, declara tras el ataque incendiario ejecutado contra su camioneta frente a su local de campaña. (Composición: Infobae Perú / Buenos Días Perú)

Cámaras de seguridad registraron el ataque contra la camioneta del candidato

El ataque ocurrió frente al local de campaña de Felipe Castillo, donde permanecía estacionada su camioneta. De acuerdo con el reporte, los dos sujetos cruzaron la avenida Universitaria y avanzaron hacia el vehículo cuando comprobaron que no había personas cerca.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que los individuos llegaron hasta la camioneta y lanzaron un artefacto incendiario contra el parabrisas. El fuego alcanzó parte de la luna delantera, la zona que cubre el motor y el parachoques.

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Un trabajador de seguridad de un predio colindante observó lo ocurrido y acudió al lugar para apagar las llamas. Según relató Castillo durante la entrevista, el hombre realizó varios intentos con agua hasta controlar el fuego y luego comunicó lo ocurrido.

Dos personas lanzan un artefacto incendiario contra la camioneta de Felipe Castillo frente a su local de campaña en el distrito de Los Olivos. (Composición: Infobae Perú / Buenos Días Perú)

“Es ahí donde nosotros hemos llamado a la Policía para poder iniciar todas las investigaciones correspondientes”, declaró el candidato a primer regidor de Los Olivos.

El ataque ocurrió mientras Castillo continúa en carrera electoral para ocupar el cargo de primer regidor de Los Olivos. Las imágenes quedaron como parte de los elementos que las autoridades deberán revisar para establecer cómo ocurrió el atentado e identificar a los responsables.

Felipe Castillo asegura que recibió mensajes de amenaza de muerte

Durante la entrevista, Castillo mostró los mensajes extorsivos que, según afirmó, recibió antes y después del ataque. Uno de ellos advertía que la agresión contra su vehículo era una “advertencia” y le exigía abandonar la contienda electoral.

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El mensaje también contenía amenazas contra Castillo, sus seguidores y su entorno. El candidato sostuvo que recibió intimidaciones similares en otros momentos y que las amenazas aumentaron a raíz de acciones realizadas contra establecimientos y actividades ilícitas en el distrito.

“Es una amenaza a mi integridad física, a mi vida y a mis seguidores”, afirmó Castillo. El actual alcalde de Los Olivos agregó que, según su interpretación, detrás de las intimidaciones estarían grupos afectados por las medidas adoptadas durante su gestión.

Mensajes de texto con intimidaciones hacia el candidato Felipe Castillo exigen su retiro de la contienda electoral en Los Olivos. (Composición: Infobae Perú / Buenos Días Perú)

Castillo también confirmó que recibió un video extorsivo dirigido contra él y trabajadores vinculados con labores de fiscalización. En las imágenes difundidas durante el programa se escucha una amenaza contra quienes impedían el funcionamiento de determinados bares y se observan armas y municiones.

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Castillo atribuye las amenazas a grupos afectados durante su gestión

Castillo indicó que la denuncia fue presentada “contra los que resulten responsables” y que el caso permanece en investigación. Según explicó, unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para recoger información y continuar con las diligencias.

El candidato mencionó a la organización que identificó como “los Chukis de Los Olivos” y a otros grupos criminales al referirse a los mensajes que recibió. Sin embargo, evitó señalar formalmente a personas o partidos políticos como responsables del ataque y remarcó que corresponde a las autoridades determinar quiénes participaron.

Amenazan de muerte al alcalde de Los Olivos por cerrar bares clandestinos

Como parte de su explicación, Castillo relacionó las amenazas con las acciones realizadas durante su gestión contra actividades ilícitas. Afirmó que su administración intervino espacios donde, según sostuvo, se desarrollaban actividades vinculadas con prostitución callejera y otras formas de criminalidad.

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“Nosotros los hemos afectado enormemente”, señaló el candidato, quien calculó que las actividades ilícitas intervenidas representaban ingresos superiores a medio millón de soles mensuales para los grupos involucrados. Esa afirmación forma parte de su versión sobre el posible móvil del ataque y deberá ser contrastada durante la investigación.

Por ahora, la identidad de los autores del atentado y su eventual relación con las amenazas contra Felipe Castillo permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, los mensajes y el material entregado por el candidato para determinar responsabilidades.