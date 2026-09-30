Candidatos a la alcaldía de Jesús María: quiénes son y los partidos por los que postulan

Un ciudadano deposita su voto en una urna electoral de la ONPE frente a un panorama de la Plaza San José en el distrito de Jesús María. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El escenario electoral camino a las Elecciones Municipales 2026 empieza a tomar forma en Lima Metropolitana. Diversas agrupaciones políticas oficializaron las listas de postulantes que buscan dirigir los destinos de las comunas capitalinas durante el período 2027-2030.

En ese contexto, la contienda edil en la jurisdicción de Jesús María reúne a doce postulantes con perfiles profesionales diversos. La nómina abarca desde abogados con trayectoria en gestión pública hasta vecinos dedicados a la actividad privada y artística.

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A continuación, se detalla la nómina completa de los candidatos a la alcaldía de Jesús María, la información registrada en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las agrupaciones que representan.

¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Jesús María en las Elecciones Municipales 2026?

Jorge Luis Quintana García Godos - Acción Popular

Jorge Luis Quintana García Godos postuló a la comuna distrital por el partido Acción Popular. Es abogado egresado de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con una especialización en Gestión Estratégica Empresarial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Jorge Luis Quintana García Godos postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por el partido político Acción Popular. (Composición: Infobae Perú)

En el ámbito profesional, se desempeñó como especialista en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco entre los años 2023 y 2026. Para el ejercicio fiscal 2025, el postulante declaró ingresos anuales por un total de 269.080 soles derivados del ejercicio independiente de su profesión.

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Raphael Christian Valencia Diestra - Ahora Nación

Raphael Christian Valencia Diestra participa en esta contienda electoral bajo el respaldo de la organización Ahora Nación. Registra estudios técnicos concluidos en Administración de Empresas por el instituto CTP André Vesalio.

Raphael Christian Valencia Diestra postula a la alcaldía del distrito de Jesús María con el respaldo de la organización política Ahora Nación. (Composición: Infobae Perú)

Dentro de su experiencia laboral, laboró como supervisor locador en la Municipalidad de Jesús María durante el período 2019-2020. En su declaración jurada de ingresos y bienes, consignó un monto anual de 37.200 soles correspondientes al sector privado.

Renato Aldo Rossini Valenzuela - Alianza para el Progreso

Renato Aldo Rossini Valenzuela figura como la apuesta del partido Alianza para el Progreso para el sillón municipal. Posee trayectoria en el medio artístico y audiovisual como actor, presentador de televisión e imagen corporativa.

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El actor Renato Rossini postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por el partido político Alianza para el Progreso. (Composición: Infobae Perú)

En el sector público, brindó servicios como locador en la Municipalidad de Jesús María entre 2020 y 2022 para la difusión de actividades institucionales. Sus ingresos anuales declarados ascendieron a 17.100 soles por rentas de cuarta categoría.

Luis Enrique Ocrospoma Pella - Avanza País

Luis Enrique Ocrospoma Pella busca retornar a la conducción del distrito mediante la lista de Avanza País - Partido de Integración Social. Es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, además de poseer el grado de magíster en Derecho Penal y el doctorado en Gobierno y Política Pública por la USMP.

Luis Enrique Ocrospoma Pella postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por el partido político Avanza País. (Composición: Infobae Perú)

Cuenta con un amplio recorrido edil tras ejercer como alcalde distrital de Jesús María y desempeñarse como gerente municipal en La Victoria y San Miguel. Su declaración patrimonial registró un ingreso bruto anual de 131.500 soles.

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Roberto Antonio Aymar Silva - Fuerza Popular

Roberto Antonio Aymar Silva encabeza la postulación distrital de la agrupación Fuerza Popular. Obtuvo el título de cirujano dentista en la Universidad de San Martín de Porres y completó diplomados en Gestión Pública y Marketing Farmacéutico.

Roberto Antonio Aymar Silva postula a la alcaldía de Jesús María como candidato del partido Fuerza Popular. (Composición: Infobae Perú)

Ejerce la profesión médica de manera independiente en su consultorio privado desde 2016 y asumió cargos gerenciales en laboratorios del sector farmacéutico. Declaró percepciones anuales por un monto de 39.245 soles.

María Luisa Lanatta Pino - Partido Aprista Peruano

María Luisa Lanatta Pino asume la candidatura del Partido Aprista Peruano a la alcaldía del distrito de Jesús María. (Composición: Infobae Perú)

María Luisa Lanatta Pino asume la candidatura municipal por el histórico Partido Aprista Peruano. Es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y completó estudios de maestría en Periodismo.

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Desarrolló una extensa carrera artística como bailarina solista del Ballet Nacional y dictó talleres de danza en la Municipalidad de Jesús María. Actualmente es pensionista del sector público e informó ingresos anuales por 18.400 soles.

José Luis Herrera Urueta - Partido Cívico Obras

José Luis Herrera Urueta postula al sillón edil de la mano del Partido Cívico Obras. Presenta formación como conciliador extrajudicial y familiar avalada por el Centro de Investigación y Adiestramiento para el Desarrollo Local (CIADEL).

José Luis Herrera Urueta postula a la alcaldía de Jesús María como representante del Partido Cívico Obras. (Composición: Infobae Perú )

Laboró como empleado en la sede central del Ministerio del Interior entre 2023 y 2026. En el rubro de bienes inmuebles, declaró una propiedad ubicable en la calle General Vidal valorizada en 3.000.000 de soles.

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Luiz Carlos Reátegui del Águila - Partido Democrático Somos Perú

Luiz Carlos Reátegui del Águila representa a la agrupación Partido Democrático Somos Perú en este proceso electoral. Obtuvo el grado de bachiller en Derecho por la USMP y la maestría en Gestión Pública por la UPC.

Luiz Carlos Reátegui del Águila postula a la alcaldía del distrito de Jesús María en representación del Partido Democrático Somos Perú. (Composición: Infobae Perú )

Ocupó responsabilidades directivas como subgerente de Fiscalización en Miraflores, gerente de Rentas en Pueblo Libre y gerente municipal en Santa Rosa. Registró ingresos anuales por un total de 186.000 soles.

María del Pilar Albarracín Valverde - Partido Frente de la Esperanza 2021

María del Pilar Albarracín Valverde postula a la alcaldía por el Partido Frente de la Esperanza 2021. Es contadora pública colegiada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y egresada de la maestría en Banca y Finanzas de la UNMSM.

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María del Pilar Albarracín Valverde postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por el partido Frente de la Esperanza 2021. (Composición: Infobae Perú )

Ejerció asesorías contables independientes y prestó servicios profesionales en diversas empresas del sector privado. Su reporte de bienes e ingresos fijó una cifra anual de 50.445 soles.

Julissa Rocío Fernández Fernández - Partido Popular Cristiano

Julissa Rocío Fernández Fernández es la candidata inscrita por el Partido Popular Cristiano (PPC). Obtuvo el título profesional de abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo.

Julissa Rocío Fernández Fernández postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por el Partido Popular Cristiano. (Composición: Infobae Perú )

Prestó asesoría legal en la gerencia municipal de Breña, la municipalidad de San Buenaventura y en la comuna de Jesús María entre 2019 y 2021. Reportó un ingreso bruto anual de 35.506 soles.

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Ernesto Enrique Delhonte Cagna - Podemos Perú

Ernesto Enrique Delhonte Cagna figura en la contienda electoral bajo el símbolo de Podemos Perú. Titulado en Derecho por la USMP, consignó estudios concluidos de maestría en Gestión Pública en la misma casa de estudios.

Ernesto Enrique Delhonte Cagna postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por la organización política Podemos Perú. (Composición: Infobae Perú )

Se desempeñó como asesor legal independiente en firmas jurídicas y asumió el cargo de regidor distrital en etapas anteriores. Declaró ingresos anuales que alcanzan los 44.478 soles.

Daniel Ricardo Li León - Renovación Popular

Daniel Ricardo Li León postula a la alcaldía del distrito de Jesús María por la organización Renovación Popular para las elecciones de 2026. (Composición: Infobae Perú )

Daniel Ricardo Li León representa a la organización Renovación Popular en las elecciones distritales de 2026. Se dedica al rubro gastronómico y comercial como cocinero y titular de una empresa familiar de alimentos.

Registra experiencia en la administración local al ejercer la función de regidor distrital en Jesús María durante el período 2019-2022. Declaró remuneraciones anuales por un total de 13.560 soles.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Jesús María

La contienda en este distrito reúne a doce organizaciones con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas. La lista definitiva la integran:

Acción Popular : Jorge Luis Quintana García Godos

Ahora Nación : Raphael Christian Valencia Diestra

Alianza para el Progreso : Renato Aldo Rossini Valenzuela

Avanza País : Luis Enrique Ocrospoma Pella

Fuerza Popular : Roberto Antonio Aymar Silva

Partido Aprista Peruano : María Luisa Lanatta Pino

Partido Cívico Obras : José Luis Herrera Urueta

Partido Democrático Somos Perú : Luiz Carlos Reátegui del Águila

Partido Frente de la Esperanza 2021 : María del Pilar Albarracín Valverde

Partido Popular Cristiano - PPC : Julissa Rocío Fernández Fernández

Podemos Perú : Ernesto Enrique Delhonte Cagna

Renovación Popular: Daniel Ricardo Li León

Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Para acceder a la información completa de los postulantes a la alcaldía de Jesús María, los electores pueden ingresar a los portales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La plataforma digital Voto Informado (CLIC AQUÍ) permite seleccionar la región Lima, provincia Lima y el distrito respectivo para revisar las listas inscritas.

Al seleccionar el nombre de cada candidato, el sistema despliega la hoja de vida con detalles de formación académica, trayectoria laboral, ingresos y registros de sentencias firmes. Asimismo, el portal habilita la descarga directa de los planes de gobierno propuestos por cada partido político para la gestión distrital.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Jesús María?

El alcalde distrital elegido para el período 2027-2030 ejercerá la representación legal de la municipalidad y actuará como la máxima autoridad administrativa de Jesús María. Sus funciones se orientan al ámbito local y al servicio directo del vecino, en cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Entre sus tareas principales destacan la gestión del servicio de limpieza pública, el mantenimiento de parques y la ejecución de obras viales internas. También liderará el serenazgo municipal para coordinar acciones preventivas de seguridad e impulsará la fiscalización del comercio local.

Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026 a nivel nacional. La jornada de sufragio abarcará desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de manera ininterrumpida.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pondrá a disposición una plataforma web para la consulta del local de votación. Ingresando el número de DNI, el ciudadano verificará la dirección de su mesa de sufragio y si fue designado como miembro de mesa.