Perú Deportes

Fabián Bustos dirigió su primer entrenamiento en Campo Mar: Universitario puso en marcha el plan para lograr el tetracampeonato

El estratega argentino lideró su primer entrenamiento con el plantel crema tras ser presentado por la directiva merengue, que apunta a pelear el título del Torneo Clausura con exigencia inmediata

Fabián Bustos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
El técnico argentino regresa al club después de un año y cinco meses, tras pasos por Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia, con el objetivo de reencaminar al equipo en el tramo decisivo del Clausura (Universitario de Deportes)
Guardar

El argentino Fabián Bustos pisó por primera vez el predio de Campo Mar como técnico de Universitario de Deportes en este segundo ciclo. La sesión de trabajo se realizó este viernes con la presencia de todo el plantel y del comando técnico que lo acompaña, en una jornada que marcó el inicio formal de una nueva etapa para el conjunto merengue.

Franco Velazco, administrador del club, fue quien presentó al entrenador ante los futbolistas. La mayoría de los jugadores ya tenía vínculo previo con el cordobés, aunque para incorporaciones recientes como Lisandro Alzugaray, Caín Fara, Anderson Santamaría y Piero Quispe, el encuentro fue el primero con su nuevo conductor.

PUBLICIDAD

El regreso con el puño cerrado

Fabián Bustos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
Fabián Bustos inició su segundo ciclo en Universitario con una consigna clara: pelear por el Torneo Clausura. Franco Velazco aseguró que el objetivo del club es buscar el tetracampeonato. (Universitario de Deportes)

La presentación oficial de Bustos ante la prensa tuvo un tono que se alejó del entusiasmo habitual de este tipo de actos. Velazco fue directo al describir el estado de ánimo con el que el cuerpo técnico asume el desafío: sin euforia, con urgencia.

“Normalmente, una conferencia de prensa con un comando técnico, uno la empieza con algunas palabras señalando la felicidad de tenerlos aquí, que en verdad la hay, por cierto, pero hoy estamos recibiendo este comando técnico, y lo hablábamos con Fabián el día de ayer, con los dientes apretados”, afirmó el administrador crema ante los medios.

PUBLICIDAD

El directivo reconoció que la temporada no ha transitado por el camino esperado y que las jornadas que restan del Clausura exigen concentración máxima. “Claro, no ha sido fácil afrontar todo este 2026 y afrontar también este último tramo del campeonato del Torneo Clausura”, agregó.

Velazco también precisó que la conversación con Bustos antes de cerrar su incorporación no giró en torno a salvar el certamen, sino a ganarlo. “La idea, como de repente en otros casos puede ocurrir, no es terminar un Torneo Clausura, sino que nos hemos sentado a conversar porque vamos a ganar o aspirar a ganar el Clausura”, sostuvo. Y fue más allá al definir el objetivo institucional que persigue el club en este cierre de temporada: “Vamos a luchar por este soñado y ansiado tetracampeonato, que es un poco la filosofía, la identidad y las obligaciones que tiene un club tan grande como Universitario de Deportes”.

Un regreso condicionado por la sanción

Fabián Bustos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
El retorno de Fabián Bustos tendrá una limitación desde el inicio. El entrenador cumplirá tres fechas de suspensión ante Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II antes de volver al banco. (Universitario de Deportes)

El reencuentro de Bustos con el banquillo crema no será inmediato. El técnico arrastra tres fechas pendientes de una suspensión que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. La sanción —cuatro partidos en total— se originó a raíz de un festejo dirigido a la parcialidad de Alianza Lima durante el clásico del Torneo Apertura 2025, disputado el 5 de abril de ese año. Solo cumplió una fecha del castigo antes de aceptar la oferta de Olimpia de Paraguay, con lo que se desvinculó del fútbol peruano.

El reglamento disciplinario establece que la medida queda registrada a nombre del profesional y no caduca cuando un entrenador cambia de institución o sale del país. Por esa razón, Bustos deberá cumplir las tres fechas restantes desde su retorno. No podrá ubicarse en la zona técnica en los compromisos ante FBC Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II College, correspondientes a las próximas jornadas del Clausura. Durante ese período, su asistente conducirá al equipo desde el área de mando.

El estratega recién podrá sentarse en el banco de suplentes en el encuentro ante Sport Boys, por la fecha 14 del Clausura, cuando Universitario de Deportes reciba a los rosados en el estadio Monumental.

La tabla, el calendario y la historia que respalda al técnico

Fabián Bustos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 1 octubre
El nuevo ciclo de Fabián Bustos comienza con Universitario en la pelea por el Clausura. El argentino tendrá seis partidos por delante y un historial de 29 victorias en 49 encuentros previos con el club (Universitario de Deportes)

Universitario marcha segundo en la tabla del Torneo Clausura 2026, a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso. La diferencia es mínima y el plantel confía en que la llegada del nuevo conductor puede ser el impulso necesario para recuperar terreno en la parte alta de la clasificación.

El calendario que aguarda al equipo crema incluye seis partidos tras el debut de Bustos ante Melgar: tres como local en el Monumental y tres como visitante, dos de ellos en el norte del país y uno en la altura de Huancayo.

El historial del técnico en el club respalda la apuesta. En su primer ciclo al frente del equipo merengue, Bustos acumuló 49 encuentros con 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Además, obtuvo el título nacional durante el año del centenario del club, un logro que lo vinculó de manera permanente a la historia de la institución. Tras su salida en abril de 2025, el cordobés dirigió a Olimpia de Paraguay y luego a Millonarios de Colombia, club al que dejó a comienzos de septiembre de este año.

El plantel continuará con sus trabajos durante el resto de esta semana y la siguiente, en la que deberá medirse ante Melgar en el estadio Monumental como primer examen oficial del nuevo ciclo.

Temas Relacionados

Fabián BustosUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gerenta de San Martín Vóley revela sus primeras impresiones de Martín Ambrosini: “Es un técnico acostumbrado a ganar”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la USMP, destacó las cualidades del entrenador argentino durante sus primeras semanas al frente del conjunto santo y valoró su experiencia ganadora

Gerenta de San Martín Vóley revela sus primeras impresiones de Martín Ambrosini: “Es un técnico acostumbrado a ganar”

Roberto Mosquera se dirige a afición de Sporting Cristal tras llegar a final de Copa de la Liga 2026: “Lucharemos para darle al hincha buen fútbol”

Aunque los ‘celestes’ siguen derribando con autoridad a sus contrincantes, el entrenador peruano instaura calma. “No puedo decir que estamos en nuestro ‘prime’”, reconoció en conferencia de prensa

Roberto Mosquera se dirige a afición de Sporting Cristal tras llegar a final de Copa de la Liga 2026: “Lucharemos para darle al hincha buen fútbol”

Selección peruana Sub 20 se medirá en dos partidos amistosos ante Ecuador como parte de la preparación para el Sudamericano 2027

El equipo dirigido por Thiago Kosloski regresa a la competencia luego de su paso por los Juegos Suramericanos Santa Fe, donde se colgaron la presea de bronce

Selección peruana Sub 20 se medirá en dos partidos amistosos ante Ecuador como parte de la preparación para el Sudamericano 2027

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de partidos de selecciones nacionales en amistosos y la UEFA Nations League, así como otros torneos, incluyendo la Copa de la Liga en Perú

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El mensaje de Renzo Garcés para la hinchada de la selección peruana: “Vamos creciendo y madurando cada día”

El defensor de Alianza Lima salió al frente tras las críticas de un sector y pidió respaldo al proceso que construye el técnico brasileño Mano Menezes, luego de los amistosos ante Estados Unidos y México en territorio norteamericano

El mensaje de Renzo Garcés para la hinchada de la selección peruana: “Vamos creciendo y madurando cada día”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral y restituir su derecho al voto

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral y restituir su derecho al voto

Candidatos a la alcaldía de Barranco: conoce la lista completa y el partido por el que postula cada candidato en las Elecciones 2026

Conoce a los candidatos al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Carlos Bruce lleva ante la OEA sus cuestionamientos por una posible “reelección encubierta” de Rafael López Aliaga

DNI exprés: Reniec activa nuevo trámite a días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Gianina Portugal da detalles del presunto bullying laboral que sufrió de ‘Carloncho’: “No voy a permitir que me humille”

Gianina Portugal da detalles del presunto bullying laboral que sufrió de ‘Carloncho’: “No voy a permitir que me humille”

Thalía sorprendió al compartir video de Magaly Medina bailando su nueva versión de “A quién le importa” en redes

Alejandra Baigorria le recuerda a Mario Hart tras comentarios sobre su ‘matri’ y le advierte: “Pude haber contado cosas”

Magaly Medina exige respuestas a la alcaldesa por los 48 perros sin ubicar tras el rescate en SJM: “¿A quiénes se los dieron?”

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

DEPORTES

Gerenta de San Martín Vóley revela sus primeras impresiones de Martín Ambrosini: “Es un técnico acostumbrado a ganar”

Gerenta de San Martín Vóley revela sus primeras impresiones de Martín Ambrosini: “Es un técnico acostumbrado a ganar”

Roberto Mosquera se dirige a afición de Sporting Cristal tras llegar a final de Copa de la Liga 2026: “Lucharemos para darle al hincha buen fútbol”

Selección peruana Sub 20 se medirá en dos partidos amistosos ante Ecuador como parte de la preparación para el Sudamericano 2027

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El mensaje de Renzo Garcés para la hinchada de la selección peruana: “Vamos creciendo y madurando cada día”