Fabián Bustos dirigió su primer entrenamiento en Campo Mar: Universitario puso en marcha el plan para lograr el tetracampeonato

El técnico argentino regresa al club después de un año y cinco meses, tras pasos por Olimpia de Paraguay y Millonarios de Colombia, con el objetivo de reencaminar al equipo en el tramo decisivo del Clausura (Universitario de Deportes)

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El argentino Fabián Bustos pisó por primera vez el predio de Campo Mar como técnico de Universitario de Deportes en este segundo ciclo. La sesión de trabajo se realizó este viernes con la presencia de todo el plantel y del comando técnico que lo acompaña, en una jornada que marcó el inicio formal de una nueva etapa para el conjunto merengue.

Franco Velazco, administrador del club, fue quien presentó al entrenador ante los futbolistas. La mayoría de los jugadores ya tenía vínculo previo con el cordobés, aunque para incorporaciones recientes como Lisandro Alzugaray, Caín Fara, Anderson Santamaría y Piero Quispe, el encuentro fue el primero con su nuevo conductor.

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El regreso con el puño cerrado

Fabián Bustos inició su segundo ciclo en Universitario con una consigna clara: pelear por el Torneo Clausura. Franco Velazco aseguró que el objetivo del club es buscar el tetracampeonato. (Universitario de Deportes)

La presentación oficial de Bustos ante la prensa tuvo un tono que se alejó del entusiasmo habitual de este tipo de actos. Velazco fue directo al describir el estado de ánimo con el que el cuerpo técnico asume el desafío: sin euforia, con urgencia.

“Normalmente, una conferencia de prensa con un comando técnico, uno la empieza con algunas palabras señalando la felicidad de tenerlos aquí, que en verdad la hay, por cierto, pero hoy estamos recibiendo este comando técnico, y lo hablábamos con Fabián el día de ayer, con los dientes apretados”, afirmó el administrador crema ante los medios.

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El directivo reconoció que la temporada no ha transitado por el camino esperado y que las jornadas que restan del Clausura exigen concentración máxima. “Claro, no ha sido fácil afrontar todo este 2026 y afrontar también este último tramo del campeonato del Torneo Clausura”, agregó.

Velazco también precisó que la conversación con Bustos antes de cerrar su incorporación no giró en torno a salvar el certamen, sino a ganarlo. “La idea, como de repente en otros casos puede ocurrir, no es terminar un Torneo Clausura, sino que nos hemos sentado a conversar porque vamos a ganar o aspirar a ganar el Clausura”, sostuvo. Y fue más allá al definir el objetivo institucional que persigue el club en este cierre de temporada: “Vamos a luchar por este soñado y ansiado tetracampeonato, que es un poco la filosofía, la identidad y las obligaciones que tiene un club tan grande como Universitario de Deportes”.

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Un regreso condicionado por la sanción

El retorno de Fabián Bustos tendrá una limitación desde el inicio. El entrenador cumplirá tres fechas de suspensión ante Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II antes de volver al banco. (Universitario de Deportes)

El reencuentro de Bustos con el banquillo crema no será inmediato. El técnico arrastra tres fechas pendientes de una suspensión que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. La sanción —cuatro partidos en total— se originó a raíz de un festejo dirigido a la parcialidad de Alianza Lima durante el clásico del Torneo Apertura 2025, disputado el 5 de abril de ese año. Solo cumplió una fecha del castigo antes de aceptar la oferta de Olimpia de Paraguay, con lo que se desvinculó del fútbol peruano.

El reglamento disciplinario establece que la medida queda registrada a nombre del profesional y no caduca cuando un entrenador cambia de institución o sale del país. Por esa razón, Bustos deberá cumplir las tres fechas restantes desde su retorno. No podrá ubicarse en la zona técnica en los compromisos ante FBC Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II College, correspondientes a las próximas jornadas del Clausura. Durante ese período, su asistente conducirá al equipo desde el área de mando.

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El estratega recién podrá sentarse en el banco de suplentes en el encuentro ante Sport Boys, por la fecha 14 del Clausura, cuando Universitario de Deportes reciba a los rosados en el estadio Monumental.

La tabla, el calendario y la historia que respalda al técnico

El nuevo ciclo de Fabián Bustos comienza con Universitario en la pelea por el Clausura. El argentino tendrá seis partidos por delante y un historial de 29 victorias en 49 encuentros previos con el club (Universitario de Deportes)

Universitario marcha segundo en la tabla del Torneo Clausura 2026, a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso. La diferencia es mínima y el plantel confía en que la llegada del nuevo conductor puede ser el impulso necesario para recuperar terreno en la parte alta de la clasificación.

El calendario que aguarda al equipo crema incluye seis partidos tras el debut de Bustos ante Melgar: tres como local en el Monumental y tres como visitante, dos de ellos en el norte del país y uno en la altura de Huancayo.

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El historial del técnico en el club respalda la apuesta. En su primer ciclo al frente del equipo merengue, Bustos acumuló 49 encuentros con 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Además, obtuvo el título nacional durante el año del centenario del club, un logro que lo vinculó de manera permanente a la historia de la institución. Tras su salida en abril de 2025, el cordobés dirigió a Olimpia de Paraguay y luego a Millonarios de Colombia, club al que dejó a comienzos de septiembre de este año.

El plantel continuará con sus trabajos durante el resto de esta semana y la siguiente, en la que deberá medirse ante Melgar en el estadio Monumental como primer examen oficial del nuevo ciclo.

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