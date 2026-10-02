Ladrones treparon una pared como “hombres araña” para robar un botín de más de S/100 mil en Jicamarca: cámara grabó todo

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos ingresaron a una empresa en Jicamarca tras trepar una pared. Los individuos recorrieron el local y retiraron equipos y dinero, pese a que intentaron cortar los cables de las cámaras. Fuente: ATV Noticias

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Dos ladrones treparon la pared de una empresa en Jicamarca al estilo del Hombre Araña y, una vez dentro, se llevaron cerca de 40 celulares, tres cámaras fotográficas, una laptop de alta gama y dinero en efectivo. El robo ocasionó pérdidas superiores a los 100.000 soles.

Los delincuentes intentaron evitar que las cámaras de seguridad registraran sus movimientos. Para ello, cortaron con un cuchillo los cables de varios equipos antes de recorrer las instalaciones y retirar los objetos de valor. Sin embargo, uno de los lentes permaneció conectado a otro punto del sistema y captó parte del robo, incluido el rostro descubierto de uno de los sujetos.

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El propietario de la empresa contó a ATV Noticias que esta grabación podría ayudar a identificar a los responsables. Además, manifestó sus sospechas sobre antiguos trabajadores del negocio, debido a que los delincuentes conocían la ubicación de las cámaras, el dinero y los equipos de mayor valor. La Policía analiza las evidencias recogidas tras el robo.

Una cámara de seguridad registra a un delincuente durante un robo en una empresa de Jicamarca que dejó pérdidas por más de cien mil soles. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Ladrones intentaron borrar sus huellas, pero una cámara registró el robo

El ingreso de los delincuentes quedó registrado por una de las cámaras que no lograron desconectar. En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos trepa la pared de una empresa vecina hasta llegar al establecimiento afectado. Una vez dentro, se dirige hacia la puerta principal y la abre para permitir el ingreso de su cómplice.

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Los dos hombres comenzaron a recorrer el local mientras los perros guardianes permanecían en el lugar. De acuerdo con el reporte de ATV Noticias, los animales dormían cuando los sujetos ingresaron, por lo que pudieron desplazarse por las instalaciones y buscar los objetos de valor.

Los delincuentes también intentaron dejar sin vigilancia el establecimiento. Con un cuchillo cortaron los cables de varias cámaras de seguridad para impedir que sus movimientos quedaran registrados.

El propietario explicó que la mayoría de los equipos fueron desconectados, aunque uno continuó funcionando porque estaba conectado a un control ubicado en otro punto. “La mayoría de las cámaras han podido desconectar, pero tenemos una cámara que está conectada del control a otro lado”, declaró a ATV Noticias.

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Una cámara de seguridad registra a un hombre encapuchado durante un robo a una empresa en Jicamarca, donde sustrajeron equipos electrónicos y dinero. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Se llevaron un botín valorizado en más de 100 mil soles

Luego de ingresar al establecimiento, los delincuentes retiraron distintos objetos de valor. Entre los bienes sustraídos figuran cerca de 40 celulares y tres cámaras fotográficas, además de una laptop de alta gama.

Los sujetos también llegaron hasta una caja fuerte donde se guardaba dinero en efectivo. El propietario mostró a ATV Noticias el lugar y los daños ocasionados durante el robo. En las imágenes difundidas por el medio se observa el espacio abierto y parte de la zona donde los delincuentes manipularon el sistema de seguridad.

“En la cajita fuerte que creo que acá guardaban los celulares las chicas. Está abierto. Acá al parecer lo han cortado”, relató el dueño mientras mostraba el lugar afectado.

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El valor de los equipos y el dinero sustraídos supera los 100.000 soles, de acuerdo con el reporte de ATV Noticias. Pese a que los delincuentes cortaron los cables de varias cámaras, una de ellas continuó grabando y registró distintos momentos del robo. En una de las imágenes, incluso, uno de los sujetos aparece con el rostro descubierto.

Una cámara de seguridad capta a dos sospechosos de sustraer más de 100.000 soles en equipos dentro de una empresa en Jicamarca. (Captura: ATV Noticias)

Propietario sospecha de extrabajadores por cómo actuaron los delincuentes

La forma en que actuaron los sujetos llevó al propietario a sospechar de antiguos trabajadores de la empresa. Según explicó, los delincuentes parecían conocer la ubicación del control de las cámaras, el dinero y los equipos fotográficos de mayor valor.

“Tengo sospecha de extrabajadores que sabían dónde estaban el control de las cámaras y el dinero y lo que guardamos, las cámaras de alta gama en el segundo nivel”, manifestó el dueño a ATV Noticias.

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Otro detalle quedó registrado durante el saqueo. Uno de los perros guardianes despertó mientras los delincuentes permanecían dentro del local, pero en lugar de ladrar o enfrentarlos, movió la cola al acercarse a ellos. El comportamiento del animal también llamó la atención del propietario.

La posible participación de extrabajadores forma parte de las sospechas planteadas por el dueño y deberá ser determinada durante la investigación. La Policía analiza las imágenes de la cámara que permaneció activa y las demás evidencias obtenidas tras el robo ocurrido días atrás en Jicamarca.