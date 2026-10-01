Cronograma de pagos ONP de octubre se adelantó e inicia mañana: Se pagará a 791 mil jubilados

Los pensionistas cobrarán primero, como siempre, en el mes de octubre. La ONP detalla las fechas. - Crédito Andina

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones a jubilados antes de lo contemplado. Como se recuerda, Resolución Viceministerial N° 0011-2026-EF/11.01 modificó el cronograma de pagos y adelantó las fechas de octubre.

¿Por qué se adelantan las fechas? “La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comunica la ocurrencia de situaciones imprevistas que podrían afectar la oportunidad en la atención del pago a los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley Nº 19990 a cargo de la ONP”, resalta la norma. Estas son las fechas:

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Apellidos A-C: viernes 2 de octubre

Apellidos D-L: lunes 5 de octubre

Apellidos M-Q: martes 6 de octubre

Apellidos R-Z: miércoles 7 de octubre

Inicio del pago a domicilio: jueves 15 de octubre

Fin de pago a domicilio: sábado 24 de octubre.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el miércoles 14 de octubre.

El aporte mínimo de la ONP aumenta a S/160, por el aumento de la RMV. - Crédito Andina/Melina Mejía

Aumentan los pensionistas del Decreto Ley 19990

En septiembre el pago de la pensión fue para 715 mil 422 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 19990 y se efectuaron según la inicial del apellido paterno.

Pero en octubre esta cifra de pensionistas es menor y llega a 714 mil 879. Es más, en agosto hubieron 716 mil 38 beneficiarios bajo este decreto. Es decir, el número de pensionistas viene bajando —lo que sugiere que la cantidad de pensionistas que fallecieron de un mes al otro es mayor a los nuevos que ingresaron a cobrar—.

“La ONP recomienda a los pensionistas acudir a los canales de atención disponibles de acuerdo con su fecha de pago y tomar las precauciones necesarias para realizar sus operaciones de manera segura”, resalta la entidad sobre el desembolso de pensiones.

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Conoce cuándo se pagan las otras pensiones. - Crédito Andina

Otras pensiones

Mientras, los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 que reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio tendrán la visita del pagador entre el sábado 17 al sábado 24 de octubre.

En tanto, los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846 recibirán el abono en sus cuentas bancarias el miércoles 14 de octubre, en las entidades financieras autorizadas. Para quienes tienen pago a domicilio, la entrega se realizará del 17 al 24 de octubre.

También la misma fecha de abono, miércoles 14 de octubre, corresponde a los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo. En estos casos, el pago a domicilio se efectuará del 17 al 24 de octubre.

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Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Asimismo, los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 30003, correspondiente al régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, tendrán disponible el abono en cuenta el miércoles 14 de octubre, en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. El pago a domicilio se efectuará del 17 al 24 de octubre.

Por su parte, los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 26790, vinculados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirán el depósito el miércoles 14 de octubre. El pago podrá efectuarse mediante el Banco de la Nación —en los casos de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro—, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

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Para quienes tienen asignada la modalidad de pago a domicilio, la entrega de la pensión correspondiente a este último régimen se realizará también entre el 17 al 24 de octubre.

Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año, en julio y diciembre. - Crédito Andina

Cambia el banco en que recibes

De igual manera, los pensionistas que deseen recibir su pensión en otra entidad bancaria pueden solicitar el cambio. Antes de realizar el trámite, deben verificar que la nueva entidad financiera ofrezca los servicios que necesitan, como el pago mediante carta poder, acceso a préstamos personales u otros beneficios.

Las entidades bancarias disponibles son:

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank

Scotiabank

Para solicitar el cambio, deben ingresar a ONP Virtual, seleccionar el perfil “Cobro pensión” y luego la opción “Quiero realizar otra solicitud”. Después, deberán completar el formulario con sus datos. Una vez presentada la solicitud, la ONP se comunicará con el pensionista mediante correo electrónico para brindarle atención personalizada.

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