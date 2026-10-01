Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, observa durante una ceremonia de firma de acuerdos con el presidente chino, Xi Jinping, en el palacio de gobierno al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, Perú. 14 de noviembre de 2024. REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo

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La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación preliminar seguida contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, informó este miércoles su abogado Juan Carlos Portugal, quien difundió la decisión fiscal a través de un comunicado.

La pesquisa, registrada en la carpeta 54-2025, examinó el patrimonio de Boluarte durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2024, cuando ejerció ministra de Desarrollo e Inclusión Social y jefa de Estado.

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Según la defensa, el Ministerio Público concluyó que no existían elementos de convicción que acreditaran un desbalance patrimonial no justificado. El análisis incluyó la trazabilidad de los ingresos y egresos de la exmandataria, así como el origen de los depósitos registrados durante el periodo investigado.

La Fiscalía determinó, además, que los ingresos identificados correspondían a rentas de trabajo vinculadas con sus funciones como funcionaria pública y que guardaban relación con las declaraciones del impuesto a la renta presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Peru's President Dina Boluarte attends a bilateral meeting with China's President Xi Jinping (not in picture) at the Great Hall of the People in Beijing, China June 28, 2024. JADE GAO/Pool via REUTERS

La investigación tampoco encontró depósitos cuyo origen o procedencia desconocidos y no acreditó un abuso del cargo ni elementos objetivos que establecieran un vínculo causal entre el ejercicio de la función pública y el resultado patrimonial analizado.

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Estas conclusiones, se lee en el comunicado, tomaron en cuenta el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales del Ministerio Público, además de los elementos obtenidos durante las diligencias preliminares.

La defensa de Boluarte, integrada además por los juristas Luis Castro, Piero Vílchez y Sergio Medina, sostuvo que la decisión fiscal respalda su posición sobre la actuación de la exmandataria durante su gestión presidencial.

La Fiscalía explicó en su momento que los hechos investigados estaban relacionados con un presunto “abuso de los cargos que desempeñó” por parte de la exmandataria, quien habría incrementado de “manera ilegal e injustificada” su patrimonio durante el periodo analizado.

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Entre los elementos bajo escrutinio figuraban joyas, un aumento de fondos en sus cuentas bancarias y depósitos cuyo origen y concepto eran desconocidos.

Asimismo, señaló que Boluarte habría omitido declarar bienes y rentas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, entre ellos dos relojes de la marca Rolex y otras joyas de alto valor.

La exgobernante reapareció días atrás en una ceremonia celebrada en la Embajada de China en Perú por el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, a la que acudió como invitada y donde coincidió con el presidente del Senado, Miguel Torres, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

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Tras el evento, ofreció breves declaraciones a los medios, en su primera aparición pública después de meses de bajo perfil. “Yo estoy feliz acá saludando al Gobierno chino por el 77 aniversario de la fundación de la República de China y por el 55 aniversario de relación bilateral con el Perú. Muchas gracias”, se limitó a decir.