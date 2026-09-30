Aumento a jubilados de la ONP 2026: Reajustes y nuevos montos de cobro

En 2026, los pensionistas de la ONP recibieron distintos beneficios según su régimen, entre ellos un aumento de hasta S/ 100 para determinados jubilados del Decreto Ley 19990 y un reajuste de S/ 30 para un grupo del Decreto Ley 20530. Foto: difusión

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Durante 2026, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) accedieron a distintos reajustes, bonificaciones y beneficios, aunque los montos y requisitos varían según el régimen previsional al que pertenecen. Entre las medidas aplicadas figuran el incremento de hasta S/ 100 para determinados jubilados del Decreto Ley 19990 y el reajuste de S/ 30 para un grupo de pensionistas del Decreto Ley 20530.

A estos pagos se suman beneficios dirigidos a sectores específicos, como los pensionistas de actividades mineras y de alto riesgo, así como la Bonificación por Edad Avanzada para quienes cumplen 80 años. En paralelo, el Congreso mantiene en debate diferentes propuestas vinculadas con las pensiones, mientras que para septiembre de 2026 no se ha confirmado un nuevo bono extraordinario general para todos los jubilados de la ONP.

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Comisión de Trabajo del Congreso y propuesta de aumento de pensiones

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha abordado durante 2026 diferentes iniciativas vinculadas con el sistema previsional. Entre ellas figura un dictamen que plantea permitir a los beneficiarios del Decreto Ley 19990 reclamar pensiones devengadas correspondientes a hasta 60 meses anteriores a su solicitud.

Uno de los principales debates estuvo relacionado con los docentes jubilados y cesantes. La Ley 32581 estableció una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual de la primera escala de la carrera pública magisterial, fijada en S/ 3.500,70. Su aplicación continúa siendo materia de discusión por el impacto presupuestal señalado por el Ejecutivo.

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Durante 2026, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso ha analizado diversas propuestas relacionadas con el sistema de pensiones. Foto: Videnza Instituto

Reajuste anual para el Decreto Ley 19990 y jubilados de la Ley 20530

Para el Decreto Ley 19990, el Decreto Supremo N.° 330-2025-EF estableció un aumento de hasta S/ 100 para pensiones de jubilación e invalidez inferiores a S/ 1.000. El beneficio alcanzó a quienes tenían una pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025 y, en el caso de jubilación, contaban con al menos 20 años de aportes.

En el Decreto Ley 20530, el Decreto Supremo N.° 009-2026-EF dispuso un reajuste de S/ 30 para pensionistas de 65 años o más que cumplieran los requisitos establecidos. El primer pago, realizado en febrero, incluyó el monto correspondiente a enero, por lo que pudo representar S/ 60 adicionales.

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Fechas de abono para jubilados mineros y actividades de alto riesgo

Los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley 18846 y la Ley 26790 tienen un cronograma de pago diferenciado. En julio de 2026, por ejemplo, el depósito bancario se realizó el 13 de julio, mientras que quienes recibían el dinero a domicilio tuvieron un periodo de pago entre el 18 y el 25 del mismo mes.

Los jubilados mineros, metalúrgicos y siderúrgicos también pueden acceder al Beneficio Complementario Minero, conocido como Bono Minero. Para 2026, el depósito bancario correspondiente al ejercicio 2025 fue programado para el 15 de julio. En el caso de quienes cobraban a domicilio, el beneficio se incorporó al pago de la pensión de agosto, siempre que hubieran elegido esa modalidad.

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Los pensionistas del Decreto Ley 18846 y la Ley 26790 cuentan con un calendario de pagos distinto. Foto: Piura Empresarial

¿Cuándo pagan el bono extraordinario a jubilados de la ONP?

A septiembre de 2026, no figura un nuevo bono extraordinario general aprobado para todos los pensionistas de la ONP. El último beneficio extraordinario de este tipo fue el bono de S/ 350 entregado en diciembre de 2021 a determinados pensionistas del Decreto Ley 19990 y del régimen pesquero de la Ley 30003.

Lo que sí está confirmado es el cronograma regular de octubre para los jubilados del Decreto Ley 19990. Los pagos bancarios están previstos para el 7 de octubre, en los casos de apellidos de A a L; el 12, de M a Q; y el 13, de R a Z. Los pensionistas comprendidos en convenios internacionales cobrarán el 15 de octubre, mientras que el pago a domicilio se realizará del 15 al 24.

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Nuevos subsidios e incrementos para pensionistas de edad avanzada

En 2026 también se aplicaron medidas dirigidas a personas adultas mayores que no necesariamente pertenecen al sistema previsional. Pensión 65 incrementó su subvención en S/ 100 por bimestre, con lo que sus usuarios reciben S/ 350 cada dos meses, siempre que cumplan las condiciones del programa.

Por otro lado, la Bonificación por Edad Avanzada beneficia a jubilados del Decreto Ley 19990 que cumplen 80 años. El pago equivale al 25% de la pensión que recibían al alcanzar esa edad y se concede automáticamente. En agosto, la ONP reportó 145.318 beneficiarios de esta bonificación.