A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal recibe a ADT con el objetivo de clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

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Sporting Cristal afrontará este jueves 1 de octubre un partido decisivo ante ADT por las semifinales de vuelta de la Copa de la Liga 2026. El cuadro dirigido por Roberto Mosquera llega con una ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en Tarma y buscará hacerla valer en el Estadio Alberto Gallardo para asegurar su presencia en la final de la primera edición de este certamen.

Al frente estará un rival que necesita revertir la serie para mantenerse con vida en el torneo. El conjunto tarmeño no pudo aprovechar su condición de local en el primer encuentro y ahora tendrá que conseguir un resultado favorable en Lima para darle vuelta a una eliminatoria que todavía está abierta.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT, semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Según la programación oficial, el partido de vuelta entre Sporting Cristal y ADT se disputará este jueves 1 de octubre desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. El compromiso corresponde a la revancha de las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Para los aficionados que se encuentren fuera del Perú, el encuentro comenzará a las 4:00 p. m. en Venezuela y Bolivia, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se jugará desde las 5:00 p. m. En México, el pitazo inicial está programado para las 2:00 p. m.

Sporting Cristal afrontará ante ADT la vuelta de las semifinales con ventaja tras el partido de ida. Diego Haro será el encargado de dirigir un duelo que definirá al finalista. (Copa de la Liga)

Canal TV de Sporting Cristal vs ADT, semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El duelo podrá ser seguido en vivo por América TV y su plataforma América tvGO, señales habilitadas para el público peruano. Otra alternativa será Bicolor+, que cuenta con la transmisión de los partidos de la Copa de la Liga.

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Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura completa del encuentro. A través de nuestra página web podrás seguir el minuto a minuto, las principales incidencias, goles, mejores jugadas, resumen y el resultado final con la clasificación a la definición del torneo.

¿Cómo quedó Sporting Cristal vs ADT en la ida?

Sporting Cristal consiguió una importante victoria por 1-0 ante ADT en el Estadio Unión de Tarma. El único gol del compromiso fue anotado por Gabriel Santana, quien apareció a los 14 minutos para aprovechar un error defensivo del conjunto local y definir ante el arquero Carlos Solís.

El elenco tarmeño buscó reaccionar durante el encuentro y tuvo algunas ocasiones para conseguir el empate, especialmente en el segundo tiempo. Sin embargo, la actuación de Diego Enríquez fue determinante para que el cuadro ‘celeste’ conservara su ventaja hasta el final.

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Incluso Sporting Cristal tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Rafael Lutiger estrelló un cabezazo en el poste en el primer tiempo, mientras que Catriel Cabellos también estuvo cerca de marcar el segundo en los minutos finales.

Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.

¿Qué se define en el Alberto Gallardo?

La serie se encuentra 1-0 a favor de Sporting Cristal, por lo que el equipo de Roberto Mosquera parte con ventaja para afrontar la revancha en condición de local. El cuadro celeste necesita mantener esa diferencia para conseguir su clasificación a la final de la Copa de la Liga. Un empate en la vuelta le basta.

ADT, en cambio, está obligado a buscar el triunfo. Una victoria por un gol de diferencia igualaría el marcador global y llevaría la definición a la tanda de penales, mientras que un triunfo por una diferencia mayor le permitiría quedarse con la clasificación.

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El ganador de esta semifinal enfrentará en la definición por el título al vencedor de la otra llave, protagonizada por Alianza Atlético y Sport Boys. El conjunto sullanense ganó 5-2 el partido de ida y también parte con ventaja de cara a la revancha.