Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Con cuatro bajas confirmadas o en duda, Sporting Cristal buscará cerrar la serie ante ADT y medirse al ganador de Alianza Atlético vs Sport Boys en la gran final del certamen.

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Hoy, jueves 1 de octubre, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario donde Sporting Cristal buscará sellar su pase a la final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto rimense llega con una ventaja mínima pero suficiente tras imponerse 1-0 en Tarma el pasado 27 de septiembre, con gol de Gabriel Santana. ADT, por su parte, tiene la obligación de revertir ese marcador global si quiere mantenerse con vida en el certamen.

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT, semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El encuentro entre celestes y tarmeños comenzará a las 15:00 horas en Perú. La transmisión oficial corre por cuenta de América TV (Canal 4), disponible en señal abierta a nivel nacional. Para quienes prefieran seguirlo desde dispositivos móviles o computadoras, la plataforma de streaming América tvGO ofrece la retransmisión en línea. Una tercera alternativa es el canal de YouTube de Bicolor+, que también cubrirá el partido de manera gratuita.

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Sporting Cristal y ADT se enfrentarán este jueves 1 de octubre desde las 3:00 p. m. en el Alberto Gallardo. El partido será transmitido por América TV, América tvGO y YouTube de Bicolor+. (Sporting Cristal)

El recinto que albergará la definición tiene capacidad para 11.600 espectadores. A pesar de tratarse de un compromiso de mitad de semana, desde el club se espera una presencia importante de la hinchada local, que será un factor clave para apuntalar al equipo de Roberto Mosquera en los 90 minutos que restan para conocer al primer finalista.

El contexto de la serie: ventaja celeste y obligación visitante

Sporting Cristal parte con ventaja de 1-0 tras ganar en Tarma y avanzará con un empate sin goles. ADT necesita revertir el marcador para mantenerse con opciones de llegar a la final. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal llega a esta revancha con el margen obtenido en la ciudad de Tarma. El tanto de Gabriel Santana en el partido de ida —disputado el 27 de septiembre— le otorga al conjunto rimense la posibilidad de administrar la diferencia y avanzar incluso con un empate sin goles. ADT, en cambio, necesita al menos anotar un gol para igualar el global y, en caso de lograrlo, forzar una definición por penales o tiempo suplementario según el reglamento del certamen.

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El historial entre ambas instituciones inclina la balanza hacia los celestes. En los 10 antecedentes registrados, Cristal acumula cinco triunfos, ADT se quedó con dos y los tres restantes terminaron igualados. En lo que va de 2026, los rimenses ya superaron a los tarmaños en dos oportunidades: además del 1-0 de esta semifinal, los celestes se impusieron 2-1 en un duelo por la Liga 1 el 24 de mayo. En 2025, en cambio, cada equipo se llevó una victoria en sus respectivos cruces.

El ganador de esta serie tendrá por delante un nuevo desafío: enfrentarse al vencedor de la otra semifinal, que disputan Alianza Atlético de Sullana y Sport Boys, para definir al campeón de la Copa de la Liga 2026.

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Bajas confirmadas y dudas para la revancha

Las ausencias condicionan la planificación de Sporting Cristal para la revancha. Gonzales y Solís no estarán, Salgado espera su evolución y Yotún junto a Araujo siguen con la selección peruana. (Sporting Cristal)

El técnico Roberto Mosquera no podrá contar con la totalidad de su plantel para este partido decisivo. Christofer Gonzales y Renato Solís están descartados para el compromiso, mientras que Carlos Salgado es una incógnita y su presencia en el campo dependerá de su evolución en las horas previas al pitazo inicial.

A esas ausencias se suman las de Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, dos de los referentes del equipo que no estarán disponibles porque se encuentran con la selección peruana en la gira internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre. La baja del volante y del central obliga al cuerpo técnico a reorganizar el esquema para afrontar una instancia en la que el margen de error es mínimo.

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ADT, por su lado, llega con la presión de quien debe atacar desde el primer minuto en campo ajeno. El equipo de Tarma sabe que un gol en contra complica seriamente sus aspiraciones, por lo que la propuesta visitante deberá ser ofensiva sin descuidar la solidez defensiva ante un rival que, en casa, históricamente se muestra más sólido.