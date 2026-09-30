Maritere Braschi responde a las críticas de usuarios de Lima Norte tras video viral y no se retracta: “No conozco”

Maritere Braschi no se retractó tras polémica por Lima Norte

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La periodista Maritere Braschi respondió a los cuestionamientos que recibió en redes sociales por un video en el que afirmó que no conocía un lugar en Lima Norte que la convenciera por completo para una primera cita. La conductora sostuvo que sus palabras no buscaban descalificar a la zona y pidió a los usuarios que le sugieran establecimientos.

La polémica surgió luego de que Braschi fuera consultada sobre qué sitio recomendaría para un encuentro romántico en Lima Norte. En el video, la comunicadora aclaró que, antes de proponer algún negocio, para ella era necesario que el ambiente cumpliera con ciertas condiciones.

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“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, expresó en el clip difundido en sus redes sociales.

La periodista explicó que, a su criterio, una primera salida requiere un espacio agradable, organizado, limpio y con alternativas para quienes acuden. También mencionó la comodidad como parte de los elementos que toma en cuenta al momento de recomendar un restaurante o local.

“Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión”, señaló Maritere Braschi.

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La conductora recibió cuestionamientos por un video sobre lugares para una cita y aclaró que está dispuesta a escuchar sugerencias de restaurantes, bares y otros espacios idóneos para una primera cita. TikTok/ Maritere

El video acumuló cientos de comentarios y generó críticas

La parte final del mensaje provocó reacciones entre algunos usuarios de redes sociales. Braschi aseguró que aún no había encontrado en Lima Norte un establecimiento que reuniera por completo las características que busca para una primera cita.

“Y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al cien por ciento en Lima Norte. ¿Ustedes sí?”, afirmó la periodista en el material audiovisual.

María Teresa Braschi recibe críticas una vez más por sus videos en TikTok. (TikTok)

Varios internautas interpretaron la declaración como una crítica general a los establecimientos de la zona. Algunos usuarios cuestionaron que la comunicadora hablara de limpieza, orden y variedad antes de mencionar que no tenía una recomendación específica.

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“¿O sea que nosotros de Lima Norte no tenemos lugares limpios, ordenados?”, escribió una usuaria. Otros usuarios respondieron con memes y comentarios irónicos sobre el video que grabó Maritere.

Entre las respuestas que se pueden leer en la publicación de Maritere también aparecieron mensajes de personas que la defendieron y coincidieron con ella en que faltaría un espacio que reúna todas las condiciones que planteó.

Un usuario escribió que vivía en Lima Norte y que había sitios “muy bonitos”, aunque consideró que no existía un establecimiento que lo cautivara.

Maritere Braschi se defiende y solicitó sugerencias

Frente a las críticas, Maritere Braschi intervino directamente en la sección de comentarios para precisar el sentido de sus declaraciones. La conductora no se retractó de lo dicho, pero insistió en que su posición se basa en que no conoce los espacios recomendados por los usuarios.

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Una usuaria le escribió: “¿Cómo que no, Maritere? En Lima Norte hay verdaderas joyas gastronómicas que te sorprenderían”. Braschi respondió: “He dicho que no conozco, así que feliz de escuchar sus sugerencias”.

En otra interacción, un usuario mencionó el mercado Unicachi o Huamantanga como alternativas. La periodista respondió que podían ser opciones interesantes, aunque solicitó una referencia más específica. “Rico seguramente, pero para una primera cita danos el punto exacto. El mercado de Huamantanga es muy grande”, comentó.

Maritere Braschi es conductora de Reporte Semanal y creadora de contenido. (Foto: Instagram)

También respondió a una persona que le aseguró que en Lima Norte existen varios lugares adecuados. “Estoy segura. Pásame tu recomendación”, escribió la comunicadora, quien mantuvo la invitación abierta a recibir nombres concretos de restaurantes o locales.

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A otra seguidora que aseguró conocer sitios con buena comida y propuso que la visitara, Braschi le pidió que compartiera sus favoritos. “Sería bueno que pasaras tus preferidos”, contestó.

Braschi respondió a otro usuario que consideró que el video podía convertirse en una oportunidad para dar visibilidad a negocios de la zona. “Exacto. Pone en vitrina a una gastronomía amplia y para todos los gustos”, manifestó.

El intercambio dejó abierta la posibilidad de que la conductora visite algunos de los lugares propuestos. Por ahora, la periodista reiteró que no emitió una descalificación sobre Lima Norte, sino que habló desde su falta de conocimiento sobre establecimientos específicos para una primera cita.

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La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó a Maritere Braschi luego de que la periodista afirmara que todavía no encontraba un lugar en Lima Norte que la convenciera para una primera cita. ATV/ Magaly TV La Firme.