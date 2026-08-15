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Banco de la Nación vuelve a bajar la tasa de su préstamo de hasta S/100 mil: ¿Quiénes aplican?

Préstamo Multired de hasta S/99 mil 999 cuenta con nueva campaña con tasas promocional, solo disponible hasta el 31 de agosto

Persona pidiendo préstamo en el Banco de la Nación
Hasta el 31 de agosto los clientes del Banco de la Nación podrán aplicar al préstamos Multired con la tasa más baja del mercado para este tipo de créditos. - Crédito Banco de la Nación
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Nuevamente está vigente una campaña de préstamo del Banco de la Nación con tasa de interés promocional. Se trata del clásico préstamo Multired, que otorga hasta S/99 mil 999 a los clientes del banco (trabajadores públicos o pensionistas).

“Aprovecha la TCEA promocional (desde 11,57%) y accede a un financiamiento que te acompaña con rapidez, sin aval y con plazos flexibles según tus necesidades”, anunció el BN. Como se recuerda, la Tasa de Costo Efectivo Anual normalmente se calcula desde 14,61%. La tasa promocional estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026.

Si bien está sujeto a evaluación crediticia, solo los trabajadores y pensionistas del sector público podrán aplicar a este. Para eso también deberán contar con una serie de requisitos.

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Préstamo del Banco de la Nación para evitar caer en el 'gota a gota' | ATV Noticias

Requisitos para solicitar préstamo BN

Si eres trabajadores público o pensionistas que recibe su dinero por el Banco de la Nación, para solicitar el préstamos de hasta S/99 mil 999, deberá también contar con una serie de documentos.

  • Debes tener tarjeta Débito BN
  • Debes presentar el original del DNI, u original y copia del carné de extranjería
  • Debes presentar original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de cuatro meses
  • Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros
  • Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.

Asimismo, en el caso de los trabajadores CAS habrá un requisito extra. “Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10 de marzo de 2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adendas o copias fedateadas de los mismos”, aclara el banco.

Señal de préstamos multired en oficina del Banco de la Nación
Estas son las condiciones del préstamo Multired del Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Sin embargo, “para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10 de marzo de 2021″, esto no será exigible.

Así, para acceder al préstamo Multired, los que cumplan las condiciones pueden acercarse a toda la red de agencias y el Call Center del Banco de la Nación. Asimismo, “no requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado”, agrega el BN.

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Préstamo Multired

El préstamo Multired es un beneficio para el sector público y pensionistas tiene las siguientes características:

  • Es un préstamo de hasta S/99 mil 999, según la evaluación crediticia. Es un préstamo de libre disponibilidad, puedes usarlos para el fin que desees
  • TCEA desde 11,58 % calculada para una TEA de 10,00 %.
  • Accedes a plazos de hasta 60 meses, según evaluación crediticia.
  • Si eres trabajador o pensionista del sector público y recibes tus ingresos mensuales en el Banco de la Nación, podrás solicitar tu Préstamo MultiRed en cualquier momento.
  • Pueden acceder a esta promoción, los clientes que soliciten préstamo en el BN por primera vez, aquellos que hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña y quienes se encuentren en el último año del pago de su deuda.
persona atendiendo en ventanilla en el Banco de la Nación
Los beneficiarios podrán pedir montos, pero de acuerdo a su edad. Si son mayores de 60 años, acceden a un monto mucho menor al máximo de S/99 mil 999. - Crédito Andina

Para solicitarlo, se puede ingresar a este link. Asimismo, quienes deseen solicitar una evaluación crediticia o recibir más información, pueden escribir al WhatsApp Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942). También revisa más información sobre este en la página oficial del BN:

Los montos de préstamos

Si eres trabajador público o pensionista debes tener en cuenta que según tu edad el monto que podrás pedir de préstamo variará. Para eso considera la siguiente información antes de pedir el crédito:

  • Hasta el mismo día que cumples 60 años puedes acceder hasta a S/99 mil 999 en plazos de hasta 60 meses (cinco años)
  • De 60 hasta un día antes de cumplir 75 años solo podrás acceder a un préstamos de S/40 mil, en plazos de hasta 60 meses (cinco años)
  • De 75 años hasta un día antes de cumplir 76 años, también podrás acceder a hasta S/40 mil, pero en un plazo de hasta 48 meses (cuatro años)
  • De 76 años hasta un día antes de cumplir 77 años, también podrás acceder a hasta S/40 mil, pero en un plazo de hasta 36 meses (tres años)
  • De 77 años hasta un día antes de cumplir 78 años, también podrás acceder a hasta S/40 mil, pero en un plazo de hasta 24 meses (dos años)
  • De 78 años para adelante solo podrás acceder a un préstamo de hasta S/3 mil en un plazo máximo de 24 meses (dos años).

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