Cronograma de pagos para jubilados: ONP desembolsa pensiones desde el 7 de septiembre

Ya los pensionistas de los distintos regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán cobrar sus pensiones de septiembre en un par de semanas.
El abono se hará por cuenta bancaria o, según corresponda, a través del servicio de pago a domicilio. Así, a los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990, el depósito se efectuará en las cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno (Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803).
- Apellidos A-C: lunes 7 de septiembre
- Apellidos D-L: martes 8 de septiembre
- Apellidos M-Q: miércoles 9 de septiembre
- Apellidos R-Z: jueves 10 de septiembre
- Inicio del pago a domicilio: lunes 14 de septiembre
- Fin de pago a domicilio: miércoles 23 de septiembre.
- Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el martes 15 de septiembre.
Pago a domicilio
Mientras, los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 que reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio tendrán la visita del pagador entre el 14 y el 23 de septiembre.
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En tanto, los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846 recibirán el abono en sus cuentas bancarias el 11 de septiembre, en las entidades financieras autorizadas. Para quienes tienen pago a domicilio, la entrega se realizará del 17 al 23 de septiembre.
También la misma fecha de abono, 11 de septiembre, corresponde a los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo. En estos casos, el pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.
Pensionistas pesqueros y del seguro complementario
Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 30003, correspondiente al régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, tendrán disponible el abono en cuenta el 11 de septiembre, en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. El pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.
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Por su parte, los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 26790, vinculados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirán el depósito el 11 de septiembre. El pago podrá efectuarse mediante el Banco de la Nación —en los casos de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro—, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.
Para quienes tienen asignada la modalidad de pago a domicilio, la entrega de la pensión correspondiente a este último régimen se realizará también entre el 17 y el 23 de septiembre.
Pensiones del decreto 20530
También se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:
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- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 11 de septiembre
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 14 de septiembre
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 15 de septiembre
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 16 de septiembre.
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