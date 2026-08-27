Perú

Cronograma de pagos para jubilados: ONP desembolsa pensiones desde el 7 de septiembre

Pensionistas de la ONP, del Decreto Ley 19990 y 20530 cobran sus montos en septiembre. Pero solo los primeros cobrarán las primeras semanas

Jubilado cobrando su pensión en el Banco de la Nación
Acércate, cobra en línea o espera en casa. Ya llega tu pago de pensión de la ONP. - Crédito Andina
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Ya los pensionistas de los distintos regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán cobrar sus pensiones de septiembre en un par de semanas.

El abono se hará por cuenta bancaria o, según corresponda, a través del servicio de pago a domicilio. Así, a los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990, el depósito se efectuará en las cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno (Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803).

  • Apellidos A-C: lunes 7 de septiembre
  • Apellidos D-L: martes 8 de septiembre
  • Apellidos M-Q: miércoles 9 de septiembre
  • Apellidos R-Z: jueves 10 de septiembre
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 14 de septiembre
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 23 de septiembre.
  • Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el martes 15 de septiembre.
adulto mayor cobrando dinero en el Banco de la Nación
El pago de pensiones irá desde el 7 de septiembre. - Crédito Andina

Pago a domicilio

Mientras, los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 que reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio tendrán la visita del pagador entre el 14 y el 23 de septiembre.

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En tanto, los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846 recibirán el abono en sus cuentas bancarias el 11 de septiembre, en las entidades financieras autorizadas. Para quienes tienen pago a domicilio, la entrega se realizará del 17 al 23 de septiembre.

También la misma fecha de abono, 11 de septiembre, corresponde a los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo. En estos casos, el pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.

Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Pensionistas pesqueros y del seguro complementario

Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 30003, correspondiente al régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, tendrán disponible el abono en cuenta el 11 de septiembre, en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. El pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.

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Por su parte, los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 26790, vinculados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirán el depósito el 11 de septiembre. El pago podrá efectuarse mediante el Banco de la Nación —en los casos de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro—, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Para quienes tienen asignada la modalidad de pago a domicilio, la entrega de la pensión correspondiente a este último régimen se realizará también entre el 17 y el 23 de septiembre.

pensionista de la Ley 20530
Los pensionistas bajo la Ley 20530 van a pasar a manos de la ONP desde septiembre. - Crédito Andina

Pensiones del decreto 20530

También se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: viernes 11 de septiembre
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: lunes 14 de septiembre
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: martes 15 de septiembre
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: miércoles 16 de septiembre.

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