Perú

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

La empresaria lamentó el calificativo de “vividor” que Sergio Baigorria dedicó al piloto, aunque recordó que su familia se sintió afectada por las opiniones sobre su matrimonio

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart por comentario de su hermano
Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart por comentario de su hermano
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Alejandra Baigorria pidió disculpas públicas a Mario Hart después de que su hermano, Sergio Baigorria, lo calificara de “vividor” en redes sociales. La empresaria sostuvo que comprende la reacción de su familia ante los comentarios sobre ella y su esposo, Said Palao, aunque admitió que algunas expresiones no debieron utilizarse.

La figura de televisión habló con las cámaras de “Amor y fuego” después de regresar de Japón, en medio de varias controversias que involucraron a su entorno. Entre ellas, respondió a las declaraciones de Mario Hart sobre su matrimonio y al comentario de Sergio, quien fue pareja de la hermana del piloto.

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“Me parece que hay palabras que de repente no se debieron decir. Y si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso”, manifestó Alejandra Baigorria al referirse a la publicación de su familiar.

El pedido de disculpas llegó después de que Sergio Baigorria dejara un mensaje en redes sociales dirigido contra Hart. “Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”, escribió el hermano de la empresaria, una afirmación que generó reacciones en el entorno de ambos personajes de la televisión peruana.

Fotografía compuesta con Alejandra Baigorria a la izquierda y Mario Hart con gorra a la derecha.
Alejandra Baigorria señala las razones por las que no difundió detalles de su pasada relación con Mario Hart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Baigorria llamó “vividor” a Mario Hart

Alejandra Baigorria evitó adoptar por completo la postura de su hermano, aunque explicó que las críticas hacia ella también repercuten en sus seres queridos. Según señaló, su familia se siente afectada por las opiniones que se emiten sobre su vida personal y su vínculo con Said Palao.

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“Así como muchas personas se sientan a opinar de mi vida sin un sustento, pues yo tengo una familia detrás que también les duele, les molesta, les indigna las cosas que hablan. Entonces, obviamente todo va a tener una reacción”, declaró.

La empresaria sostuvo que no puede exigir silencio a sus padres o hermanos cuando consideran que una situación la perjudica. “Yo no puedo decirle ‘papá, mamá, hermanos, todos cállense’, porque obviamente duele”, añadió en sus declaraciones al programa de espectáculos.

Aun así, Baigorria diferenció la molestia de su entorno de su posición personal. La empresaria reconoció que el calificativo usado contra Mario Hart pudo afectar al piloto y, por esa razón, le ofreció disculpas en representación de su familia.

La empresaria también respondió a otras figuras que opinaron sobre su matrimonio, como María Pía Copello e Israel Dreyfus. En ese contexto, defendió a su esposo ante las críticas por mostrar detalles de sus ingresos y de su vida privada.

Mario Hart le responde a Sergio, hermano de Alejandra Baigorria: “No me interesa lo que tenga que decir” . YouTube: Sin Que decir.

Alejandra Baigorria hace advertencia a Mario Hart

Durante la conversación, Alejandra Baigorria afirmó que no mantiene un conflicto con Mario Hart. La empresaria recordó que decidió guardar silencio cuando surgieron preguntas sobre la separación del piloto y Korina Rivadeneira, pese a que había mantenido una relación con él años atrás.

“Por el cariño que se compartió con las familias, yo no tengo nada en contra de él y no creo que tenga nada en contra mío porque nunca me porté mal con nadie”, expresó.

Baigorria señaló que tuvo la oportunidad de contar episodios de su historia sentimental con Hart, pero eligió no hacerlo. En esa parte de su respuesta, mencionó a Leslie Shaw, quien en distintas oportunidades ha hablado públicamente de sus relaciones pasadas.

“Ustedes me han preguntado acerca del tema de Mario y Korina. Yo he sido siempre una persona muy respetuosa y pudiendo haber actuado como Leslie Shaw, habiendo contado cosas que podría contar o decir, pero ¿para qué?”, dijo.

La modelo y empresaria también rechazó que sus declaraciones busquen abrir una nueva confrontación con el expiloto. “Yo nunca le deseo el mal a nadie. Es más, le deseo lo mejor a pesar de todas las burlas y todo lo que puedan hacer de mí”, afirmó.

A su llegada de Japón, Alejandra Baigorria responde a las preguntas de un reportero sobre los comentarios generados tras las declaraciones de Said Palao. Durante la entrevista, la empresaria reflexiona sobre la exposición pública de temas personales en televisión y las reacciones suscitadas en redes sociales.

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