Reniec restituyó 38.598 domicilios por presunto voto golondrino antes de las elecciones

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detectó más de 38 mil electores golondrinos a nivel nacional tras realizar visitas de verificación en dieciocho regiones. La jefa de la institución, Carmen Velarde, señaló que el hecho podría constituir un delito electoral. La región Áncash concentra la mayor cantidad de casos. Asimismo, se reportó que cerca de 600 mil DNI permanecen sin ser recogidos por los ciudadanos en las distintas sedes.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó que restituyó el domicilio de 38.598 ciudadanos que habían declarado residir en distritos donde no vivían. La medida se tomó antes de las elecciones regionales y municipales del domingo 4 de octubre, luego de un proceso de verificación que incluyó más de 64.000 visitas en 18 regiones del país.

La institución señaló que las inspecciones permitieron identificar casos vinculados al denominado elector golondrino, una práctica que consiste en modificar el domicilio registrado para incorporarse al padrón de una jurisdicción distinta a la residencia habitual. Tras las constataciones, Reniec devolvió a los electores involucrados a la dirección que figuraba previamente en su registro.

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La jefa de Reniec, Carmen Velarde, advirtió que el cambio de domicilio podría adquirir relevancia penal si se demuestra que tuvo la finalidad de favorecer a un candidato o alterar el resultado de una elección local. En ese supuesto, indicó, corresponderá a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú determinar si existen responsabilidades individuales.

Áncash concentra más de 15 mil restituciones de domicilio

Áncash concentra el mayor número de restituciones realizadas por Reniec, con 15.392 casos. La cifra representa cerca de cuatro de cada 10 modificaciones anuladas por la entidad durante la verificación previa a la jornada electoral. El volumen detectado ubica a esa región como el principal foco de alertas por cambios de residencia cuestionados.

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Después de Áncash aparecen Cusco, con 3.878 restituciones; Huánuco, con 3.435; Arequipa, con 3.281, y Lima, con 1.944. El resto de los casos se distribuye entre las otras regiones donde se efectuaron visitas domiciliarias para contrastar la información declarada por los ciudadanos al tramitar la actualización de su Documento Nacional de Identidad.

La entidad precisó que el procedimiento no implica, por sí mismo, la atribución de un delito. La restitución administrativa se basa en la verificación de que una persona no residía en la dirección que registró ante el organismo. Una investigación penal requeriría elementos adicionales que permitan establecer una coordinación, una finalidad electoral concreta o un beneficio para alguna candidatura.

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Ciudadanos acuden a una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para realizar trámites de documentación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación busca preservar la correspondencia entre residencia y voto

El domicilio consignado en el documento de identidad determina el distrito en el que una persona figura en el padrón electoral. Por esa razón, las modificaciones presentadas en los meses previos a una elección pueden tener incidencia en jurisdicciones con diferencias reducidas entre candidatos o con un número limitado de votantes.

La fiscalización de Reniec incluyó visitas a los inmuebles declarados y contrastes con la información disponible en sus registros. Según lo comunicado por la entidad, en algunos casos se confirmó que los ciudadanos no eran reconocidos como residentes del lugar o que no mantenían vínculo habitual con el domicilio consignado para el proceso electoral.

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El llamado golondrinaje electoral suele concentrar atención en distritos pequeños, donde el traslado de decenas o cientos de votantes puede modificar la composición del padrón. La restitución de los 38.598 electores implica que esas personas deberán sufragar en el distrito asociado a su dirección anterior, siempre que figuren habilitadas en el padrón definitivo.

Una revisión del padrón electoral coteja documentos de identidad peruanos sobre un mapa geográfico para verificar el registro de los electores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec reportó 600 mil DNI pendientes de recojo antes de la votación

A pocos días de los comicios, Reniec también informó que 600 mil documentos nacionales de identidad permanecen pendientes de entrega en sus agencias a nivel nacional. La institución pidió a los ciudadanos revisar la situación de su trámite y acudir con anticipación a retirar el documento, en especial quienes lo solicitaron por renovación, inscripción o duplicado.

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La agencia de San Borja, en Lima, concentra 17 mil DNI listos para ser recogidos. Reniec anunció que sus oficinas atenderán el sábado 3 de octubre hasta las 15:00. El domingo 4, día de las elecciones, algunas sedes abrirán hasta las 17:00, en coincidencia con el horario previsto para la votación.

Empleados del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú revisan documentos e identificaciones personales en un módulo de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agencias que cuentan con centros de impresión emitirán duplicados en alrededor de una hora para los ciudadanos que extraviaron su DNI y requieran obtener un documento antes de acudir a las urnas. Reniec recomendó verificar previamente qué oficinas ofrecen ese servicio, debido a que la capacidad de impresión inmediata no está disponible en todas las sedes del país.

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