Perú

Reniec restituyó 38.598 domicilios por presunto voto golondrino antes de las elecciones

Las verificaciones en 18 regiones detectaron cambios de residencia que no coincidían con la vivienda real de miles de ciudadanos habilitados para sufragar el 4 de octubre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) detectó más de 38 mil electores golondrinos a nivel nacional tras realizar visitas de verificación en dieciocho regiones. La jefa de la institución, Carmen Velarde, señaló que el hecho podría constituir un delito electoral. La región Áncash concentra la mayor cantidad de casos. Asimismo, se reportó que cerca de 600 mil DNI permanecen sin ser recogidos por los ciudadanos en las distintas sedes.
Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó que restituyó el domicilio de 38.598 ciudadanos que habían declarado residir en distritos donde no vivían. La medida se tomó antes de las elecciones regionales y municipales del domingo 4 de octubre, luego de un proceso de verificación que incluyó más de 64.000 visitas en 18 regiones del país.

La institución señaló que las inspecciones permitieron identificar casos vinculados al denominado elector golondrino, una práctica que consiste en modificar el domicilio registrado para incorporarse al padrón de una jurisdicción distinta a la residencia habitual. Tras las constataciones, Reniec devolvió a los electores involucrados a la dirección que figuraba previamente en su registro.

PUBLICIDAD

La jefa de Reniec, Carmen Velarde, advirtió que el cambio de domicilio podría adquirir relevancia penal si se demuestra que tuvo la finalidad de favorecer a un candidato o alterar el resultado de una elección local. En ese supuesto, indicó, corresponderá a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú determinar si existen responsabilidades individuales.

Áncash concentra más de 15 mil restituciones de domicilio

Áncash concentra el mayor número de restituciones realizadas por Reniec, con 15.392 casos. La cifra representa cerca de cuatro de cada 10 modificaciones anuladas por la entidad durante la verificación previa a la jornada electoral. El volumen detectado ubica a esa región como el principal foco de alertas por cambios de residencia cuestionados.

PUBLICIDAD

Después de Áncash aparecen Cusco, con 3.878 restituciones; Huánuco, con 3.435; Arequipa, con 3.281, y Lima, con 1.944. El resto de los casos se distribuye entre las otras regiones donde se efectuaron visitas domiciliarias para contrastar la información declarada por los ciudadanos al tramitar la actualización de su Documento Nacional de Identidad.

La entidad precisó que el procedimiento no implica, por sí mismo, la atribución de un delito. La restitución administrativa se basa en la verificación de que una persona no residía en la dirección que registró ante el organismo. Una investigación penal requeriría elementos adicionales que permitan establecer una coordinación, una finalidad electoral concreta o un beneficio para alguna candidatura.

Fila de personas de espaldas sobre marcas amarillas frente a la entrada de un edificio con el logo de RENIEC en la fachada.
Ciudadanos acuden a una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para realizar trámites de documentación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación busca preservar la correspondencia entre residencia y voto

El domicilio consignado en el documento de identidad determina el distrito en el que una persona figura en el padrón electoral. Por esa razón, las modificaciones presentadas en los meses previos a una elección pueden tener incidencia en jurisdicciones con diferencias reducidas entre candidatos o con un número limitado de votantes.

La fiscalización de Reniec incluyó visitas a los inmuebles declarados y contrastes con la información disponible en sus registros. Según lo comunicado por la entidad, en algunos casos se confirmó que los ciudadanos no eran reconocidos como residentes del lugar o que no mantenían vínculo habitual con el domicilio consignado para el proceso electoral.

El llamado golondrinaje electoral suele concentrar atención en distritos pequeños, donde el traslado de decenas o cientos de votantes puede modificar la composición del padrón. La restitución de los 38.598 electores implica que esas personas deberán sufragar en el distrito asociado a su dirección anterior, siempre que figuren habilitadas en el padrón definitivo.

Manos sobre un mapa de Perú colocando pines de colores junto a varios documentos de identidad y una carpeta con planillas.
Una revisión del padrón electoral coteja documentos de identidad peruanos sobre un mapa geográfico para verificar el registro de los electores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec reportó 600 mil DNI pendientes de recojo antes de la votación

A pocos días de los comicios, Reniec también informó que 600 mil documentos nacionales de identidad permanecen pendientes de entrega en sus agencias a nivel nacional. La institución pidió a los ciudadanos revisar la situación de su trámite y acudir con anticipación a retirar el documento, en especial quienes lo solicitaron por renovación, inscripción o duplicado.

La agencia de San Borja, en Lima, concentra 17 mil DNI listos para ser recogidos. Reniec anunció que sus oficinas atenderán el sábado 3 de octubre hasta las 15:00. El domingo 4, día de las elecciones, algunas sedes abrirán hasta las 17:00, en coincidencia con el horario previsto para la votación.

Tres trabajadores sentados tras un mostrador con el logotipo de Reniec revisan papeles impresos y tarjetas de identidad.
Empleados del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú revisan documentos e identificaciones personales en un módulo de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agencias que cuentan con centros de impresión emitirán duplicados en alrededor de una hora para los ciudadanos que extraviaron su DNI y requieran obtener un documento antes de acudir a las urnas. Reniec recomendó verificar previamente qué oficinas ofrecen ese servicio, debido a que la capacidad de impresión inmediata no está disponible en todas las sedes del país.

Temas Relacionados

RENIECDNIelecciones regionales y municipalesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

El entrenador argentino llegó a Lima un día después de anunciarse la salida de Héctor Cúper en la ‘U’. Su objetivo será ganar el Torneo Clausura

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ llegan con ventaja luego de conseguir una victoria por la mínima diferencia en la altura de Tarma. Sigue todas las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Nuevo sueldo mínimo: Los montos actualizados de asignación familiar, aporte EsSalud y más

La RMV sube y afectará a otros montos calculados en base a esta cifra. También cambiará sueldos de otro tipo de trabajadores, según su régimen

Nuevo sueldo mínimo: Los montos actualizados de asignación familiar, aporte EsSalud y más

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

La empresaria lamentó el calificativo de “vividor” que Sergio Baigorria dedicó al piloto, aunque recordó que su familia se sintió afectada por las opiniones sobre su matrimonio

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Doce buscan puestos de regidores y Jesús Elías Atoche compite por la alcaldía de Barranquita, mientras 62 ciudadanos venezolanos figuran entre los electores foráneos inscritos

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Maritere Braschi responde a las críticas de usuarios de Lima Norte tras video viral y no se retracta: “No conozco”

Érika Villalobos confiesa que alertó a sus hijos cuando se enteró del ampay de Aldo Miyashiro: “Les dije que todo va estar bien”

Érika Villalobos confiesa que había amor en su relación con Aldo Miyashiro, pero eran muy distintos: “Nos esforzamos por necedad”

Érika Villalobos revela por qué rechazó volver con Aldo Miyashiro y cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Lo manifesté”

DEPORTES

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026