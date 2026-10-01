Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Un reportaje de Latina Noticias presenta las historias de ciudadanos nacidos en Venezuela que participan como candidatos en las elecciones municipales de Perú. El informe aborda casos de aspirantes con doble nacionalidad o hijos de peruanos nacidos en el extranjero, como Ángel Jair García Corrales y Mario Antonio Laguna Guerra, quienes comparten sus testimonios de vida, trayectoria migratoria y participación en la política peruana.

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Trece candidatos nacidos en Venezuela competirán en las elecciones municipales distritales de Perú previstas para el 4 de octubre, en un proceso que habilita a los residentes extranjeros a votar y postularse para cargos locales bajo requisitos específicos de residencia e inscripción electoral.

La contienda reúne a más de 86 mil postulantes en todo el país. Entre ellos figuran 13 aspirantes nacidos en Venezuela, distribuidos en 11 organizaciones políticas. Algunos cuentan con doble nacionalidad y otros son peruanos por nacimiento por ser hijos de ciudadanos peruanos nacidos en el exterior.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 76 ciudadanos extranjeros se inscribieron en el padrón electoral para los comicios municipales. De ese grupo, 62 son venezolanos, la comunidad con mayor presencia entre los residentes extranjeros habilitados para elegir autoridades locales.

Un reporte periodístico aborda la participación de ciudadanos de origen venezolano como candidatos en las elecciones municipales de Perú. El informe presenta testimonios de postulantes a regidores y la explicación sobre las normativas electorales que permiten a extranjeros residentes ejercer su derecho al voto y postular en comicios distritales.

Doce candidatos buscan una regiduría y uno aspira a una alcaldía

Los candidatos nacidos en Venezuela participan en listas de Acción Popular, Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Partido Popular Cristiano, Renovación Popular y Progresemos, entre otras agrupaciones. La mayoría se presenta para integrar concejos municipales distritales como regidores.

Un informe de Latina Investiga reporta que 13 candidatos nacidos en Venezuela integran las listas de 11 partidos políticos en Perú.

Doce de los 13 postulantes buscan una regiduría. El único candidato a una alcaldía es Jesús Elías Atoche, quien compite por la Municipalidad Distrital de Barranquita, en la provincia de Lamas, departamento de San Martín. Su candidatura representa una excepción dentro de un grupo concentrado en puestos legislativos de alcance local.

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Simpatizantes y candidatos participan en un acto de campaña para las elecciones municipales en Perú, proceso en el que postulan ciudadanos de origen venezolano.

Las reglas electorales peruanas permiten que los extranjeros residentes participen únicamente en elecciones distritales. No pueden intervenir en los comicios regionales ni en procesos nacionales. Tampoco están habilitados para votar o postular quienes residen en municipios de frontera, una limitación prevista por la legislación vigente.

Los vínculos familiares explican parte de las candidaturas

Uno de los aspirantes es Ángel Yair García Corrales, candidato a regidor distrital por Acción Popular en La Punta. Tiene 28 años, nació en Caracas en 1998 y reside en Perú desde hace una década. Sus padres son chalacos y emigraron a Venezuela durante la crisis económica peruana de inicios de los años 90.

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Ángel Yair García Corrales muestra su Documento Nacional de Identidad en La Punta durante su postulación como candidato a regidor distrital por Acción Popular.

García Corrales regresó a Perú cuando cumplió 18 años, aunque pasó su infancia y adolescencia en Venezuela. El postulante señaló que conserva lazos personales con el país donde nació y afirmó que su identidad está relacionada con ambas nacionalidades. “El dejo venezolano no se deja, pero siento que como tengo doble nacionalidad, pertenezco a ambos lados”, expresó.

Otro caso es el de Mario Antonio Laguna Guerra, de 32 años, nacido en Cumaná, estado venezolano de Sucre. Es hijo de padre peruano y madre venezolana. Estudió la primaria y los últimos años de secundaria en Perú, luego volvió a Venezuela para cursar estudios universitarios y retornó ante la crisis política, económica y social que atravesó ese país.

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Ángel Yair García Corrales, candidato a regidor en La Punta por el partido Acción Popular, declara en una transmisión periodística de Latina Noticias.

La Constitución reconoce la nacionalidad de hijos de peruanos nacidos fuera del país

Laguna Guerra vive en Los Olivos, donde encabeza por primera vez una lista de candidatos a regidores distritales de Libertad Popular. Es publicista y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Su postulación se vincula con el artículo 52 de la Constitución, que reconoce como peruanos por nacimiento a los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el extranjero.

La presencia de ciudadanos nacidos en Venezuela en las listas municipales refleja trayectorias marcadas por la migración familiar entre ambos países. En varios casos, los postulantes llegaron a Perú durante su niñez, retornaron a Venezuela para estudiar o vivir con familiares y luego volvieron al país de origen de sus padres.

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Esas historias también muestran que el lugar de nacimiento no define de forma exclusiva la condición electoral de una persona. Los candidatos con nacionalidad peruana por filiación acceden al proceso como ciudadanos peruanos, mientras que los residentes extranjeros deben cumplir exigencias adicionales para incorporarse al padrón y ejercer sus derechos en el ámbito municipal.

Mario Laguna Guerra ofrece una entrevista sobre su candidatura a regidor en el distrito limeño de Los Olivos.

El carné de extranjería es un requisito para votar y postular

La Ley de Elecciones Municipales establece que los extranjeros pueden elegir y ser elegidos en los distritos donde residen si acreditan más de dos años de permanencia en Perú. Para ello deben contar con carné de extranjería e inscribirse ante el Reniec dentro de los plazos fijados para conformar el padrón electoral.

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El artículo 7 de esa norma reconoce la participación de residentes extranjeros en las elecciones municipales, aunque fija una restricción para las jurisdicciones de frontera. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determina qué municipios se encuentran alcanzados por esa prohibición, que impide a los extranjeros votar o postular en esos territorios.

El sistema diferencia a los ciudadanos peruanos, identificados con Documento Nacional de Identidad, de los residentes extranjeros que poseen carné de extranjería. La inscripción en el registro electoral municipal resulta indispensable para estos últimos, ya que la residencia por sí sola no habilita la participación en las urnas.

Mario Antonio Laguna Guerra, ciudadano de ascendencia peruana nacido en Venezuela, participa como candidato a un cargo público en Perú.

Venezolanos concentran la mayor parte del padrón extranjero

Los datos de Reniec indican que los venezolanos constituyen la mayoría de los extranjeros inscritos para votar en estas elecciones. Además de los 62 ciudadanos de Venezuela, el padrón incluye a tres residentes de Bangladesh, dos de Argentina y dos de España.

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También aparecen un ciudadano de Canadá y uno de Colombia, junto con residentes de Cuba, Ecuador, Kenia, Malta y Nicaragua. La cifra total de 76 electores extranjeros representa una porción reducida del padrón nacional, aunque incorpora una diversidad de nacionalidades en los comicios de alcance distrital.

El candidato a regidor Ángel Yair García Corrales recorre un parque en el distrito de La Punta durante una cobertura periodística sobre postulantes de origen migrante.

La elección del 4 de octubre definirá alcaldes y regidores en los municipios correspondientes. Para los 13 candidatos nacidos en Venezuela, la jornada tendrá una dimensión adicional: varios buscarán ingresar por primera vez a la representación local en distritos donde desarrollaron su vida familiar, laboral o académica.