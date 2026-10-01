Vía Expresa Grau: Metropolitano comienza hoy pruebas con pasajeros y conecta cuatro estaciones

El nuevo corredor tiene aproximadamente 2,8 kilómetros, incorpora tres estaciones intermedias y contempla una conexión con la Línea 1 del Metro de Lima - Créditos: ATU.

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Desde hoy, jueves 1 de octubre, el Metropolitano inicia una etapa de pruebas con pasajeros en el nuevo corredor de la vía Expresa Grau. La fase se desarrollará hasta el martes 6 de octubre y permitirá poner a prueba la infraestructura antes de avanzar hacia las siguientes etapas de implementación. Durante estas jornadas, los usuarios podrán utilizar el servicio en un recorrido que conectará la estación Central con la zona de Grau.

La primera fase estará habilitada entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Según la información comunicada por Emape, se utilizarán dos buses por día, con salidas proyectadas cada 20 minutos y circulación en ambos sentidos. Esta modalidad permitirá observar el comportamiento del sistema con presencia de usuarios y comprobar las condiciones de funcionamiento del nuevo tramo.

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¿Cuál será el recorrido durante las pruebas?

El trayecto establecido para estas jornadas partirá de la estación Central y continuará por Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Estas cuatro estaciones estarán habilitadas para los embarques y desembarques durante el periodo de evaluación, por lo que los pasajeros podrán utilizar el corredor en ambos sentidos. La ruta constituye la primera conexión operativa del Metropolitano con esta nueva infraestructura de la Vía Expresa Grau.

El corredor segregado tiene una extensión aproximada de 2,8 kilómetros y enlaza la Estación Central con el entorno de Grau. El proyecto incluye tres estaciones intermedias: Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. También contempla una infraestructura de transferencia vinculada con la Línea 1 del Metro de Lima, con lo que se busca integrar ambos sistemas de transporte.

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El Metropolitano inicia hoy, 1 de octubre, sus pruebas con pasajeros en el nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, etapa que se extenderá hasta el martes 6 - Créditos: Emape.

¿Qué evaluarán las autoridades?

La presencia de pasajeros permitirá recoger información que no puede obtenerse durante los recorridos en vacío. La ATU evaluará los tiempos de viaje, la demanda registrada y la frecuencia de las unidades. También revisará el desempeño de los equipos y otros componentes técnicos instalados en el nuevo corredor, con el propósito de identificar posibles ajustes antes de avanzar hacia una operación de mayor escala.

La infraestructura fue sometida previamente a una etapa de pruebas sin usuarios, que comenzó el 31 de agosto y culminó el 30 de septiembre. En ese periodo se verificaron los carriles segregados, las instalaciones de las estaciones y diversos sistemas tecnológicos, entre ellos semáforos, sensores y puertas automáticas. Esa evaluación antecedió al ingreso controlado de pasajeros que comienza este jueves.

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¿Cuánto costará utilizar el nuevo tramo?

Los pasajeros deberán pagar por el servicio durante esta etapa. La tarifa establecida es de S/ 3.20 para el pasaje troncal y de S/3.50 para la modalidad integrada. La segunda alternativa permitirá combinar el recorrido del Metropolitano con otros servicios contemplados dentro del sistema de transporte urbano.

El proyecto de la Vía Expresa Grau fue ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Emape. La obra incorpora nueve intersecciones semaforizadas y forma parte de la ampliación del sistema hacia el sector de Grau. La infraestructura también está concebida para facilitar la conexión con la Línea 1, cuya estación Grau se encuentra en la avenida Aviación.

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Las tarifas durante las pruebas serán de S/3.20 para el servicio troncal y S/3.50 para el integrado, mientras que la operación regular está prevista para diciembre - Créditos: ATU.

¿Cuándo empezará la operación regular?

La etapa que comienza hoy no corresponde todavía al funcionamiento definitivo del corredor. Después de estas primeras jornadas, las autoridades continuarán con el proceso de puesta en marcha y evaluación antes de habilitar el servicio regular. El cronograma comunicado previamente contempla que la operación permanente del nuevo tramo se inicie en diciembre.

De esta manera, los seis días de pruebas con pasajeros servirán para obtener información sobre el desempeño de la nueva conexión en condiciones reales. Los resultados permitirán a las entidades responsables determinar los ajustes necesarios y continuar con el proceso previo a la incorporación definitiva de la Vía Expresa Grau al recorrido del Metropolitano.

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